เปิดไทม์ไลน์ คนละครึ่งพลัส 68 เช็ก 3 กลุ่ม ใช้ได้วันละกี่บาท? ใครได้สิทธิ์ดีสุด

เคาะแล้ว! ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส 2568 ลงทะเบียนสำหรับประชาชน 20-26 ต.ค. นี้ เปิดเงื่อนไข 3 กลุ่มชัดเจน ผู้ยื่นภาษีได้สิทธิ์ดีสุด รัฐช่วยจ่าย 60% พร้อมคู่มือใช้แอปฯ เป๋าตัง
สิ้นสุดการรอคอย รัฐบาลเปิดเผยไทม์ไลน์และรายละเอียดอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อให้ประชาชนกว่า 33 ล้านคนได้เตรียมความพร้อม ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นมาตรการชุดแรกภายใต้แนวคิด Quick Big Win ของรัฐบาลอนุทิน โดยกระทรวงการคลังเตรียมเสนอรายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 ได้ประมาณ 0.2-0.4% ของ GDP
ปักหมุด ไทม์ไลน์สำคัญคนละครึ่งพลัส 2568
จากข้อมูลล่าสุดที่ประกาศออกมา ประชาชนสามารถกาปฏิทินรอได้เลย มีกำหนดการวันลงทะเบียนสำหรับร้านค้าและประชาชน รวมทั้งวันใช้สิทธิ์ ดังนี้
- 15 ตุลาคม 2568 : เปิดลงทะเบียนสำหรับ ร้านค้า (รวมถึง Micro SMEs ที่เป็นนิติบุคคล)
- 20 – 26 ตุลาคม 2568 : เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป (ประมาณ 20 ล้านคน) ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
- 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 : เริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการ
เช็กสิทธิ์คนละครึ่งพลัส ใครได้เท่าไหร่?
โครงการคนละครึ่งพลัสได้แบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ไม่รวมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับเงินเพิ่มอัตโนมัติ
กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คนกลุ่มนี้ประมาณ 13 ล้านคน จะได้รับเงินเพิ่มเติม 850 บาทต่อเดือน เมื่อรวมกับยอดเงินเดิม 300 บาท รวมทั้งสิ้น 1,150 บาท โดยใช้จ่ายตามวงเงินจริง
กลุ่มที่ 2 ผู้ยื่นแบบภาษี
ผู้ยื่นแบบภาษี ประมาณ 11 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์ในอัตราพิเศษ 60:40 (รัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนออก 40%) โดยรัฐบาลจะสมทบให้ 2,400 บาท ส่วนประชาชนต้องเติมเงิน 2,000 บาท จำกัดการใช้จ่ายไม่เกินวันละ 200 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
กลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป (นอกระบบภาษี)
กลุ่มผู้อยู่นอกระบบภาษี จำนวนประมาณ 9 ล้านคน ได้รับสิทธิ์ในอัตรามาตรฐาน 50:50 (รัฐช่วยจ่าย 50% ประชาชนออก 50%) โดยรัฐบาลจะสมทบให้ 2,000 บาท (ประชาชนต้องเติมเงิน 2,000 บาท) จำกัดการใช้จ่ายไม่เกินวันละ 200 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
ทั้งนี้ ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือเคยใช้สิทธิ์ในเฟสก่อนหน้า จะต้องลงทะเบียนใหม่คาดว่าใช้ช่องทางแอปฯ เป๋าตัง และ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
คู่มือลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง
สำหรับผู้ที่ต้องลงทะเบียนใหม่ หรือผู้ที่ลบแอปพลิเคชันเป๋าตังไปแล้ว สามารถเตรียมความพร้อมได้ง่าย ๆ ดังนี้
1. ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง จาก App Store หรือ Google Play
- App Store >> www.apps.apple.com
- Google Play >> www.play.google.com
2. เปิดแอปฯ และทำการยืนยันตัวตน ด้วยการถ่ายรูปบัตรประชาชน
3. กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP
4. ยืนยันตัวตนอีกครั้ง ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT หรือ การสแกนใบหน้า
5. จากนั้นรอผลการตรวจสอบ
6. หากสำเร็จก็จะสามารถใช้งาน G-Wallet เพื่อรอรับสิทธิ์ได้ทันที
