เบียร์ เดอะวอยซ์ เหนื่อย คนเข้าข้างฝั่งมีอำนาจ ห่วงภาพลักษณ์ปลอม ๆ ไม่สนความเป็นคน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 17:51 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 17:53 น.
เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ซัดคนสร้างภาพลักษณ์จอมปลอม

เบียร์ เดอะวอยซ์ เข้าใจหัวอกคนที่ไร้อำนาจ ถูกมองว่าป่วย ฟาดคนเข้าข้างภาพลักษณ์จอมปลอม มีเงินแต่จิตใจเห็นแก่ตัว ลั่น คนที่สมควรได้กำลังใจคือเหยื่อ

หลังเงือกหนุ่มนักอนุรักษ์ ทราย สิรณัฐ สก๊อต แชร์ประสบการณ์วัยเด็กอ้างถูกพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง ก่อนกางหลักฐานคลิปเสียงคุยเรื่องอดีต ซึ่งกระแสโซเชียลและความเห็นจากชาวเน็ตมองหลายมุม หนึ่งในคนบันเทิงที่เคยออกมาให้กำลังใจหนุ่มทรายคือเรื่องการอนุรักษ์ทะเล คือ เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล นักร้องสาวคนสวยนั่นเอง

หน้าสื่อโซเชียลต่าง ๆ ล่าสุดจะเห็นได้ว่าเหล่าดาราในวงการบันเทิงออกมาชี้แจงและโพสต์ขอโทษกรณีเข้าไปคอมเมนต์หรือกดไลก์ในโพสต์ของมายด์ ลภัสลัล และสามี ล่าสุด เบียร์ เดอะวอยซ์ ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นเรื่องการให้กำลังใจ ตนเองเข้าใจดีว่าวันที่เป็นเหยื่อ แต่ไร้อำนาจหรือถูกมองว่าป่วยมันเป็นอย่างไร พร้อมยกเคสของตนเองที่เคยให้กำลังใจหนุ่มทรายอย่างบริสุทธิ์ใจ แต่กลับถูกมองว่าอยากเป็นสะใภ้

สาวเบียร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Bizcuitbeer ระบุว่า “ก็ต้องขอบคุณเรื่องราวแย่ ๆ หลายเรื่องที่ผ่านเข้ามาทำให้เบียร์แข็งแกร่งขึ้น ระมัดระวังมากขึ้น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น หัดอ่านคนให้ถี่ถ้วนมากขึ้น

ส่วนเรื่องการให้กำลังใจใครอะ เบียร์เข้าใจดีว่าในวันที่เราเป็นเหยื่อ แต่ไร้อำนาจ หรือถูกมองว่าป่วย เป็นตัวตลก มันเป็นยังไง

เหนื่อยกับหลายคนที่เอาแต่เข้าข้างคนมีอำนาจ มีเงิน แต่จิตใจเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้จะเบ่งอำนาจอย่างเดียว ห่วงภาพลักษณ์ปลอม ๆ ทั้งที่เบื้องหลังภาพลักษณ์ดี ๆ เหล่านั้นแลกมาด้วยความปลอมและเห็นแก่ตัวแบบไหนบ้างก็ไม่รู้

และมันเป็นที่มาของโลกจอมปลอม ไม่สนความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกัน

ในวันที่เบียร์เข้าข้างและให้กำลังใจเหยื่อก็โดนด่าหาว่าไปชอบในเชิงชู้สาวอีก เหอะ ๆไร้สาระสิ้นดี เบียร์ไม่เคยแม้แต่จะ dm ส่วนตัวไป ขอให้กำลังใจอย่างบริสุทธิ์ใจตรงนี้แหละ

เรื่องมาขนาดนี้ คนที่สมควรได้รับกำลังใจให้โลกได้เห็นสำหรับเบียร์คือเหยื่อ ก็แค่นั้นแหละ”

จากนั้นเจ้าตัวคอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมว่า “เบียร์เลือกจะเป็นแบบนี้ ยอมโดนด่า เพื่อที่จะได้เจอคนที่เข้าใจเราจริง ๆ”

เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ปมให้กำลังใจเหยื่อ
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer

ก่อนหน้านี้เหล่านักแสดงและศิลปินเข้าไปกดไลก์และเมนต์ให้กำลังมายด์และพายขอให้ผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปได้ หลังจาก ทราย สก๊อต เปิดหลักฐานคลิปเสียง ด้านนักร้องสาวเคยโพสต์ข้อความว่า “แต่อย่างไรก็เถอะ คนที่เราคิดว่าเราเชื่อ ตามโลกความเป็นจริง เค้าก็เสียเปรียบอยู่ดี”, “ฟังแล้วใช่ไหม…. วงการบันเทิง เองงงง เอยยยยย” และ “วงการบันเทิงมันโง่ได้ขนาดนี้อะคิดดู 5555555 ดาราลบเม้นกันไม่ทันเลย”

เบียร์ เดอะวอนซ์ โพสต์หลังฟังคลิปเสียงจาก ทราย สก๊อต
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer
เบียร์ เดอะวอยซ์
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

