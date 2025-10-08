ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 ภาค ก. 9 ต.ค. เช็กผลแต่ละศูนย์สอบที่ไหน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 10:01 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 10:12 น.
เตือนกำหนดการ ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 9 ต.ค. 2568 ก.พ. ภาค ก. สำหรับรอบ Paper & Pencil พร้อมช่องทางตรวจผลและพิมพ์หนังสือรับรองผ่านเว็บ-แอป JOB OCSC

นับถอยหลังสู่วันที่ผู้เข้าสอบ ก.พ. ทั่วประเทศรอคอย โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ยืนยันกำหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2568 ในรูปแบบ Paper & Pencil ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568

ผู้เข้าสอบสามารถเตรียมตัวตรวจสอบผลสอบของตนเองได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการภายในวันพรุ่งนี้ ทีมข่าว The Thaiger ได้สรุปขั้นตอนและข้อมูลสำคัญมาให้ดังนี้

วิธีตรวจสอบผลสอบ ก.พ. 2568

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th
  2. คลิกที่หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2568 (Paper & Pencil)”
  3. มองหาเมนู “ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ” หรือ “ดูผลคะแนนสอบ”
  4. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบและตรวจสอบผลคะแนน

สอบผ่านแล้วทำอย่างไรต่อ?

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน จะต้องรอประกาศจากสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับกำหนดการ พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน อีกครั้ง ซึ่งโดยปกติจะเปิดให้พิมพ์ได้หลังจากประกาศผลไปแล้วไม่กี่วัน (สื่อบางแห่งคาดการณ์ว่าเป็นวันที่ 16 ต.ค.) โดยสามารถพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ job.ocsc.go.th หรือแอปพลิเคชัน JOB OCSC

ทั้งนี้ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ

ประกาศผลสอบ ก.พ. 2568 แยกตามศูนย์สอบ

(หมายเหตุ : ลิงก์จะเปิดให้เข้าใช้งานได้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ทางการของสำนักงาน ก.พ.)

ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี

  • ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
  • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 02 นครปฐม

  • ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
  • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 03 ปทุมธานี

  • ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
  • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 04 พระนครศรีอยุธยา

  • ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
  • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 05 ราชบุรี

  • ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
  • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 06 ชลบุรี

  • ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
  • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 07 เชียงใหม่

  • ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
  • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 08 พิษณุโลก

  • ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
  • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 09 นครราชสีมา

  • ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
  • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 10 อุดรธานี

  • ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
  • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 11 อุบลราชธานี

  • ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
  • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 12 ขอนแก่น

  • ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
  • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 13 สุราษฎร์ธานี

  • ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
  • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 14 สงขลา

  • ระดับ ปวช.
  • ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
  • ระดับปริญญาโท

