ออม สุชาร์ แจงดรามา ยันเจตนาให้กำลังใจเพื่อนท้อง หลังจากนี้จะระวังมากขึ้น

ออม สุชาร์ โพสต์แจงหลังคอมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล ยันเจตนาเพื่อให้กำลังใจเพื่อนท้อง ย้ำไม่สนับสนุนความรุนแรง-การล่วงละเมิดทุกรูปแบบ
ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อชี้แจงอีกคนหนึ่งแล้ว สำหรับนักแสดงสาวร่างเล็ก ออม สุชาร์ หลังเจ้าตัวก็โดนพ่วงทัวร์เดือด เหตุโผล่คอมเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ชี้แจงพร้อมแนบหลักฐานตอบกลับแทนสามี พาย สุนิษฐ์ ในประเด็นร้อนล่วงละเมิดน้องชาย ทราย สก๊อต
ออม สุชาร์ กล่าวชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วงนตัว ระบุว่า “ออมขอโทษและขออนุญาตชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ เจตนาของออมไม่ได้ต้องการสนับสนุนความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบแต่อย่างใด และคอมเมนต์ดังกล่าว ออมมีเพียงเจตนาที่ต้องการส่งกําลังใจในฐานะที่น้องกําลังตั้งครรภ์อยู่เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ออมเข้าใจดีว่าการกระทําดังกล่าวอาจ ทําให้เกิดความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
ของหลายฝ่าย จึงได้ตัดสินใจลบคอมเมนต์ออก เพราะไม่ต้องการให้เกิดการตีความที่คลาดเคลื่อนมากไปกว่านี้
ออมขอน้อมรับทุกคําติและขออภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ และต่อจากนี้ออมจะระมัดระวังในการแสดงออกและ
การกระทําต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมอีกค่ะ”
อ้างอิงจาก : IG aom_sushar
