แพง ภิชาภัช ขอโทษ ทราย ปมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล น้อมรับทุกคำติ-จดจำเป็นบทเรียน

แพง ภิชาภัช ขอโทษ ทราย สก๊อต และสังคม ปมคอมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล แบบไม่ไตร่ตรอง น้อมรับทุกคำติ-จดจำเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงการกระทำตัวเอง
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ มายด์ ลภัสลัล ได้ออกมาโพสต์ภาพหลักฐานโฉนดที่ดินบ้านหัวหินที่ก่อนหน้านี้ ทราย สก๊อต อ้างว่าถูกแม่แท้ ๆ ฟ้องร้องเรียกคืนมรดกที่คุณตาให้ตนไว้
ต่อมาก็มีเพื่อนสนิทและคนในวงการบันเทิงเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวของ มายด์ ลภัสลัล เป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือ แพง ภิชาภัช ที่เข้าไปคอมเมนต์ใต้เมนต์ของ มาร์กี้ ราศรี ว่า “yesssss” และคอมเมนต์เองอีกว่า “สวัสดีค่ะ คุณหลักฐาน” จนเรียกทัวร์จากชาวเน็ตไปลงแบบฉ่ำ ๆ ตลอดทั้งคืน
ล่าสุด แพง ภิชาภัช ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแล้ว หลังถูกไฟดรามาโหมกระหน่ำ โดยเธอยอมรับผิดกับคอมเมนต์ที่โพสต์ลงไปแบบไม่ไตร่ตรอง และไม่รอคอยข้อเท็จจริงอื่น ๆ เพิ่มเติม จนทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ทราย สก๊อต) ได้รับบาดแผลทางใจเพิ่มขึ้น ตนน้อมรับทุกคำติ และจดจำเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนในการปรับปรุงทั้งความคิด การพูดและการกระทำของตัวเองในอนาคต
“จากกรณีที่แพงได้โพสถึงประเด็นอ่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้น แพงอยากจะขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง แพงได้ทําสิ่งที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ ทั้งที่ยังไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมดอย่างครบถ้วน แพงรู้สึกผิดจริง ๆ ค่ะ แพงขอยืนยันว่าไม่เคยสนับสนุนการ ใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ และสิ่งนี้ไม่ควรเกิดกับใครก็ตาม
หลังจากทวบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมาก เพราะการแสดงความคิดเห็นของแพงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับบาดแผลทางจิตใจมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย แพงแสดงความคิดเห็นทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวของกับประเด็นดังกล่าวเลย แพงขออภัยอีกครั้งในสิ่งที่เกิดขึ้น น้อมรับสําหรับติเตือนต่าง ๆ ที่เข้ามา และจะนําสิ่งนี้มาเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงความคิด การพูด และ กระทําของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะ”
อ้างอิงจาก : IG pang_pichapat
