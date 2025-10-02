เฟเยนูร์ด พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

2 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง เฟเยนูร์ด พบ แอสตัน วิลล่า ที่สนาม เด คูอิป เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก เฟเยนูร์ด VS แอสตัน วิลล่า ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : เฟเยนูร์ด พบ แอสตัน วิลล่า
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : เด คูอิป
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เฟเยนูร์ด
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ จะยังไม่มีชื่อของ โธมัส บบเลน, เกอโนต์ เทราเนอร์, ยาคุบ โมเดอร์, มัลคอล์ม เยง และ ควินเตน ทิมเบอร์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ทิมอน เวลเลนรอยเธอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน สึโยชิ วาตานาเบะ, อาเนล อาห์เหม็ดฮอดซิช, จิวาอิโร รีด, จอร์แดน บอส แดนกลางเป็น เซม สไตจ์น, อุสซาม่า ตาร์กัลลีน, ลูเซียโน่ วาเลนเต ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย ลีโอ ซาอูเออร์, อายาเสะ อุเอดะ และ อานิส ฮัดจ์ มูสซา
แอสตัน วิลล่า
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสิงห์ผยอง ภายใต้การคุมทัพของ อูไน เมเรี่ จะยังไม่มีชื่อของ ไทโรน มิงส์, รอสส์ บาร์คลี่ย์, อมาร์ดู โอนาน่า และ ยูริ ตีเลอมันส์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น แดนกลางเป็น บูบาการ์ คามาร่า, จอห์น แม็คกินน์ แนวรุกนำทัพมาโดย อีแวนน์ กูเอสแซนด์, มอร์แกน โรเจอร์ส, เจดอน ซานโช่ โดยมี โอลลี่ วัตกิ้นส์ เป็นกองหน้าตัวเป้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เฟเยนูร์ด – แอสตัน วิลล่า
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
- 31/07/10 เฟเยนูร์ด 1-3 แอสตัน วิลล่า (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เฟเยนูร์ด
- 28/09/25 ชนะ โกรนิงเก้น 1-0 (เอเรอดีวีซี)
- 24/09/25 แพ้ บราก้า 0-1 (ยูโรป้า ลีก)
- 21/09/25 เสมอ อัล์คมาร์ 3-3 (เอเรอดีวีซี)
- 17/09/25 ชนะ ฟอร์ทูน่า ซิดตาร์ด 2-0 (เอเรอดีวีซี)
- 13/09/25 ชนะ ฮีเรนวีน 1-0 (เอเรอดีวีซี)
แอสตัน วิลล่า
- 28/09/25 ชนะ ฟูแล่ม 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/09/25 ชนะ โบโลญญ่า 1-0 (ยูโรป้า ลีก)
- 21/09/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 16/09/25 เสมอ แอสตัน วิลล่า 1-1 (แพ้จุดโทษ 2-4, คาราบาว คัพ)
- 13/09/25 เสมอ เอฟเวอร์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เฟเยนูร์ด (4-3-3) : ทิมอน เวลเลนรอยเธอร์ (GK) – สึโยชิ วาตานาเบะ, อาเนล อาห์เหม็ดฮอดซิช, จิวาอิโร รีด, จอร์แดน บอส – เซม สไตจ์น, อุสซาม่า ตาร์กัลลีน, ลูเซียโน่ วาเลนเต – ลีโอ ซาอูเออร์, อายาเสะ อุเอดะ, อานิส ฮัดจ์ มูสซา
แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น – บูบาการ์ คามาร่า, จอห์น แม็คกินน์ – อีแวนน์ กูเอสแซนด์, มอร์แกน โรเจอร์ส, เจดอน ซานโช่ – โอลลี่ วัตกิ้นส์
Thaiger ทายผลบอล เฟเยนูร์ด 1-2 แอสตัน วิลล่า
เฟเยนูร์ด ภาพรวมฟอร์มถือว่าน่าประทับใต 6 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 ส่วนทางด้าน แอสตัน วิลล่า ชนะมาติดต่อกับ 2 เกม หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครเลยในช่วงแรกของซีซั่น แต่ด้วยคุณภาพนักเตะที่ดีกว่าของทีมเยือน เชื่อว่าเกมนี้ทีมดังจากอังกฤษน่าจะบุกมาเฉือนเอาชนะไปได้แบบหืดจับ
