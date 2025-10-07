โพสต์ล่าสุด บอย ท่าพระจันทร์ หลังจบโหนกระแส ลั่น “ความจริงอยู่ข้างความจริงเสมอ”
ส่องโพสต์ล่าสุด “บอย ท่าพระจันทร์” ฝากข้อคิด หลังจบรายการ โหนกระแส ลั่น “ความจริงอยู่ข้างความจริงเสมอ วันนี้แค่ออกมาปกป้องวงการพระเครื่อง”
จบลงไปแล้วกับการประชันวิวาทะเดือดระหว่าง 2 เซียนพระชื่อดัง บอย ท่าพระจันทร์ และโอ๊ต บางแพ กับประเด็นร้อนสะเทือนวงการพระเครื่อง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เป็นพระแท้หรือพระเก๊ ถึงแม้ว่าในรายการโหนกระแสวันนี้ (7 ต.ค. 68) จะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนให้กับประเด็นดังกล่าว แต่ก็เชื่อว่าคนในวงการพระจริง ๆ ก็คงจะทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่างแน่นอน
หลังจากจบรายการโหนกระแส ทางด้าน บอย ท่าพระจันทร์ ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับพิธีกรดำเนินรายการ อย่าง หนุ่ม กรรชัย พร้อมระบุข้อความประกอบเป็นข้อคิดที่เกิดจากเรื่องนี้ว่า
“พระแท้หรือไม่แท้… คำตอบอยู่ที่เหรียญ ไม่ใช่คำพูด ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เสมอ ทุกข้อความ ทุกคำพูดดี ๆ มีค่ามากสำหรับผมครับ #ผมรักและศรัทธาในวงการพระเครื่อง วงการนี้ให้ชีวิต ให้โอกาส และให้ตัวตนของผมมีวันนี้ได้
วันนี้ ผมเพียงต้องการใช้ “คำพูดของผม” เพื่อตอบแทนและปกป้องวงการพระเครื่อง รวมถึงคนที่ยึดมั่นในพระแท้ เพราะผมเชื่อว่าในทุกวงการย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี แต่สุดท้าย… ความจริงจะอยู่ข้างความจริงเสมอ
ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากไปกว่านี้ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการ #โหนกระแส วันนี้ น่าจะเป็นคำตอบทั้งหมดแล้วครับ ขอบคุณจากใจจริง บอย ท่าพระจันทร์”
อ้างอิงจาก : FB บอย ท่าพระจันทร์
