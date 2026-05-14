มาร์กี้ ราศรี ขอโทษ ทราย สก๊อต ถ้าทำให้เจ็บปวด ยันไม่มีเจตนาทำร้ายใคร

มาร์กี้ ราศรี โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต หากทำให้เจ็บปวดหรือไม่สบายใจ หลังคอมเมนต์ไอจี มายด์ ลภัสลัล ยันไม่ได้มีเจตนาทําร้ายความรู้สึกใคร น้อมรับคําตักเตือนเพื่อไปเป็นบทเรียน
จากกรณีที่ พาย สุนิษฐ์ ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงผ่านอินสตาแกรมของภรรยา มายด์ ลภัสลัล ประเด็นความขัดแย้งในครอบครัว หลังน้องชาย ทราย สก๊อต อ้างถูกพี่ชายล่วงละเมิดช่วงวัยเด็ก ยืนยันไม่ใช่ความจริง ไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้น พร้อมทั้งอธิบายเรื่องที่ดินและบ้านในหัวหินที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นของน้องชาย กางหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริง เดิมทีพื้นที่เป็นของคุณตาก่อนจะยกให้คุณแม่ จากนั้นคุณแม่มอบให้ลูกชายทั้งสองคน
หลังจากมีการโพสต์คลิปชี้แจงออกมาไป เพื่อนในวงการบันเทิงกดไลก์พร้อมส่งข้อความให้กำลังใจ หนึ่งในนั้นคือนักแสดงสาว มารกี้ ราศรี ที่ก่อนหน้านี้เธอแสดงความเห็นใต้โพสต์ที่หนุ่มพายออกมาชี้แจง คอมเมนต์ว่า “เหรียญมี 2 ด้าน พักผ่อนนะแม่” นอกจากนี้เธอยังคอมเมนต์ใต้ภาพหลักฐานเรื่องที่ดินว่า “คุณตาให้หลาน (เครื่องหมายผิด) คุณตาให้แม่ -> แม่ให้ลูกทั้ง 2 (เครื่องหมายถูก)”
ในเวลาต่อมา ทราย สก็อต แชร์คลิปเสียงความยาว 4 นาทีที่มีการพูดถึงเรื่องราวในอดีตที่ตนเคยออกมาเล่าว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ล่าสุด มาร์กี้ โพสต์แถลงการณ์ผ่านอินสตาแกรม margie_rasri เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ระบุว่า “ขอโทษจากใจจริง กับสิ่งที่กี้ทำพลาดค่ะ”
“กี้อยากออกมาพูดด้วยตัวเอง กับประเด็นที่เกิดขึ้นในตอนนี้ และขอโทษทุกท่านจากใจจริง กี้รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองได้กระทําลงไป และเข้าใจแล้วว่ากี้ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวของคนอื่นแบบนี้ โดยเฉพาะเรื่องที่เราไม่ได้รู้รายละเอียดทุกอย่าง
ผลของสิ่งที่กี้แสดงออกทําให้หลายคนรู้สึกผิดหวังหรือไม่สบายใจกับการกระทําของกี้ ก็รู้สึกเสียใจจริง ๆ และกี้สํานึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น กี้อยากขอโทษทุกคน รวมถึง ทราย ก็รู้ตัวแล้วว่าไม่ควรก้าวก่ายในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง หากสิ่งที่กี้แสดงออกไปทําให้ทรายรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายใจ กี้ขอโทษอีกครั้ง กี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายความรู้สึกใครเลยจริง ๆ
กี้ขอน้อมยอมรับผิดกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ และก็จะรับทุกคําตักเตือนเพื่อนําไปเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ให้กับตัวกี้นะคะ”
