เตรียมรับร่าง “เชฟไทย” กลับจากกัมพูชาวันนี้ พบมีหมายจับติดตัว 2 คดี
เตรียมรับร่าง เชฟไทย กลับจากกัมพูชาวันนี้ เจ้าหน้าที่ย้ำหลักมนุษยธรรมควรต้องมี ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้ตายมีหมายจับติดตัว 2 คดี
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน โพสต์ข้อความญาติตามหา นายเมธาชาญ หรือ มีน ยอแสง อายุ 24 ปี ชาว อ.พระพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเคยเป็นเชฟบนเรือ อยู่ในสภาพเร่รอนนอนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในประเทศกัมพูชา ซึ่งทางโรงพยาบาลในกัมพูชาปฏิเสธที่จะรักษา และมีรายงานว่าเชฟหนุ่มคนดังกล่าวเสียชีวิตไปแล้วนั้น
ล่าสุดกองกำลังบูรพา และหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ได้ประสานกับฝั่งกัมพูชาให้ ส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับมายังประเทศไทยแล้ว ผ่านบริเวณด่านคลองลึกอรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน (IMF) เป็นตัวแทนครอบครัวของผู้เสียชีวิตรับศพที่ด่านคลองลึกอรัญฯ ก่อนส่งต่อไปโรงพยาบาลอรัญฯ เพื่อชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
ตัวแทนศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน (IMF) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ตอนรับเรื่องเมื่อวานนี้ ก็ได้สอบถามอาการไปเบื้องต้นที่ VDO Call คุยกันทราบว่ามีอาการปวดท้อง แน่นหน้าอก แต่ไม่ได้มีอาการอะไรมากมาย ถามตอบรู้เรื่อง เลยคิดว่าไม่เป็นอะไรมาก เลยประกาศตามหาจนครอบครัวเขาประสานมา
ตอนแรกที่ยังไม่ทราบว่าเสียชีวิต ครอบครัวก็พยายามขอให้ช่วยกลับไทย เราเองก็ได้บอกไปว่าพอมีเรื่องชายแดนแบบนี้ไม่สามารถเอาออกมาได้ทันทีทันใด ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องความมั่นคง
ก่อนที่ท้ายที่สุดทราบว่าเสียชีวิต ช่วง 16.00 น. เมื่อวานนี้ หลังจากพยายามไปรักษาที่ รพ. ฝั่งกัมพูชา ในตอนแรกก็ยังไม่มีใครเชื่อว่าเสียชีวิต เพราะอาการยังไม่ได้หนักมาก แค่ปวดท้อง แน่นหน้าอก พูดคุยได้ปกติ อีกทั้งเมื่อวานนี้ ยังมีการเดินมาหน้าด่านฝั่งเขมรเพื่อขอข้ามกลับประเทศ แต่ก็ถูกปฏิเสธเช่นกัน ก่อนมีการยืนยันในท้ายที่สุดว่าเสียชีวิต
ตัวแทนศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน (IMF) ยังกล่าวว่า ข้อมูลที่เราทราบ คือ ผู้ตายพยายามไปรักษาที่ รพ. ฝั่งกัมพูชา แต่เหมือนกับว่าอีกฝั่งปฏิเสธการรักษาเพราะไม่มีเอกสาร และไม่มีเงิน ส่วนตัวเรื่องการปฏิเสธการรักษา ฟังแล้วรู้สึกหดหู่มาก มองว่าไม่ว่าใครก็ตามควรได้รับการรักษา มองว่าหลักมนุษยธรรมควรต้องมี แต่อีกฝั่งคงมองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่เพราะเคยมีบางช่วงที่มีคนเร่ร่อนแบบนี้เยอะจึงมองเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ได้ช่วยเหลือ
ส่วนข้อมูลจากการคุยกับญาติผู้ตาย โดยแม่น้องบอกว่าลูกเข้าไปแบบถูกต้องไปเป็นเชฟอยู่บนเรือ อยู่ ๆ ก็ไปโผล่ที่กัมพูชาซึ่งแม่เองก็ไม่ทราบ และตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเช่นกันว่าไปถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หรือถูกหลอกไป
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายเมธาชาญ มีหมายจับที่ สน.พญาไท ปี 2568 ฐานร่วมกันฉ้อโกง และนำเข้า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
