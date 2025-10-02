สมช.ไฟเขียว สร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร “อนุทิน” ลั่น อยากอยู่แบบนี้ก็เอา
“อนุทิน” แถลงผลประชุม สมช. ไฟเขียวหลักการ “สร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา” พร้อมส่งสารแข็งกร้าว หากกัมพูชาไม่ทำตามเงื่อนไขเรื่องกู้ระเบิด-อพยพคน ไทยก็จะไม่ตอบสนองใดๆ
2 ตุลาคม 2568 เวลา 16.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แถลงผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยเปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการให้ ดำเนินการสร้างรั้วตามแนวเขตชายแดนไทย-กัมพูชา
นายกรัฐมนตรีระบุว่า กองบัญชาการกองทัพไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดพิกัดและรูปแบบของรั้ว ซึ่งอาจมีหลายรูปแบบผสมผสานกัน ทั้งรั้วอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและความสะดวกของประชาชนในพื้นที่
นอกจากมติเรื่องการสร้างรั้วแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้แสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อฝ่ายกัมพูชา และเปิดเผยแนวทางการจัดการปัญหาการรุกล้ำในพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว
นายอนุทินกล่าวถึงแนวทางการผลักดันชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานว่า จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ซึ่งกองทัพจะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและกระทรวงมหาดไทยว่าจะใช้กฎหมายใดในการดำเนินการ เช่น กฎอัยการศึก, กฎหมายป่าไม้ หรือกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง
“เขาคือชาวบ้านทั่วไป ไม่ใช่กองทัพ เราต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตของคนที่ลำบาก ซึ่งมีทั้งเด็ก สตรี และคนชราด้วย” นายอนุทินกล่าว พร้อมยืนยันว่าจะไม่ใช้กำลังผลักดัน
นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงเงื่อนไขในการเจรจาว่า กัมพูชาจะต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของไทยก่อน การเจรจาจึงจะเกิดขึ้นได้ และเมื่อถูกถามถึงมาตรการกดดันกัมพูชาที่ไม่ยอมทำตามข้อตกลงเรื่องการอพยพคนและเก็บกู้ทุ่นระเบิด นายอนุทินได้กล่าวตอบโต้อย่างชัดเจน
“ถ้าเขาไม่ตอบ เราก็ไม่ตอบสนองอะไรเขา และถ้าสิ่งที่เขาพยายามให้เราดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้ รวมถึงให้ช่วยเปิดด่านนั้น เราก็ไม่ทำ ไม่อยากใช้คำว่ากดดัน เพราะทุกวันนี้เรากดดันมากอยู่แล้ว โดยหาวิธีที่ทำให้เห็นว่าเราพร้อม ถ้าเขาอยากจะอยู่แบบนี้ เราก็พร้อม แต่ถ้าอยากให้ชีวิตของประชาชนของเขาดีขึ้นต้องตอบรับเงื่อนไขของเรา”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ทหารเขมร ขนชาวบ้านถือท่อนไม้ บุกรื้อรั้วลวดหนาม หนองจาน ค้านกั้นชายแดน
- “บิ๊กเล็ก” ตอบข่าวจีนส่งอาวุธให้เขมรเป็นข่าวเก่า ไม่พบส่งอาวุธให้เพิ่ม
- “อนุทิน” ขอรอฟังที่ประชุมก่อน หลังสื่อมะกันแฉ “จีน” ส่งอาวุธให้ “เขมร”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: