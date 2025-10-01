เปิดลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ต.ค. 2568 ใช้สิทธิ แอปเป๋าตัง แบ่งคน 3 กลุ่ม

เปิดลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ไทม์ไลน์ ไม่เกินกลางเดือนตุลาคม 2568 เปิดให้ใช้สิทธิ จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13 ล้านคน รับเงิน 2000 ครั้งเดียว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
คืบหน้าการลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่งพลัส หรือ คนละครึ่ง 2568 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ นายก อนุทิน ชาญวีรกูล มีความชัดเจนขึ้นแล้วว่า ที่มางบประมาณปี 2569 บางส่วน 60,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในโครงการนี้ คาดว่าจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทัน เปิดลงทะเบียนไม่เกินกลางเดือนตุลาคม 2568
คนละครึ่งพลัส คนไทยได้สิทธิ 3 กลุ่ม
- กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13 ล้านคน
จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม 1,700 บาทต่อเดือน รวมกับเงินเดิม 300 บาท
ทำให้ได้รับรวม 2,000 บาทต่อเดือนในงวดเดียว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
โครงการนี้ใช้งบประมาณ 22,000 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินเหลือจ่ายของงบประมาณปี 2568 ที่จะโอนเข้ากองทุนสวัสดิการแห่งรัฐและโอนตรงให้ผู้มีรายได้น้อย
- กลุ่มที่ 2 ผู้อยู่ในระบบภาษี จำนวน 11 ล้านคน (ยื่นแบบภาษี)
จะได้รับสิทธิพิเศษในโครงการคนละครึ่ง รัฐช่วยจ่าย 60:40 รัฐบาลจะสมทบ 2,400 บาท และประชาชนเติมเงินอีก 2,000 บาท จ่ายได้วันละไม่เกิน 200 บาท
- กลุ่มที่ 3 ผู้อยู่นอกระบบภาษี จำนวน 9 ล้านคน
จะได้รับการเติมเงิน 2,000 บาท รัฐช่วยจ่าย 50:50
อัปเดตไทม์ไลน์ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส
วันที่ 15 ตุลาคม 2568
- ร้านค้าทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส
วันที่ 20 ตุลาคม 2568
- เปิดให้ประชาชนที่เคยลงทะเบียน (คนเก่า) และยังไม่เคยลงทะเบียน (คนใหม่) โครงการคนละครึ่ง กดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
วันที่ 26 ตุลาคม 2568
- วันสุดท้ายเปิดกดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
วันที่ 29 ตุลาคม 2568
- ประชาชนที่กดรับสิทธิ เริ่มใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัส
วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วันสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งพลัส
สมัครแอปเป๋าตัง เตรียมใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส
- วิธีติดตั้ง แอปฯ เป๋าตัง และการลงทะเบียน
1. เปิดแอปฯ App Store หรือ Google Play หรือ Play Store รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 9.0 ขึ้นไป หรือ iPhone ที่มี iOS 15.0 ขึ้นไป
- สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ ระบบปฏิบัติการ iOS
- สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ ระบบปฏิบัติการ Android
2. พิมพ์ค้นหา “เป๋าตัง” ในช่องค้นหา
3. เลือก “GET” หรือ เลือก “ติดตั้ง”
4. เมื่อติดตั้งเสร็จ เปิดแอปฯ เป๋าตัง
5. ให้ความยินยอมจัดการข้อมูลยืนยันตัวตน
6. เตรียมบัตรประชาชน
7. ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
8. ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน และกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP
9. ใส่รหัส OTP 6 หลักที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือ
10. กรอกข้อมูล บัตรประชาชน
11. เลือกวิธียืนยันตัวตน
- กรณียืนยันตัวตนด้วยบัญชี Krungthai NEXT
1. เข้าสู่ Krungthai NEXT
2. ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT
3. กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง
4. กรอกรหัส OTP (OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai NEXT)
5. ตั้งค่ารหัส PIN
6. ยืนยันรหัส PIN
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องใช้บัญชี Krungthai NEXT ที่มีหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกับแอปฯ เป๋าตัง
- กรณียืนยันตัวตนด้วย การสแกนใบหน้า
1. เตรียมสแกนใบหน้า
2. สแกนใบหน้า (สามารถข้ามได้ หากโทรศัพท์ไม่มีกล้อง/ชำรุด)
3. ตั้งค่ารหัส PIN
4. ยืนยันรหัส PIN
6. ยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง (ผู้ขอใช้บริการต้องยอมรับเท่านั้น)
7. แสดงหน้าจอเฉพาะความยินยอมที่ผู้ใช้งานไม่เคยตอบ (การตอบคือการให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้)
8. ขณะระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน จะพบข้อความบนการ์ดว่า “กำลังตรวจสอบข้อมูล”
9. หากลงทะเบียนสำเร็จ จะแสดงการ์ด wallet ดังภาพ เพื่อให้สมัครใช้บริการ.
http://www.คนละครึ่ง.com โดเมนหมดอายุแล้ว
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ซึ่งเคยเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโครงการ “คนละครึ่ง” นั้น ขณะนี้โดเมนได้หมดอายุลงแล้ว และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแล้ว
อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ หรือผู้ไม่หวังดีส่งลิงก์แล้วอ้างว่าให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง.com หากมีความคืบหน้าจากทางรัฐบาล จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
