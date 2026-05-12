เบียร์ เดอะวอยซ์ ซัดคนแซะอยากเป็นสะใภ้ หลังซัพพอร์ต ทราย สก๊อต

sukanlaya s. เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 16:39 น.
เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้เมนต์ด่าสนับสนุน ทราย สก๊อต

เบียร์ เดอะวอยซ์ สวนกลับชาวเน็ตแซะอยากเป็นสะใภ้ หลังออกโรงให้กำลังใจ ทราย สก๊อต ทั้งที่แค่เห็นใจ

ช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวเรื่องเครียด ๆ มากมาย ล่าสุด เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล นักร้องสาวสุดเซ็กซี่ ออกมาแสดงความเห็นว่าข่าวช่วงนี้มีแต่ครอบครัวเชิงลบเต็มไปหมดทั้งโซเชียล พร้อมยกกรณีของ ทราย สิรณัฐ สก๊อต เจ้าของฉายามนุษย์เงือกนักอนุรักษ์ ก่อนหน้านี้ถูกวิจารณ์ปมตักเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหนึ่งทักทายตนว่า ‘หนีห่าว’ มองว่าเป็นพฤติกรรมเหยียดผิว

สาวเบียร์เผยว่าก่อนหน้านี้เธอออกมาแสดงความเห็นสนับสนุน ทราย สก๊อต เรื่องการอนุรักษ์ทะเล แต่กลับถูกชาวเน็ตบางกลุ่มใส่ความว่ายากเป็นสะใภ้ ตนจึงสอนกลับว่า “คือทำไมxูต้องอยากไปอยู่อะไรแบบนั้น xูก็แค่เห็นใจเขา”

ต่อมาชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ว่า “ช่างเขาเถอะ ปัญหาของเขาให้เขาแก้เอง เราแค่มาอ่าน น้องเบียร์สบายดีไหมคะ?หนูน่ารักน๊าาาหาตัวจริง” นักร้องสาวตอบกลับว่า “มีบ้างค่ะที่แอบเห็นใจ มันก็น่าเห็นใจจริง ๆ ค่ะ ก็ทำได้แค่ส่งแรงใจ เราก็ใช้ชีวิตของเราต่อ”

รวมทั้งความเห็นอีกส่วนหนึ่งเมนต์ว่า “รอพูดทั้ง 2 ฝ่ายค่อยตัดสิน” เธอตอบกลับว่า “เอาจริง ๆ นะมันไม่มีใครอยากหาเรื่องมาใส่ตัวเองหรอก แต่ก็เป็นเรื่องที่น่ารอดูเหมือนกันค่ะ”

ก่อนหน้านี้ ทราย สก๊อต อัดคลิปแชร์ประสบการณ์ทั้งน้ำตา อ้างถูกพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้งช่วงเป็นวัยรุ่น คนในครอบครัวทราบเรื่องแต่ไม่มีใครเข้ามาช่วย อีกทั้งปีนี้คุณแม่ดำเนินการฟ้องร้องเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้คืนให้เหตุผลว่าเป็นลูกเนรคุณ หลังจากที่ออกมาเล่าว่าพี่เลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศวัยเด็ก ตนไม่สามารถอยู่กับคนในครอบครัวหรือตระกูลที่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ได้ และไม่อยากให้ทุกคนเรียกตนว่าทายาทสิงห์อีก

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์

