เฟเยนูร์ด พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 11:31 น.
92

2 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง เฟเยนูร์ด พบ แอสตัน วิลล่า ที่สนาม เด คูอิป เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก เฟเยนูร์ด VS แอสตัน วิลล่า ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : เฟเยนูร์ด พบ แอสตัน วิลล่า
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : เด คูอิป
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : Aston Villa FC

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เฟเยนูร์ด

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ จะยังไม่มีชื่อของ โธมัส บบเลน, เกอโนต์ เทราเนอร์, ยาคุบ โมเดอร์, มัลคอล์ม เยง และ ควินเตน ทิมเบอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ทิมอน เวลเลนรอยเธอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน สึโยชิ วาตานาเบะ, อาเนล อาห์เหม็ดฮอดซิช, จิวาอิโร รีด, จอร์แดน บอส แดนกลางเป็น เซม สไตจ์น, อุสซาม่า ตาร์กัลลีน, ลูเซียโน่ วาเลนเต ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย ลีโอ ซาอูเออร์, อายาเสะ อุเอดะ และ อานิส ฮัดจ์ มูสซา

Credit : Feyenoord Rotterdam

แอสตัน วิลล่า

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสิงห์ผยอง ภายใต้การคุมทัพของ อูไน เมเรี่ จะยังไม่มีชื่อของ ไทโรน มิงส์, รอสส์ บาร์คลี่ย์, อมาร์ดู โอนาน่า และ ยูริ ตีเลอมันส์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น แดนกลางเป็น บูบาการ์ คามาร่า, จอห์น แม็คกินน์ แนวรุกนำทัพมาโดย อีแวนน์ กูเอสแซนด์, มอร์แกน โรเจอร์ส, เจดอน ซานโช่ โดยมี โอลลี่ วัตกิ้นส์ เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : Aston Villa FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เฟเยนูร์ด – แอสตัน วิลล่า

ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม

  • 31/07/10 เฟเยนูร์ด 1-3 แอสตัน วิลล่า (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เฟเยนูร์ด

  • 28/09/25 ชนะ โกรนิงเก้น 1-0 (เอเรอดีวีซี)
  • 24/09/25 แพ้ บราก้า 0-1 (ยูโรป้า ลีก)
  • 21/09/25 เสมอ อัล์คมาร์ 3-3 (เอเรอดีวีซี)
  • 17/09/25 ชนะ ฟอร์ทูน่า ซิดตาร์ด 2-0 (เอเรอดีวีซี)
  • 13/09/25 ชนะ ฮีเรนวีน 1-0 (เอเรอดีวีซี)

แอสตัน วิลล่า

  • 28/09/25 ชนะ ฟูแล่ม 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/09/25 ชนะ โบโลญญ่า 1-0 (ยูโรป้า ลีก)
  • 21/09/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/09/25 เสมอ แอสตัน วิลล่า 1-1 (แพ้จุดโทษ 2-4, คาราบาว คัพ)
  • 13/09/25 เสมอ เอฟเวอร์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Feyenoord Rotterdam

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เฟเยนูร์ด (4-3-3) : ทิมอน เวลเลนรอยเธอร์ (GK) – สึโยชิ วาตานาเบะ, อาเนล อาห์เหม็ดฮอดซิช, จิวาอิโร รีด, จอร์แดน บอส – เซม สไตจ์น, อุสซาม่า ตาร์กัลลีน, ลูเซียโน่ วาเลนเต – ลีโอ ซาอูเออร์, อายาเสะ อุเอดะ, อานิส ฮัดจ์ มูสซา

แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น – บูบาการ์ คามาร่า, จอห์น แม็คกินน์ – อีแวนน์ กูเอสแซนด์, มอร์แกน โรเจอร์ส, เจดอน ซานโช่ – โอลลี่ วัตกิ้นส์

Credit : Aston Villa FC

Thaiger ทายผลบอล เฟเยนูร์ด 1-2 แอสตัน วิลล่า

เฟเยนูร์ด ภาพรวมฟอร์มถือว่าน่าประทับใต 6 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 ส่วนทางด้าน แอสตัน วิลล่า ชนะมาติดต่อกับ 2 เกม หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครเลยในช่วงแรกของซีซั่น แต่ด้วยคุณภาพนักเตะที่ดีกว่าของทีมเยือน เชื่อว่าเกมนี้ทีมดังจากอังกฤษน่าจะบุกมาเฉือนเอาชนะไปได้แบบหืดจับ

 

