เปิดวิธีใช้ “คนละครึ่งพลัส” สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

วิธีใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” สั่งอาหาร ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้จากแอปฯ “เป๋าตัง” เริ่ม 7 พ.ย. นี้ เช็กขั้นตอนและเงื่อนไขที่ต้องรู้ก่อนใช้ที่นี่
ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ “คนละครึ่งพลัส” วงเงิน 4.4 หมื่นล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี ล่าสุด นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงรายละเอียดโครงการ โดยมีการเพิ่มฟีเจอร์ให้สามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้จากแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
โครงการ “คนละครึ่งพลัส” จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 แต่สำหรับฟีเจอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่ จะสามารถเริ่มใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 ในช่วงเวลา 06.00 น. – 21.00 น. เท่านั้น
เงื่อนไขการใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส”
- ประชาชนที่ได้รับสิทธิ ต้องมีการใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน วันที่ 11 พ.ย. 68 ภายในเวลา 23.00 น. เพื่อไม่ให้ถูกยกเลิกสิทธิคนละครึ่ง พลัส
- สามารถใช้สิทธิ ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ของทุกวัน โดยชำระเงินผ่าน G WALLET ในแอปฯ เป๋าตัง
- เริ่มใช้สิทธิ ฟู้ดเดลิเวอรี ในแอปฯ เป๋าตัง วันที่ 7 พ.ย. 68 – 31 ธ.ค. 68 (เวลา 06.00 น. – 21.00 น. ของทุกวัน)
วิธีใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” สั่งอาหารเดลิเวอรี่ผ่าน “เป๋าตัง”
- กดรูปโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในแอปฯ “เป๋าตัง”
- กดเข้าใช้งานรูป “ฟู้ดเดลิเวอรี”
- เลือกฟู้ดเดลิเวอรี แอปฯ ที่ต้องการใช้บริการ
- เข้าสู่ ฟู้ดเดลิเวอรี แอปฯ แสดงรายการค้นหา และเลือกรายการอาหาร
- กดชำระค่าส่งอาหาร (ประชาชนชำระค่าส่งเอง)
- รับการแจ้งเตือน (Notification) เมื่อชำระค่าส่งอาหารสำเร็จ
- ตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อ เลือก “สถานะรอชำระ”
- กดปุ่ม “ชำระเงิน” เพื่อชำระค่าอาหาร
- ยืนยันการชำระเงิน
- ใส่รหัส PIN 6 หลัก
- บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ
