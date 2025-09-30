บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 68 ได้เท่าไหร่? รอรับ ‘คนละครึ่งพลัส’ ลงทะเบียนไหม

เช็กเลย! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 68 เงินเข้าวันไหน พร้อมเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ ลุ้นเป็นกลุ่มแรกรับสิทธิ์ ‘คนละครึ่งพลัส’ ไขข้อสงสัยต้องลงทะเบียนใหม่ไหม?
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศวันโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ประจำเดือนตุลาคม 2568 โดยข่าวดีสำหรับผู้มีสิทธิ์กว่า 14.5 ล้านคนในเดือนนี้ คือการได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการ คนละครึ่งพลัส ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล
ปฏิทินเงินเข้าบัญชี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2568
สำหรับวงเงินต่าง ๆ ที่จะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนตุลาคม มีกำหนดการดังนี้
วันที่ 1 ตุลาคม 2568
- วงเงินซื้อสินค้า : 300 บาท ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้
- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ : 750 บาท ได้แก่ บขส., รถไฟ, ขสมก., รถไฟฟ้า หรือ รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม : 80 บาท ต่อ 3 เดือน
วันที่ 20 ตุลาคม 2568
- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน ต้องเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และ มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเบี้ยคนพิการเดือนละ 800 บาทอยู่แล้ว โดยจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ บัญชีเงินฝากของผู้รับมอบอำนาจ
วันที่ 24 ตุลาคม 2568
- เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย สูงสุด 800 บาท เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่ผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่ 20 ต.ค. 68
ส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ยังมีเหมือนเดิม
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าสาธารณูปโภคตามปกติ แต่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ก่อน
- ส่วนลดค่าไฟฟ้า : สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
- ส่วนลดค่าน้ำประปา : ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในกรณีที่ใช้น้ำไม่เกิน 315 บาท หากเกินจะต้องจ่ายค่าประปาเองทั้งหมด
ข่าวดี คนละครึ่งพลัส ลุ้นผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ได้รับเงินกลุ่มแรก
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือเป็นกลุ่มที่ 1 ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัส โดยจะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม 1,700 บาทต่อเดือน เมื่อรวมกับวงเงินซื้อสินค้าเดิม 300 บาท จะทำให้มีวงเงินใช้จ่ายรวมเป็น 2,000 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถรอรับเงินโอนเข้าบัตรได้เลย หากมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
