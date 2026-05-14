ข่าวดาราบันเทิง

เต ตะวัน ขอโทษกดไลก์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยันจุดยืน ไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 10:14 น.
63
เต ตะวัน ขอโทษกดไลก์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยันจุดยืน ไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัว

เต ตะวัน ขอโทษกดไลก์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล แค่ให้กำลังใจเพื่อนโดนด่าเกินกว่าเหตุ ยันจุดยืน ไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ

โดนทัวร์ลงอย่างหนัก สำหรับนักแสดงหนุ่ม เต ตะวัน หลังเข้าไปกดไลก์โพสต์ในอินสตาแกรมของ มายด์ ลภัสลัล ภรรยาของ พาย สก๊อต ที่ออกมาชี้แจงเรื่องราวในมุมของสามี ปมดรามาภายในครอบครัว จนกลายเป็นกระแสตีกลับมายังกลุ่มคนบันเทิงที่เข้าไปกดไลก์ และคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าว จนชาวเน็ตขนทัวร์ไปลงสนั่นหวั่นไหว ซึ่งหนุ่มเตก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย

มายด์ ลภัสลัล แจงดราม่ายุ่งเรื่อง ‘พาย สุนิษฐ์’ ยันไม่ได้ล้ำเส้น แต่สามีตกเป็นจําเลยสังคม

ล่าสุดกลางดึกวานนี้ (13 พ.ค. 69) เต ตะวัน รีบออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางบัญชี X หรือ Twitter ถึงกรณีเข้าไปกดไลก์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล จนโดนทัวร์ลงว่า ตนแค่เข้าไปให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังถูกต่อว่าด่าทอด้วยคำหยาบคายที่เกินกว่าเหตุ ถึงแม้ในโพสต์นั้นจะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่หลายคนอาจเข้าใจผิดและเชื่อมโยงไปได้ ตนจึงอยากจะขอโทษ และขอยืนยันว่า ตนไม่สนับสนุนความรุนแรงภายในครอบครัวทุกรูปแบบ

“โพสต์นี้ขอมาชี้แจงจุดยืนของเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับ การกดไลค์เมื่อคืนคือเรื่องก่อนที่ผมจะทราบข่าววันนี้และเป็นการให้กำลังใจเพื่อนในเรื่องที่ถูกต่อว่าอย่างไม่เหมาะสม ด้วยถ้อยคำหยาบคาย เกินกว่าเหตุ และไม่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น ซึ่งเป็นประเด็นที่ผมพูดถึงมาตลอดกับการแสดงความเห็นในโลกโซเชียลครับ

ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ เนื่องจากเป็นคนนอกและทราบเรื่องราวพร้อม ๆ และเท่ากับทุกคน คงออกความเห็นไม่ได้ในเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัว แต่ขอยืนยันว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ สถาบันครอบครัวควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งโตมาอย่างสมบูรณ์

ดังนั้นหากเรื่องที่เกิดขึ้นได้สร้างบาดแผลทางใจให้กับใคร ก็ไม่ควรถูกละเลย ถึงจะผ่านมานานแล้วก็ยังต้องได้รับการเยียวยาและแก้ไข

และในฐานะเพื่อนของมายด์ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนรับมือกับเรื่องนี้อย่างมีสติและผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะ

สุดท้ายนี้ ผมต้องขออภัยหากการกดไลค์ของผมสร้างความเข้าใจผิดว่าผมสนับสนุนความรุนแรงในครอบครัว แม้โพสดังกล่าวจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ แต่อาจทำให้หลายคนนำไปเชื่อมโยงได้ จึงมาชี้แจงและยืนยันอีกครั้งว่าผมสนับสนุนความถูกต้องและให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เป็นอย่างแรกครับ”

เต ตะวัน ขอโทษกดไลก์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยันจุดยืน ไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัว-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : X @Tawan_V

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันโอนเงินเดือนต่อให้พ่อตามสัญญา ข่าว

สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันดูแลพ่อต่อตามสัญญา

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กสม. ชี้ไม่ควรมีใครควรถูกละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปมโกนหัวมาดาม

5 นาที ที่แล้ว
&quot;เพชร&quot; อินฟลูฯ ชื่อดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ บันเทิง

“เพชร PetchZ” อินฟลูฯ ดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ

10 นาที ที่แล้ว
ทราย สก๊อต งัดหลักฐานโต้พี่ชาย เตรียมแฉญาติเพิ่ม เผยปมแม่ฟ้องทวงบ้าน บันเทิง

ทราย สก๊อต ทนเก็บกดมานาน รอวันแฉคลิปเพิ่ม ลั่น ไม่อยากอยู่บ้านกับคนแบบนี้

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่เข้าสอบ หลังเจอปลาหมอคางดำในทะเลพัทยา วอนประชาชนช่วยจับ

19 นาที ที่แล้ว
ลูกชาย สังข์ ดอกสะเดา อัปเดตอาการพ่อหลังเข้า ICU กับคำถามบีบหัวใจจากปากหมอ บันเทิง

ลูกชาย สังข์ ดอกสะเดา อัปเดตอาการพ่อหลังเข้า ICU กับคำถามบีบหัวใจจากปากหมอ

31 นาที ที่แล้ว
ประวัติ น้องเอี๊ยม เจ้าของเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี บันเทิง

เปิดประวัติ น้องเอี๊ยม เจ้าของเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดตามเกือบแสน

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองโฆษกฯ แจงแถลงข่าวปลดล็อก 8 กิจการให้ต่างชาติคลาดเคลื่อน ไม่มีวางยา

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” ดำรงตำแหน่ง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ

53 นาที ที่แล้ว
เต ตะวัน ขอโทษกดไลก์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยันจุดยืน ไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัว บันเทิง

เต ตะวัน ขอโทษกดไลก์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยันจุดยืน ไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัว

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯ ตัดสินให้ ชายจีนมีความผิด ถูกกล่าวหาช่วยเปิดสถานีตำรวจลับในนิวยอร์ก

58 นาที ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย น้องเอี๊ยม เพจวันนี้รีวิวอะไรดี ก่อนเสียชีวิต บันเทิง

โพสต์สุดท้าย น้องเอี๊ยม บิวตี้อินฟลูฯ แจ้งอาการป่วย ยังทำงานปกติ ก่อนเสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สมัครงาน กทม. ลูกจ้างชั่วคราวกว่า 100 อัตรา สำนักการคลัง-เขตดอนเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นนท์ อินทนนท์ ร่อนจดหมายขอโทษ รับพลาดกดไลก์โพสต์อ่อนไหว แฟนคลับผิดหวัง ลั่นขอเลิกติดตาม บันเทิง

นนท์ อินทนนท์ ร่อนจดหมายขอโทษ รับพลาดกดไลก์โพสต์อ่อนไหว แฟนคลับผิดหวัง ลั่นขอเลิกติดตาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แห่ยกย่อง 6 ดารา ยืนเคียงข้าง ทราย สก๊อต บันเทิง

แห่ยกย่อง 6 ดารา ยืนเคียงข้าง ทราย สก๊อต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น! &quot;พาย สุนิษฐ์&quot; ปิดไอจีแล้ว ชาวเน็ตงงหนัก หลังดรามาสองพี่น้องถล่ม ข่าวดารา

เกิดอะไรขึ้น! “พาย สุนิษฐ์” ปิดไอจีแล้ว ชาวเน็ตงงหนัก หลังดรามาสองพี่น้องถล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิใจไทย” ยืนยันคลิปเสียง “อนุทิน” บอกเปิดด่าน AI ทั้งหมด หวังผลทางการเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ตอบชัดโอกาสเชิญ ทราย-พาย ออกโหนกระแส บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ตอบโอกาสเชิญ ทราย-พาย ออกโหนกระแส หวั่นเรื่องบานปลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 14 พ.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 จับตาเปิดตลาดเช้า หลังวานนี้เหวี่ยง 19 รอบ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 14 พ.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 200 บาท ทองรูปพรรณขายออก 72,600 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นายกฯ ทราบเรื่องแล้ว ทหารกัมพูชายิง 11 นัด ไทยยิงโต้ 2 นัด ยืนยันไม่มีอะไรให้กังวล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
XOXO แถลงด่วน! &#039;พั้นช์ 4EVE&#039; แจงปมดราม่าเผลอกดไลก์โพสต์อ่อนไหว ย้ำไม่ได้ตั้งใจ อันไลก์ทันที บันเทิง

XOXO แถลงด่วน! ‘พั้นช์ 4EVE’ แจงปมดราม่าเผลอกดไลก์ ย้ำไม่ได้ตั้งใจ อันไลก์ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 19 ช็อก ตื่นจากโคม่า ถามหาลูกสาว 3 คน หมอบอก ชีวิตครอบครัว 7 ปี &quot;ไม่เคยมีอยู่จริง&quot; ข่าวต่างประเทศ

สาว 19 ช็อก ตื่นจากโคม่า ถามหาลูกสาว 3 คน หมอบอก ชีวิตครอบครัว 7 ปี “ไม่เคยมีอยู่จริง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า “น้องเอี๊ยม” อินฟลูสาวเจ้าของเพจ “วันนี้รีวิวอะไรดี” เสียชีวิตแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุกตลอดชีวิต นักเขียนหนังสือเด็กช่วยลูกรับมือการตายของพ่อ พลิกเป็นคนฆ่าเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กลาโหม สั่งเก็บหลักฐาน หลังเขมรยิง 11 นัด ยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 10:14 น.
63
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันโอนเงินเดือนต่อให้พ่อตามสัญญา

สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันดูแลพ่อต่อตามสัญญา

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569

กสม. ชี้ไม่ควรมีใครควรถูกละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปมโกนหัวมาดาม

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569

เจ้าหน้าที่เข้าสอบ หลังเจอปลาหมอคางดำในทะเลพัทยา วอนประชาชนช่วยจับ

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569

รองโฆษกฯ แจงแถลงข่าวปลดล็อก 8 กิจการให้ต่างชาติคลาดเคลื่อน ไม่มีวางยา

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
Back to top button