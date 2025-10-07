ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ เล่าที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เจอเสนอราคาพุ่ง 10 ล้าน

เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 13:49 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 13:49 น.
บอย ท่าพระจันทร์ เล่าที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508

‘บอย ท่าพระจันทร์’ แจงที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด 08 เผยเส้นทางสุดพลิกผัน วนหลายทอด สุดท้ายจบที่ 5 ล้านบาท ยืนยันตัวตัด-ทุกอย่างถูกต้องตามแบบฉบับเนื้ออัลปาก้า

โหนกระแสเดือด วันนี้ (7 ตุลาคม 2568) บอย ท่าพระจันทร์ หรือ นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย เซียนพระชื่อดัง ออกมาโต้กลับหลังถูก โอ๊ต บางแพ หรือ ณัฐวัฒน์ ปรียาธร ตั้งคำถามว่าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 บล็อกไม่ผ่าปาก เนื้อทองคำ ที่ตนนำมาบูชาเป็นของแท้หรือไม่ เนื่องจากคมชัดน้อยกว่าเหรียญเนื้ออัลปาก้าแท้ จึงสงสัยว่าอาจถูกผลิตจากบล็อกถอด หรือ มาจากการนำเหรียญแท้มาถอดแม้พิมพ์ซ้ำ

ล่าสุด บอย ท่าพระจันทร์ ออกมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ตนเองได้รับเหรียญหลวงปู่ทวดมา “ผมเช่าที่ห้างพันทิปงามวงศ์วานชั้น 3 ในราคา 5 ล้านบาท ก่อนหน้านี้ ‘น้องเทอโบ’ ถือเหรียญดังกล่าวมาหาโดยตั้งราคาไว้ที่ 10 ล้านบาท แต่เพราะเป็นเหรียญที่ไม่เคยมีการซื้อขายกันมาก่อน ปกติแล้วหลายจะนึกถึง บอย ท่าพระจันทร์ เพราะสามารถชี้ขาดและจ่ายเงินได้ ตนเองถามเทอโบว่าสามารถลดราคาได้ไหม อีกฝ่ายตอบกลับว่าเจ้าของอยากได้ราคานี้ แต่ตนคิดว่าเดี๋ยวเหรียญนี้ต้องวนกลับมาอย่างแน่นอน

เย็นวันนั้น มีบุคคลหนึ่งไลน์มาหาว่า ตนคือเจ้าของเหรียญหลวงปู่ทวดตัวจริง เมื่อเห็นข้อความตนเองรีบส่งข้อความกลับว่าสนใจและอยากดู แต่ปรากฏว่าเจ้าของขายไปแล้วในราคาไม่ถึง 8 ล้านบาท จากนั้นเพื่อนตนมาที่เป็นเซียนพระมาบอกว่าซื้อเหรียญดังกล่าวในราคา 4 แสนบาท บอย ท่าพระจันทร์ที่อยากได้เหรียญหลวงปู่ทวดอยู่แล้วจึงสอบถามว่าขายหรือยัง เพราะตนอยากได้ เพื่อตอบกลับมาว่าขายให้ผู้ใหญ่ไปแล้ว

ต่อมา ‘เด่น อยุธยา’ เซียนพระอีกคน เผยว่ามีคนอยากปล่อยเหรียญดังกล่าวในราคา 6 ล้าน และต่อรองราคามาได้เหลือ 5 ล้านบาท จากนั้นตนนำเหรียญเนื้ออัลปาก้ารุ่นเดียวกันมาเทียบกับเหรียญหลวงปู่ทวดที่กำลังจะตกลงซื้อ โดยตรวจสอบเรื่องตัวตัด หรือ ขั้นตอนในการทำเหรียญ สาเหตุที่ต้องมีการเทียบตัวตัดด้านข้าง เพราะเป็นเหรียญยุคใหม่ ปี พ.ศ. 2508 ทุกอย่างตรงตามแบบฉบับเนื้ออัลปาก้า ซึ่งตัวตัดในที่นี้เปรียบเสมือนบาร์โค้ดที่สามารถบอกได้ว่าเหรียญนี้คือรุ่นใด

เมื่อเห็นว่าตัวตัดตรงกัน ทุกอย่างตรงกัน จึงต้องการจะซื้อเลยโทรไปหาเจ้าของเหรียญดังกล่าวว่ายังอยู่ไหม ปรากฏว่าหลังจากโทรศัพท์ไป อีกฝ่ายบอกว่าเห็นกำลังเป็นข่าวดังเลยอยากจะขาย 10 ล้าน ตนตอบกลับว่าวันไหนที่ราคาไปถึงจะไปซื้อแน่นอน

บอย ท่าพระจันทร์ เล่าจุดเริ่มต้นได้รับเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

