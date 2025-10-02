รู้แล้ว ร้านค้าลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ วันไหน? เช็กก่อนพลาดสิทธิ

ไขข้อสงสัย ร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสพร้อมกัน 15 ต.ค.นี้ รอพิจารณาเงื่อนไข ส่วนคนทั่วไปลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ 20-26 ต.ค.68 รวม 20 ล้านสิทธิ์ ผู้ยื่นภาษีรัฐช่วยสูงสุด 2,400 บาท
ความคืนหน้าล่าสุดโครงการคนละครึ่งพลัส 2568 เพจ อนุวัต จัดให้ เปิดเผยรายละเอียดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ เตรียมตัวลงทะเบียนพร้อมกันในวันพุธที่ 15 ตุลาคมนี้ พร้อมสรุปไทม์ไลน์ เงื่อนไขเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนสิทธิ์และช่วงเวลาดำเนินโครงการทั้งหมด แจงชัดแบ่งวงเงินเป็น 2 กลุ่ม ผู้ยื่นภาษีได้รับสิทธิพิเศษ 60% รัฐช่วยสูงสุด 2,400 บาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้คนไทย
ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส ร้านค้า-คนทั่วไป ลงทะเบียนวันไหน
สำหรับร้านค้าเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการใน 15 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาและจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ส่วนประชาชนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ หรือผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ในวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2568 โดยผู้ที่ต้องลงทะเบียนครั้งแรกหรือเคยลบแอปพลิเคชันเป๋าตังไปแล้ว สามารถเตรียมตัวได้ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง ผ่านระบบ App Store หรือ Google Play
2. เปิดแอปฯ และยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปบัตรประชาชน
3. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรอรับรหัส OTP
4. ยืนยันตัวตนอีกครั้งผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือสแกนใบหน้า
4. เมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลสำเร็จ จะสามารถใช้งาน G-Wallet เพื่อรอรับสิทธิ์ได้
ต่อมาคือ กลุ่มผู้ใช้เดิมที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5 คนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง และกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2568 เท่านั้น
อนุวัต จัดให้ เผยว่า สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์และคนที่เคยใช้สิทธิ์และรอยืนยัน มีจำนวนสิทธิ์ในโครงการทั้งสิ้น 20 ล้านสิทธิ์ และ ทุกกลุ่มเริ่มใช้จ่ายเงินในโครงการระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568
เงื่อนไขการรับสิทธิ์คนละครึ่งพลัส
โครงการคนละครึ่งพลัสครั้งนี้แบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งได้รับวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เท่ากัน ตามเงื่อนไขดังนี้
1. กลุ่มผู้ยื่นแบบภาษี ประมาณ 11 ล้านคน ได้รับสิทธิ์ในอัตราพิเศษ คือ รัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนออก 40% ซึ่งรัฐบาลจะสมทบเงินให้สูงสุด 2,400 บาท ส่วนประชาชนต้องเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 บาท จำกัดการใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตังไม่เกินวันละ 200 บาท
2. กลุ่มผู้อยู่นอกระบบภาษี ประมาณ 9 ล้านคน ได้รับสิทธิ์ในอัตรามาตรฐาน คือ รัฐช่วยจ่าย 50% ประชาชนออก 50% โดยรัฐบาลจะสมทบเงินให้สูงสุด 2,000 บาท ฝั่งประชาชนต้องเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 บาท ใช้จ่ายไม่เกินวันละ 200 บาทผ่านแอปฯ เป๋าตัง
