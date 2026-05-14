มารีน่า น้องสาวมาร์กี้ ขอโทษ ทราย สก๊อต แค่ห่วงคนกำลังท้อง ไม่น่ายุ่งแต่แรก

ส่องโพสต์ มารีน่า น้องสาวมาร์กี้ ขอโทษ ทราย สก๊อต จากใจจริง หลังดราม่าคอมเมนต์ให้กำลังใจ มายด์ ลภัสลัล ยันเจตนาเพียงห่วงสภาพจิตใจเพื่อนที่กำลังท้อง
หลังจากที่ มายด์ ลภัสลัล โพสต์ข้อมูลหลักฐานผ่านไอจีส่วนตัว พร้อมแนบคลิปชี้แจงของสามี พาย สุนิษฐ์ ที่ออกมายืนยันว่าไม่เคยล่วงละเมิดน้องชาย ทราย สก๊อต อย่างแน่นอน จากนั้นเพื่อนร่วมวงการบันเทิงเข้ามากดไลก์และให้กำลังใจ หนึ่งในนั้นคือ มารีน่า ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า น้องสาวของ มาร์กี้ ราศรี คอมเมนต์ว่า “รักทั้งคู่มาก ๆ คับบบ ไม่สมควรต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เลย”
ต่อมาชาวเน็ตพากันขุดภาพของมารีน่าและ ทราย สก๊อตในอดีต สงสัยว่าทั้งสองเคยเป็นเพื่อนกันหรือไม่
ล่าสุด มารีน่า เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม marinaemmb ชี้แจงกรณีกดไลก์และคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวมายด์ ระบุว่า
“สวัสดีค่ะ โพสต์นี้น่าอยากออกมา ขอโทษทุกคนจากใจจริงกับสิ่งที่กําลัง เป็นประเด็นที่อ่อนไหวอยู่ในตอนนี้
น่าอยากขอชี้แจงว่า ในข้อความที่น่าได้สื่อสารออกไปนั้น เจตนาเพียงหนึ่งเดียวของน่าคือการให้กําลังใจเพื่อนที่กําลังตั้งครรภ์เพราะเป็นห่วงสภาพจิตใจของเพื่อนในขณะที่กําลังถูกต่อว่า โดยที่ก่อนหน้านั้นยังไม่ได้รับทราบข้อ เท็จจริงหรือได้รับฟังคลิปเสียงไปพร้อมกับทุกคน และน่าเข้าใจดีแล้วว่าการแสดงออกของตัวเองได้ส่งผลกระทบกระเทือนใจต่อหลายฝ่าย และทําให้ หลายคนต้องผิดหวัง
สําหรับเรื่องความรุนแรงใน ครอบครัวและการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ น่าขอยืนยันว่าน่ามีจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอดว่า เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใคร และไม่ควรถูกมองข้ามไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทั้งยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัว ซึ่งน่าไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายตั้งแต่แรก น่าเข้าใจแล้วว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้โดยใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและน่าเสียใจที่อาจทําให้หลายฝ่ายเข้าใจผิด และได้รับผลกระทบ
ในฐานะเพื่อนของมายด์ น่ายังคงขอเป็นกําลังใจให้เพื่อน คงไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าสุขภาพของลูกในท้องและเป็นกําลังใจให้เพื่อนเสมอรับมือกับเรื่องนี้อย่างมีสติและเข้มแข็งเพื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างดีที่สุด
สุดท้ายนี้น่าอยากขอโทษทรายจากใจจริงอีกครั้ง รวมถึงทุกคนที่ได้รับผลกระทบหรือรู้สึกผิด หวังในตัวน่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ น่าจะนําบทเรียนครั้งนี้ไป ทบทวนตัวเอง และระมัดระวังการใช้คําพูดและการกระทําต่อ สังคมให้มากขึ้นค่ะ”
