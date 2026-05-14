ถอดรหัสภาษากาย ทรัมป์เยือนจีน โชว์สง่าดั่งราชสีห์ ประกบสีจิ้นผิง ชื่นมื่นสยบข่าวลือสุขภาพ

ถอดรหัสภาษากาย โดนัลด์ ทรัมป์ เยือนจีน โชว์สง่าดั่งราชสีห์ ประกบสีจิ้นผิง ที่มหาศาลาประชาชน ชื่นมื่นสยบข่าวลือสุขภาพ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นการเดินทางมาเยือนจีนครั้งแรกตั้งแต่ปี 2560 เขาได้เข้าพบกับ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ที่มหาศาลาประชาชน การพบปะครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์จึงออกมาวิเคราะห์ท่าทางของผู้นำทั้งสองคนเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจเบื้องลึกของการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์
ลิลเลียน กลาส ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายจากรัฐฟลอริดา วิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้นำสหรัฐฯ ว่า ทรัมป์สัมผัสได้ถึงอำนาจของตัวเอง มีความมุ่งมั่น ท่าทางเดินหลังตรงสง่างามคล้ายทหาร ไม่แสดงความประหม่าตอนอยู่ต่อหน้าผู้นำจีน ท่าทางเปรียบเหมือนราชสีห์ที่กำลังแสดงความเป็นผู้นำ
บรรยากาศการพบปะเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ผู้นำทั้งสองคนยืนเคียงข้างกัน ทรัมป์เอามือตบหลังสีจิ้นผิงเพื่อแสดงความสนิทสนม สีจิ้นผิงก็ตบหลังทรัมป์กลับ ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์อันดี มีความรู้สึกที่ดีต่อกันอย่างแท้จริง การก้าวเดินคู่กันด้วยจังหวะสม่ำเสมอสื่อความหมายชัดเจนว่าทั้งคู่มีความคิดเห็นตรงกัน
การเดินทางมาเยือนจีนครั้งนี้ช่วยลบคำครหาเรื่องปัญหาสุขภาพของทรัมป์จนหมดสิ้น ในวัย 79 ปี เขาเดินด้วยความเร็วกำลังดี ก้าวขึ้นบันไดสูงชันของมหาศาลาประชาชนอย่างมั่นคง กลาสอธิบายเรื่องนี้ว่า ทรัมป์มีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ คนที่วิจารณ์ว่าเขามีปัญหาทางระบบประสาทควรกลับไปพิจารณาตัวเองใหม่
ช่วงการเดินจับมือทักทายคณะตัวแทนจากสหรัฐฯ สีจิ้นผิงให้ความสนใจ สตีเฟน มิลเลอร์ รองหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว เป็นพิเศษ ผู้นำจีนใช้เวลาพูดคุยกับเขานานกว่าเจ้าหน้าที่คนอื่น กลาสตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสองคนอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนจึงมีความคุ้นเคยกัน
