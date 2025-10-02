การเงินเศรษฐกิจ

รู้แล้ว ร้านค้าลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ วันไหน? เช็กก่อนพลาดสิทธิ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 17:50 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 17:59 น.
94
ร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสพร้อมกัน 15 ต.ค. 68

ไขข้อสงสัย ร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสพร้อมกัน 15 ต.ค.นี้ รอพิจารณาเงื่อนไข ส่วนคนทั่วไปลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ 20-26 ต.ค.68 รวม 20 ล้านสิทธิ์ ผู้ยื่นภาษีรัฐช่วยสูงสุด 2,400 บาท

ความคืนหน้าล่าสุดโครงการคนละครึ่งพลัส 2568 เพจ อนุวัต จัดให้ เปิดเผยรายละเอียดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ เตรียมตัวลงทะเบียนพร้อมกันในวันพุธที่ 15 ตุลาคมนี้ พร้อมสรุปไทม์ไลน์ เงื่อนไขเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนสิทธิ์และช่วงเวลาดำเนินโครงการทั้งหมด แจงชัดแบ่งวงเงินเป็น 2 กลุ่ม ผู้ยื่นภาษีได้รับสิทธิพิเศษ 60% รัฐช่วยสูงสุด 2,400 บาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้คนไทย

ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส ร้านค้า-คนทั่วไป ลงทะเบียนวันไหน

สำหรับร้านค้าเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการใน 15 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาและจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ส่วนประชาชนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ หรือผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ในวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2568 โดยผู้ที่ต้องลงทะเบียนครั้งแรกหรือเคยลบแอปพลิเคชันเป๋าตังไปแล้ว สามารถเตรียมตัวได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง ผ่านระบบ App Store หรือ Google Play

2. เปิดแอปฯ และยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปบัตรประชาชน

3. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรอรับรหัส OTP

4. ยืนยันตัวตนอีกครั้งผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือสแกนใบหน้า

4. เมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลสำเร็จ จะสามารถใช้งาน G-Wallet เพื่อรอรับสิทธิ์ได้

ต่อมาคือ กลุ่มผู้ใช้เดิมที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5 คนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง และกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2568 เท่านั้น

อนุวัต จัดให้ เผยว่า สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์และคนที่เคยใช้สิทธิ์และรอยืนยัน มีจำนวนสิทธิ์ในโครงการทั้งสิ้น 20 ล้านสิทธิ์ และ ทุกกลุ่มเริ่มใช้จ่ายเงินในโครงการระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568

เงื่อนไขการรับสิทธิ์คนละครึ่งพลัส

โครงการคนละครึ่งพลัสครั้งนี้แบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งได้รับวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เท่ากัน ตามเงื่อนไขดังนี้

1. กลุ่มผู้ยื่นแบบภาษี ประมาณ 11 ล้านคน ได้รับสิทธิ์ในอัตราพิเศษ คือ รัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนออก 40% ซึ่งรัฐบาลจะสมทบเงินให้สูงสุด 2,400 บาท ส่วนประชาชนต้องเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 บาท จำกัดการใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตังไม่เกินวันละ 200 บาท

2. กลุ่มผู้อยู่นอกระบบภาษี ประมาณ 9 ล้านคน ได้รับสิทธิ์ในอัตรามาตรฐาน คือ รัฐช่วยจ่าย 50% ประชาชนออก 50% โดยรัฐบาลจะสมทบเงินให้สูงสุด 2,000 บาท ฝั่งประชาชนต้องเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 บาท ใช้จ่ายไม่เกินวันละ 200 บาทผ่านแอปฯ เป๋าตัง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans

1 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

โจวเจี๋ย พระเอก ‘องค์หญิงกำมะลอ’ ฉาวจนดับ กลับตัวทำฟาร์มรวยร้อยล้าน แต่ไม่ทันดูใจพ่อ

35 นาที ที่แล้ว
พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ห้ะ! หนุ่มมาเลย์นอกใจเมียช่วงพักฟื้นหลังคลอด ไปแอบแซ่บกับ “พ่อตา” ตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาเรีย นากาอิ ดารา AV ตัวท็อปประกาศข่าวดีท้องแล้ว ข่าวต่างประเทศ

นางเอก AV ตัวท็อป แจ้งข่าวดีท้องแล้ว เตรียมตัวเป็นเป็นคุณแม่ ยันไม่ทิ้งวงการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีน ย้ำไม่ได้ส่งอาวุธให้เขมรใช้ปะทะไทย เป็นอุปกรณ์ที่เขมรมีอยู่แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบศพหญิงอังกฤษตายคาโรงแรมในบาหลี คาดคุมอาหารสุดโต่ง กินแต่ผลไม้จนน้ำหนักเหลือ 22 กก.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นออกพรรษา 2568 คำคม ทำบุญขำ ๆ ออกพรรษาแล้ว แต่ยังอยู่ในใจเธอ ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นออกพรรษา 2568 คำคม ทำบุญขำ ๆ ออกพรรษาแล้ว แต่ยังอยู่ในใจเธอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

วันออกพรรษา 2568 วันไหน 11 จุด บั้งไฟพญานาค ประวัติวันพระใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เฟเยนูร์ด พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสพร้อมกัน 15 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

รู้แล้ว ร้านค้าลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ วันไหน? เช็กก่อนพลาดสิทธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมช.ไฟเขียว สร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร &quot;อนุทิน&quot; ลั่น อยากอยู่แบบนี้ก็เอา ข่าว

สมช.ไฟเขียว สร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร “อนุทิน” ลั่น อยากอยู่แบบนี้ก็เอา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมืองชลบุรี ถนนทรุด ลึก 3 เมตร คาดปิดซ่อม 1 เดือน ชาวบ้านผวาหวั่นซ้ำรอยกรุงเทพฯ ข่าว

เมืองชลบุรี ถนนทรุด ลึก 3 เมตร คาดปิดซ่อม 1 เดือน ชาวบ้านผวาหวั่นซ้ำรอยกรุงเทพฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สีกายุ บินด่วนจากเยอรมนี พบ บิ๊กเต่า รอง ผบช.ก. ยื่นสเตทเมนต์ 4 พอร์ตลงทุนเกือบ 2 แสนยูโร อ้างปัจจุบันขาดทุนหมื่นยูโร ด้านตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องตรวจเส้นทางการเงิน ข่าว

ด่วน! “สีกายุ” ยื่นหลักฐานถึง บิ๊กเต่า ปมเงินวัดพระคึกฤทธิ์ ถูกนำไปลงทุน ตปท.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มิดทิลลันด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเส้นทางเลี่ยงขบวนแห่ประเพณีวิชัยทัสมิวัดแขก สีลม ข่าว

เช็กด่วน! ปิดถนน 4 เส้น วัดแขก สีลม รับแห่ขบวน งานนวราตรี 2568 เลี่ยงได้เลี่ยง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ไม่ทน! ถามกลับ &quot;พระมหาอุเทน&quot; เรียกคนอื่นกะเทย แล้วรับได้ไหมถ้าถูกว่า ขอทาน ข่าว

“แพรรี่” ไม่ทน! ถามกลับ “พระมหาอุเทน” เรียกคนอื่นกะเทย แล้วรับได้ไหมถ้าถูกว่า ขอทาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอส กันตพงศ์ แจงปม จดหมายถึงคนที่รัก ขอโทษทำเข้าใจผิด ยืนยันไม่ได้มีปัญหา บันเทิง

เอส กันตพงศ์ แจงปม จดหมายถึงคนที่รัก ขอโทษทำเข้าใจผิด ยืนยันไม่ได้มีปัญหา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดินาโม เคียฟ พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดชีวิตจริง ประวัติ เจแปน ลูกชายคนโตของ แจ๊ส ชวนชื่น เล่าเรื่องราววัยเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อ เติบโตในชุมชนแออัด ก่อนหาเส้นทางของตัวเองในวงการเพลง บันเทิง

ประวัติ เจแปน J-SAD ลูกชายแจ๊ส ชวนชื่น จากเด็กในชุมชนแออัดสู่แร็ปเปอร์อินดี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เม พรีมายา” เล่าหมดเปลือก ถามหาความยุติธรรม หลังถูกหุ้นส่วนฟ้อง-ปิดบริษัท ไม่ให้รับรู้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เล่านาทีถูกตำรวจบุกจับกลางห้องประชุม หลังถูกหุ้นส่วนแจ้งความ บันเทิง

เม พรีมายา ถูกตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุก ยอมรับตกใจ-โกรธมาก เล่าปมถูกฮุบบริษัท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โรม่า พบ ลีลล์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่มอังกฤษวัย 23 คาโรงแรมย่านสุขุมวิท พร้อมยาบ้ากว่า 9 กก. อาจเจอโทษประหารชีวิต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก พระวัดดัง เปิดกลุ่ม X ขายคลิปโป๊เด็ก อึ้งค้นกุฏิ สามเณรถูกล่วงละเมิดอื้อ ข่าวอาชญากรรม

ช็อก พระวัดดัง เปิดกลุ่ม X ขายคลิปโป๊เด็ก อึ้งค้นกุฏิ สามเณรถูกล่วงละเมิดอื้อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 17:50 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 17:59 น.
94
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans

เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

โจวเจี๋ย พระเอก ‘องค์หญิงกำมะลอ’ ฉาวจนดับ กลับตัวทำฟาร์มรวยร้อยล้าน แต่ไม่ทันดูใจพ่อ

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี

พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

ห้ะ! หนุ่มมาเลย์นอกใจเมียช่วงพักฟื้นหลังคลอด ไปแอบแซ่บกับ “พ่อตา” ตัวเอง

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
Back to top button