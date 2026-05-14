ออม สุชาร์ แจงดรามา ยันเจตนาให้กำลังใจเพื่อนท้อง หลังจากนี้จะระวังมากขึ้น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 16:53 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 16:53 น.
ออม สุชาร์ โพสต์แจงหลังคอมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล ยันเจตนาเพื่อให้กำลังใจเพื่อนท้อง ย้ำไม่สนับสนุนความรุนแรง-การล่วงละเมิดทุกรูปแบบ

ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อชี้แจงอีกคนหนึ่งแล้ว สำหรับนักแสดงสาวร่างเล็ก ออม สุชาร์ หลังเจ้าตัวก็โดนพ่วงทัวร์เดือด เหตุโผล่คอมเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ชี้แจงพร้อมแนบหลักฐานตอบกลับแทนสามี พาย สุนิษฐ์ ในประเด็นร้อนล่วงละเมิดน้องชาย ทราย สก๊อต

ออม สุชาร์ กล่าวชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วงนตัว ระบุว่า “ออมขอโทษและขออนุญาตชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ เจตนาของออมไม่ได้ต้องการสนับสนุนความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบแต่อย่างใด และคอมเมนต์ดังกล่าว ออมมีเพียงเจตนาที่ต้องการส่งกําลังใจในฐานะที่น้องกําลังตั้งครรภ์อยู่เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ออมเข้าใจดีว่าการกระทําดังกล่าวอาจ ทําให้เกิดความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
ของหลายฝ่าย จึงได้ตัดสินใจลบคอมเมนต์ออก เพราะไม่ต้องการให้เกิดการตีความที่คลาดเคลื่อนมากไปกว่านี้

ออมขอน้อมรับทุกคําติและขออภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ และต่อจากนี้ออมจะระมัดระวังในการแสดงออกและ
การกระทําต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมอีกค่ะ”

ออม สุชาร์ ลบคอมเมนต์ ยันเจตนาแค่ให้กำลังใจ มายด์ ลภัสลัล และลูกในท้องเท่านั้น

 

อ้างอิงจาก : IG aom_sushar

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

