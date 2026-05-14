เต ตะวัน ขอโทษกดไลก์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยันจุดยืน ไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัว

เต ตะวัน ขอโทษกดไลก์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล แค่ให้กำลังใจเพื่อนโดนด่าเกินกว่าเหตุ ยันจุดยืน ไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ
โดนทัวร์ลงอย่างหนัก สำหรับนักแสดงหนุ่ม เต ตะวัน หลังเข้าไปกดไลก์โพสต์ในอินสตาแกรมของ มายด์ ลภัสลัล ภรรยาของ พาย สก๊อต ที่ออกมาชี้แจงเรื่องราวในมุมของสามี ปมดรามาภายในครอบครัว จนกลายเป็นกระแสตีกลับมายังกลุ่มคนบันเทิงที่เข้าไปกดไลก์ และคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าว จนชาวเน็ตขนทัวร์ไปลงสนั่นหวั่นไหว ซึ่งหนุ่มเตก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
ล่าสุดกลางดึกวานนี้ (13 พ.ค. 69) เต ตะวัน รีบออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางบัญชี X หรือ Twitter ถึงกรณีเข้าไปกดไลก์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล จนโดนทัวร์ลงว่า ตนแค่เข้าไปให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังถูกต่อว่าด่าทอด้วยคำหยาบคายที่เกินกว่าเหตุ ถึงแม้ในโพสต์นั้นจะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่หลายคนอาจเข้าใจผิดและเชื่อมโยงไปได้ ตนจึงอยากจะขอโทษ และขอยืนยันว่า ตนไม่สนับสนุนความรุนแรงภายในครอบครัวทุกรูปแบบ
“โพสต์นี้ขอมาชี้แจงจุดยืนของเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับ การกดไลค์เมื่อคืนคือเรื่องก่อนที่ผมจะทราบข่าววันนี้และเป็นการให้กำลังใจเพื่อนในเรื่องที่ถูกต่อว่าอย่างไม่เหมาะสม ด้วยถ้อยคำหยาบคาย เกินกว่าเหตุ และไม่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น ซึ่งเป็นประเด็นที่ผมพูดถึงมาตลอดกับการแสดงความเห็นในโลกโซเชียลครับ
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ เนื่องจากเป็นคนนอกและทราบเรื่องราวพร้อม ๆ และเท่ากับทุกคน คงออกความเห็นไม่ได้ในเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัว แต่ขอยืนยันว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ สถาบันครอบครัวควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งโตมาอย่างสมบูรณ์
ดังนั้นหากเรื่องที่เกิดขึ้นได้สร้างบาดแผลทางใจให้กับใคร ก็ไม่ควรถูกละเลย ถึงจะผ่านมานานแล้วก็ยังต้องได้รับการเยียวยาและแก้ไข
และในฐานะเพื่อนของมายด์ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนรับมือกับเรื่องนี้อย่างมีสติและผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะ
สุดท้ายนี้ ผมต้องขออภัยหากการกดไลค์ของผมสร้างความเข้าใจผิดว่าผมสนับสนุนความรุนแรงในครอบครัว แม้โพสดังกล่าวจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ แต่อาจทำให้หลายคนนำไปเชื่อมโยงได้ จึงมาชี้แจงและยืนยันอีกครั้งว่าผมสนับสนุนความถูกต้องและให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เป็นอย่างแรกครับ”
— เทย์ทาวาฬ (@Tawan_V) May 13, 2026
อ้างอิงจาก : X @Tawan_V
