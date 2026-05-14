แม่น้องฟ้าใสเข่าทรุด ยายขายโน้ตบุ๊กให้รถเร่ซื้อของเก่าแลกไข่ วอนช่วยตามหาด่วน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 16:43 น.
เพจ ปลั๊กไทย by มหาชะนี แชร์เรื่องราวสะเทือนใจ ครอบครัวโพสต์ตามหารถกระบะรับซื้อของเก่าย่านบางกรวย หลังคุณยายรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นำโน้ตบุ๊ก น้องฟ้าใส หลานสาว ที่มีผลงานวาดรูปและพอร์ตฟอลิโอของหลานสาวไปขายแลกผ้าห่ม ทำเอาลูกสาววัย 25 ปีถึงกับเข่าทรุด

เรียกว่ากลายเป็นเรื่องราวที่ทำเอาชาวเน็ตต่างเอาใจช่วยและรู้สึกเห็นใจไปตาม ๆ กัน เมื่อเฟซบุ๊กเพจ ปลั๊กไทย by มหาชะนี ได้แชร์โพสต์ขอความช่วยเหลือจากคุณแม่ท่านหนึ่ง ซึ่งกำลังประกาศตามหารถกระบะรับซื้อของเก่า เพื่อขอซื้อโน้ตบุ๊กคืน หลังจากที่คุณยายเผลอนำเครื่องของหลานสาวไปขายโดยไม่ได้บอกใคร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายแก่ๆ ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ภายในหมู่บ้านจิตรณรงค์ 6 ถนนบางกรวย-จงถนอม คุณยายได้นำโน้ตบุ๊กยี่ห้อ ASUS สีดำ ขลิบแดง ของหลานสาวไปมอบให้กับรถกระบะสีดำที่วิ่งเร่รับซื้อของเก่า โดยนำไปแลกกับผ้าห่มและไข่ (ตีมูลค่าประมาณ 100 บาท) ซึ่งคุณยายไม่ทราบเลยว่าภายในเครื่องนั้นมีข้อมูลที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างมหาศาล

คุณแม่เล่าความรู้สึกด้วยความปวดใจว่า ตลอด 25 ปีที่เลี้ยงลูกสาว (น้องฟ้าใส) มา ไม่เคยเห็นลูกเสียใจหนักขนาดนี้มาก่อน ทันทีที่ทราบเรื่อง ลูกสาวถึงกับเข่าทรุดและร้องไห้ต่อเนื่องเป็นชั่วโมง เพราะในโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นมีทั้งผลงานวาดรูป และพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio) สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเก็บไว้ทั้งหมด สิ่งที่ทำให้ครอบครัวยิ่งสะเทือนใจคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียแล้วในบ้าน ทั้งเครื่องดูดฝุ่น เครื่องเล่นซีดี หรือไมโครเวฟ คุณยายกลับไม่นำไปขาย แต่นำของสำคัญของหลานไปขายแทน

อย่างไรก็ตาม การติดตามหารถรับซื้อของเก่าคันดังกล่าวเต็มไปด้วยอุปสรรค เนื่องจากหมู่บ้านที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮาส์เก่า ไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่มีนิติบุคคล และไม่มีลูกบ้านติดตั้งกล้องวงจรปิดที่หันออกไปทางนอกบ้านเลย คุณแม่จึงต้องนำเรื่องราวมาโพสต์ลงในกลุ่ม ข่าวนนทบุรี ถึง ชาวนนทบุรี เพื่อหวังพึ่งพลังโซเชียล เผื่อมีใครทราบเบอร์ติดต่อหรือคุ้นเคยกับรถรับซื้อของเก่าย่านนี้

ทางเพจ ปลั๊กไทย by มหาชะนี ยังได้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมในคอมเมนต์ด้วยว่า ตอนนี้ตัวคุณยายเองก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งทางคุณแม่ของน้องฟ้าใสก็เข้าใจสถานการณ์ดี และบอกกับทุกคนว่าไม่อยากให้ใครไปต่อว่าคุณยาย เพราะตอนนี้ครอบครัวต้องการโฟกัสไปที่การตามหาโน้ตบุ๊กเพื่อนำข้อมูลสำคัญกลับคืนมาให้ลูกสาวเป็นอันดับแรก

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เฟซบุ๊กเพจ ปลั๊กไทย by มหาชะนี, กลุ่ม ข่าวนนทบุรี ถึง ชาวนนทบุรี

ยายเผลอขายโน้ตบุ๊กน้องฟ้าใส ให้รถเร่ซื้อของเก่าแลกไข่ วอนโซเชียลนนทบุรีช่วยตามหาด่วน

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

