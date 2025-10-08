สองวัยรุ่นสาวมะกัน ดับสลด ทำคอนเทนต์ขึ้นไปบนหลังคารถไฟขณะกำลังวิ่ง
สองวัยรุ่นสาวมะกัน เสียชีวิต ทำคอนเทนต์ขึ้นไปบนหลังคารถไฟขณะกำลังวิ่ง เมินคำเตือนตำรวจที่เคยเตือนว่าอย่าทำตามเสี่ยงตาย
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า วัยรุ่นหญิง 2 คน ถูกพบหมดสติใกล้สถานีรถไฟในย่านบรูคลิน รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 3 ของวันเสาร์ ตามเวลาท้องถิ่น
โดยเจ้าหน้าที่พยายามจะชุบชีวิตและไม่สำเร็จ ยืนยันว่าทั้งสองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยผู้เสียชีวิตนั้นเป็นวัยรุ่นหญิงวัย 12 ปี ทราบชื่อคือ เซมฟินา และ เอ็บบ้า วัย 13 ปี
ขณะที่หนึ่งในพ่อของเซมฟินาระบุว่า ลูกสาวของพวกเขากำลังจะอายุ 13 ปี ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า เธอเป็นคนที่มีชีวิตชีวาและถูกพรากไปจากเรา โดยเชื่อว่าลูกสาวเสียชีวิตจากการทำ “ซับเวย์เซิร์ฟฟิง/เซิร์ฟบนรถไฟ” หรือเทรนด์ที่ขึ้นไปยืนหรือนั่งบนรถไฟขณะที่กำลังวิ่งอยู่
ด้านแม่ของเซมฟินาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าลูกสาวชอบความท้าทาย เช่นแอบเข้าไปแมนชันร้าง ปีนตึกสูง และโพสต์ลงโซเชียล พร้อมบอกด้วยว่าเธอไม่ใช่เด็กหญิงประเภทที่จะนั่งเฉยๆ ต่อให้ล็อคประตู เธอก็ยังหาทางออกไปได้อยู่ดี
ทั้งนี้หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาเตือนประชาชนห้ามทำคอนเทนต์ “เซิร์ฟบนรถไฟ” หรือการนั่งหรือวิ่งบนหลังคารถไฟขณะที่กำลังวิ่งอยู่ และเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายศพ
