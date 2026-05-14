เบียร์ เดอะวอยซ์ เหนื่อย คนเข้าข้างฝั่งมีอำนาจ ห่วงภาพลักษณ์ปลอม ๆ ไม่สนความเป็นคน

เบียร์ เดอะวอยซ์ เข้าใจหัวอกคนที่ไร้อำนาจ ถูกมองว่าป่วย ฟาดคนเข้าข้างภาพลักษณ์จอมปลอม มีเงินแต่จิตใจเห็นแก่ตัว ลั่น คนที่สมควรได้กำลังใจคือเหยื่อ
หลังเงือกหนุ่มนักอนุรักษ์ ทราย สิรณัฐ สก๊อต แชร์ประสบการณ์วัยเด็กอ้างถูกพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง ก่อนกางหลักฐานคลิปเสียงคุยเรื่องอดีต ซึ่งกระแสโซเชียลและความเห็นจากชาวเน็ตมองหลายมุม หนึ่งในคนบันเทิงที่เคยออกมาให้กำลังใจหนุ่มทรายคือเรื่องการอนุรักษ์ทะเล คือ เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล นักร้องสาวคนสวยนั่นเอง
หน้าสื่อโซเชียลต่าง ๆ ล่าสุดจะเห็นได้ว่าเหล่าดาราในวงการบันเทิงออกมาชี้แจงและโพสต์ขอโทษกรณีเข้าไปคอมเมนต์หรือกดไลก์ในโพสต์ของมายด์ ลภัสลัล และสามี ล่าสุด เบียร์ เดอะวอยซ์ ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นเรื่องการให้กำลังใจ ตนเองเข้าใจดีว่าวันที่เป็นเหยื่อ แต่ไร้อำนาจหรือถูกมองว่าป่วยมันเป็นอย่างไร พร้อมยกเคสของตนเองที่เคยให้กำลังใจหนุ่มทรายอย่างบริสุทธิ์ใจ แต่กลับถูกมองว่าอยากเป็นสะใภ้
สาวเบียร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Bizcuitbeer ระบุว่า “ก็ต้องขอบคุณเรื่องราวแย่ ๆ หลายเรื่องที่ผ่านเข้ามาทำให้เบียร์แข็งแกร่งขึ้น ระมัดระวังมากขึ้น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น หัดอ่านคนให้ถี่ถ้วนมากขึ้น
ส่วนเรื่องการให้กำลังใจใครอะ เบียร์เข้าใจดีว่าในวันที่เราเป็นเหยื่อ แต่ไร้อำนาจ หรือถูกมองว่าป่วย เป็นตัวตลก มันเป็นยังไง
เหนื่อยกับหลายคนที่เอาแต่เข้าข้างคนมีอำนาจ มีเงิน แต่จิตใจเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้จะเบ่งอำนาจอย่างเดียว ห่วงภาพลักษณ์ปลอม ๆ ทั้งที่เบื้องหลังภาพลักษณ์ดี ๆ เหล่านั้นแลกมาด้วยความปลอมและเห็นแก่ตัวแบบไหนบ้างก็ไม่รู้
และมันเป็นที่มาของโลกจอมปลอม ไม่สนความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกัน
ในวันที่เบียร์เข้าข้างและให้กำลังใจเหยื่อก็โดนด่าหาว่าไปชอบในเชิงชู้สาวอีก เหอะ ๆไร้สาระสิ้นดี เบียร์ไม่เคยแม้แต่จะ dm ส่วนตัวไป ขอให้กำลังใจอย่างบริสุทธิ์ใจตรงนี้แหละ
เรื่องมาขนาดนี้ คนที่สมควรได้รับกำลังใจให้โลกได้เห็นสำหรับเบียร์คือเหยื่อ ก็แค่นั้นแหละ”
จากนั้นเจ้าตัวคอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมว่า “เบียร์เลือกจะเป็นแบบนี้ ยอมโดนด่า เพื่อที่จะได้เจอคนที่เข้าใจเราจริง ๆ”
ก่อนหน้านี้เหล่านักแสดงและศิลปินเข้าไปกดไลก์และเมนต์ให้กำลังมายด์และพายขอให้ผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปได้ หลังจาก ทราย สก๊อต เปิดหลักฐานคลิปเสียง ด้านนักร้องสาวเคยโพสต์ข้อความว่า “แต่อย่างไรก็เถอะ คนที่เราคิดว่าเราเชื่อ ตามโลกความเป็นจริง เค้าก็เสียเปรียบอยู่ดี”, “ฟังแล้วใช่ไหม…. วงการบันเทิง เองงงง เอยยยยย” และ “วงการบันเทิงมันโง่ได้ขนาดนี้อะคิดดู 5555555 ดาราลบเม้นกันไม่ทันเลย”
