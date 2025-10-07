ประวัติ บอย ท่าพระจันทร์ จากเด็กติดเกมรับจ้างร้อยสายเสื้อในสู่เซียนพระระดับประเทศ

บันเทิง

เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 15:30 น.
ย้อนเส้นทางชีวิต ประวัติ บอย ท่าพระจันทร์ จากเด็กติดเกม พ่อแม่แยกทาง ผ่านมรสุมเจ๊ง 100 ล้าน สู่การเป็นเซียนพระ และนักลงทุนชื่อดังที่ประสบความสำเร็จทั้งที่อายุยังน้อย

นาทีนี้คงไม่มีใครในวงการพระเครื่องและนักลงทุนที่ไม่รู้จักชื่อของ “บอย ท่าพระจันทร์” หรือ อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย เซียนพระหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาล แต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้ คือเส้นทางชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนและผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาอย่างโชกโชน

บอย ท่าพระจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2523 เขาเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ตนอาศัยอยู่กับแม่และพี่อีก 1 คน โดยแม่มีอาชีพเย็บผ้าหาเงินมาเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัว กระทั่งเปิดเป็นโรงงานเสื้อใน แต่ธุรกิจเจ๊งไม่เป็นท่าแม่หนีไป ทำให้บอยต้องไปอาศัยอยู่กับน้าซึ่งเป็นน้องชายของแม่ประมาณ 7-8 เดือน ตอนนั้นกลายเป็นเด็กติดเกมอย่างหนัก แม่ส่งเงินมาให้เดือนละ 1,000 บาทก็ใช้หมด

ด้านการศึกษา

บอย ท่าพระจันทร์ เรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดราชสิทธิธาราม(วัดพลับ) จบระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เรียนจบระดับ ปวช. และปวส. ที่ พณิชยการราชดำเนิน และเรียนจบระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จุดเริ่มต้นสู่การเป็นเซียนพระอายุน้อยที่สุดในวงการ

กระทั่ง บอย อายุได้ 13 ปีเป็นจุดหักเหเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่จะเริ่มเข้าสู่วงการพระเครื่องเลยก็ว่าได้ เมื่อเขาได้เข้าร่วมกิจกรรม บวชเณรภาคฤดูร้อน จึงได้ไปรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมีชอบสะสมพระเครื่องซึ่งทั้งสองได้รู้จักกันขณะบวชเณร นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ บอย ท่าพระจันทร์ เริ่มมีความสนใจในเรื่องนี้ขึ้นมา และเริ่มศึกษาหาข้อมูล รวมถึงสะสมพระเครื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ด้วยสายตาที่เฉียบคมและความกล้าได้กล้าเสีย เขาสร้างชื่อให้ตัวเองตั้งแต่อายุ 20 ปี ด้วยการเป็นเซียนพระอายุน้อยที่สุดในยุคนั้นที่กล้าเช่าพระ “หลวงพ่อกันวัดพระญาติ” ในราคาหลักล้าน ทำให้ชื่อเสียงของ บอย ท่าพระจันทร์ เริ่มเป็นที่โจษจัน

ต่อมาในช่วงอายุ 27 ปี บอย ท่าพระจันทร์ นำความรู้เรื่องพระเครื่อง และพระเหรียญ ไปสานต่อและได้พิสูจน์ตัวเองสู่สายตาประชาชน รวมถึงคนในวงการพระด้วยการเข้าร่วมแข่งขันเกมส์ ‘อัจฉริยะข้ามคืน’ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาครองได้สำเร็จ หลังจากนั้นเขาก็เริ่มทำหนังสือเหรียญยอดนิยมอมตะแดนสยาม เล่ม 1 ออกมาสู่สายตาผู้ที่ชื่นชอบทางด้านนี้ ซึ่งในปัจจุบันหนังสือเล่มดังกล่าวขายออกมือสองในราคาเล่มละ 30,000 บาท

มรสุมชีวิต บอย ท่าพระจันทร์ พลาดท่าทำธุรกิจเจ๊ง 100 ล้าน

เส้นทางชีวิตของ บอย ท่าพระจันทร์ ไม่ได้มีแต่ขาขึ้นเสมอไป เขาเคยตัดสินใจลงทุนทำสนามฟุตบอลด้วยเงินทุนที่สูงถึง 100 ล้านบาท แต่สุดท้ายธุรกิจกลับล้มเหลวไม่เป็นท่า จนต้องขายทิ้งและเหลือเงินติดตัวเพียง 5 ล้านบาท ซึ่งเขายกให้เป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่ทำให้แข็งแกร่งขึ้น

หลังจากบทเรียนครั้งนั้น เขาได้เบนเข็มเข้าสู่ตลาดหุ้น และที่น่าทึ่งที่สุดคือการหันมาศึกษา “ของเก่า” อย่างจริงจัง โดยเฉพาะ “กระเพาะปลาเก่า” ซึ่งเขาใช้เวลาเรียนรู้เพียง 3 เดือน จนแตกฉานและมองเห็นมูลค่ามหาศาลที่คนอื่นมองข้าม จนสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างงดงาม

อ้างอิงจาก : FB บอย ท่าพระจันทร์, รายการ เจาะใจ

