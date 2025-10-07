การเงินเศรษฐกิจ

เปิดวิธีใช้ “คนละครึ่งพลัส” สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 17:16 น.
เปิดวิธีใช้ "คนละครึ่งพลัส" สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง"

วิธีใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” สั่งอาหาร ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้จากแอปฯ “เป๋าตัง” เริ่ม 7 พ.ย. นี้ เช็กขั้นตอนและเงื่อนไขที่ต้องรู้ก่อนใช้ที่นี่

ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ “คนละครึ่งพลัส” วงเงิน 4.4 หมื่นล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี ล่าสุด นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงรายละเอียดโครงการ โดยมีการเพิ่มฟีเจอร์ให้สามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้จากแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

โครงการ “คนละครึ่งพลัส” จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 แต่สำหรับฟีเจอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่ จะสามารถเริ่มใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 ในช่วงเวลา 06.00 น. – 21.00 น. เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส”

  • ประชาชนที่ได้รับสิทธิ ต้องมีการใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน วันที่ 11 พ.ย. 68 ภายในเวลา 23.00 น. เพื่อไม่ให้ถูกยกเลิกสิทธิคนละครึ่ง พลัส
  • สามารถใช้สิทธิ ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ของทุกวัน โดยชำระเงินผ่าน G WALLET ในแอปฯ เป๋าตัง
  • เริ่มใช้สิทธิ ฟู้ดเดลิเวอรี ในแอปฯ เป๋าตัง วันที่ 7 พ.ย. 68 – 31 ธ.ค. 68 (เวลา 06.00 น. – 21.00 น. ของทุกวัน)

วิธีใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” สั่งอาหารเดลิเวอรี่ผ่าน “เป๋าตัง”

  1. กดรูปโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในแอปฯ “เป๋าตัง”
  2. กดเข้าใช้งานรูป “ฟู้ดเดลิเวอรี”
  3. เลือกฟู้ดเดลิเวอรี แอปฯ ที่ต้องการใช้บริการ
  4. เข้าสู่ ฟู้ดเดลิเวอรี แอปฯ แสดงรายการค้นหา และเลือกรายการอาหาร
  5. กดชำระค่าส่งอาหาร (ประชาชนชำระค่าส่งเอง)
  6. รับการแจ้งเตือน (Notification) เมื่อชำระค่าส่งอาหารสำเร็จ
  7. ตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อ เลือก “สถานะรอชำระ”
  8. กดปุ่ม “ชำระเงิน” เพื่อชำระค่าอาหาร
  9. ยืนยันการชำระเงิน
  10. ใส่รหัส PIN 6 หลัก
  11. บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ
อินโฟกราฟิกสรุป 11 ขั้นตอนการใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสสั่งอาหารเดลิเวอรี่
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

