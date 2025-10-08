การเงินเศรษฐกิจ

คลังแจงด่วน! ข่าวเปิดลงทะเบียน “ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” เป็นข่าวปลอม

เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 09:57 น.
คลังแจงด่วน! ข่าวเปิดลงทะเบียน "ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท" เป็นข่าวปลอม

กระทรวงการคลัง แจงข่าวลือ “ลงทะเบียน ดิจิทัลวอลเล็ต 1-5 ต.ค. 68” เป็นข่าวปลอม ยืนยันรัฐบาลปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินโครงการ

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เกิดกระแสข่าวในโลกโซเชียลเป็นวงกว้าง หลังจากที่มีการประกาศว่า “รัฐบาลอนุมัติ โครงการดิจิทัลวอลเล็ต เริ่มลงทะเบียนรับได้ 1-5 ต.ค. 68 นี้” นั้น ได้ออกมาตรวจสอบและชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมระบุว่า “ข่าวปลอม เช็กก่อนเชื่อ “เริ่มลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 ต.ค. 68″ ปัจจุบัน กระทรวงการคลังชี้แจงว่า ยังไม่มีการดำเนินการโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะที่ 3 ทั้งนี้ หากมีการดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชาสัมพันธ์แจ้งต่อประชาชนให้รับทราบต่อไป

ตรวจสอบโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง”

FB/ Anti-Fake News Center Thailand

สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เป็นนโยบายหลักทางเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย โดยโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ต่อมาจนถึง รัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร ซึ่งได้มีการแจกเงินไปแล้วในเฟสที่ 1 ของกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้พิการ จำนวนรวม 14.55 ล้านคน

โดยในปัจจุบันโครงการดิจิทัลวอลเล็ตภายใต้รัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าวอีก และได้ดำเนินโครงการ “คนละครึ่งพลัส” แทน

Suriyen J.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

