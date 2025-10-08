ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 ภาค ก. 9 ต.ค. เช็กผลแต่ละศูนย์สอบที่ไหน
เตือนกำหนดการ ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 9 ต.ค. 2568 ก.พ. ภาค ก. สำหรับรอบ Paper & Pencil พร้อมช่องทางตรวจผลและพิมพ์หนังสือรับรองผ่านเว็บ-แอป JOB OCSC
นับถอยหลังสู่วันที่ผู้เข้าสอบ ก.พ. ทั่วประเทศรอคอย โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ยืนยันกำหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2568 ในรูปแบบ Paper & Pencil ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568
ผู้เข้าสอบสามารถเตรียมตัวตรวจสอบผลสอบของตนเองได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการภายในวันพรุ่งนี้ ทีมข่าว The Thaiger ได้สรุปขั้นตอนและข้อมูลสำคัญมาให้ดังนี้
วิธีตรวจสอบผลสอบ ก.พ. 2568
- เข้าสู่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th
- คลิกที่หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2568 (Paper & Pencil)”
- มองหาเมนู “ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ” หรือ “ดูผลคะแนนสอบ”
- กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบและตรวจสอบผลคะแนน
สอบผ่านแล้วทำอย่างไรต่อ?
สำหรับผู้ที่สอบผ่าน จะต้องรอประกาศจากสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับกำหนดการ พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน อีกครั้ง ซึ่งโดยปกติจะเปิดให้พิมพ์ได้หลังจากประกาศผลไปแล้วไม่กี่วัน (สื่อบางแห่งคาดการณ์ว่าเป็นวันที่ 16 ต.ค.) โดยสามารถพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ job.ocsc.go.th หรือแอปพลิเคชัน JOB OCSC
ทั้งนี้ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ
ประกาศผลสอบ ก.พ. 2568 แยกตามศูนย์สอบ
(หมายเหตุ : ลิงก์จะเปิดให้เข้าใช้งานได้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ทางการของสำนักงาน ก.พ.)
ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
- ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
- ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
- ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 02 นครปฐม
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
- ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
- ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
- ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 03 ปทุมธานี
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
- ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
- ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
- ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 04 พระนครศรีอยุธยา
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
- ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
- ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
- ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 05 ราชบุรี
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
- ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
- ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
- ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 06 ชลบุรี
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
- ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
- ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
- ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 07 เชียงใหม่
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
- ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
- ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
- ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 08 พิษณุโลก
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
- ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
- ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
- ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 09 นครราชสีมา
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
- ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
- ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
- ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 10 อุดรธานี
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
- ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
- ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
- ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 11 อุบลราชธานี
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
- ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
- ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
- ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 12 ขอนแก่น
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
- ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
- ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
- ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 13 สุราษฎร์ธานี
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
- ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
- ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
- ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 14 สงขลา
- ระดับ ปวช.
- ระดับ ปวท., อนุปริญญา, ปวส.
- ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า)
- ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย)
- ระดับปริญญาโท
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 (ภาค ก) วันไหน? เช็กขั้นตอนพิมพ์ใบรับรองที่นี่
- เรียกประชุม ศบ.ทก.ด่วนพรุ่งนี้ 20 ก.ค. ฟังผลสอบกับระเบิด หึ่มฟ้องกัมพูชา ละเมิดสัญญา Ottawa
- เคลียร์ชัด สอบ ก.พ. 68 เลื่อนไหม? หลังสถานการณ์ปะทะชายแดน
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: