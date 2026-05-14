มิลลิ-ต้นสังกัด แถลงขอโทษ ยืนยันไม่มีเจตนาสนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 07:47 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 07:47 น.
มิลลิ และ YUPP ต้นสังกัด แถลงขอโทษ ยืนยันไม่มีเจตนาสนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศ ยอมรับไม่ได้ระวัง น้อมรับทุกคำตักเตือน

จากกรณีประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ ระหว่าง ทราย สก๊อต และ พาย สุนิษฐ์ ปมปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว ภายหลังจากที่ ทราย สก๊อต ได้กล่าวหาว่าพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศ ก่อนที่พายจะออกมาโต้ว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งได้มีคนในวงการบันเทิงเข้าไปให้กำลังใจกดไลค์ให้ พาย สุนิษฐ์ และ มายด์ ลภัสลัล ภรรยาของพายเป็นจำนวนมาก

ก่อนที่ในเวลาต่อมา ทราย สก็อต แชร์คลิปบทสนทนา 4 นาทีคุยเรื่องอดีต ซึ่งท่อนหนึ่งระบุว่า ตนถูกบังคับอมอวัยวะเพศ ตอนอายุ 10 หรือ 11 ขวบ ทรายบอกต้องบำบัดตัวเอง และไม่สามารถมีความสัมพันธ์ คบกับผู้ชายคนอื่นได้เพราะบางครั้งยังจำรสชาติอวัยวะเพศในปากได้ มันน่ากลัวและเจ็บปวด ไม่ใช่แค่ข่มขืน แต่คือความวิปริตที่ทำกับน้องชาย

จากคลิปเสียงดังกล่าวทำให้มีชาวเน็ตไปรวบรวมรายชื่อคนในวงการบันเทิงที่ไปกดไลค์ให้กำลังใจ พาย สุนิษฐ์ ซึ่งหนึ่งในนั้นมี มิลลิ ดนุภา แรปเปอร์สาวคนดังรวมอยู่ด้วย

โดยทาง มิลลิ ได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ระบุว่า “หนูขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษทุกคนอีกครั้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

สิ่งที่เกิดขึ้นจากความไม่ระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียของหนู หนูทราบว่าทำให้หลายๆ คนผิดหวัง ทำให้เกิดความไม่สบายใจ หนูยอมรับผิดว่าขาดความรอบคอบ และใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่หนูควรระมัดระวังให้มากกว่านี้

หนูไม่มีเจตนาสนับสนุนหรือเห็นด้วยกับความรุนแรง หรือซ้ำเติมผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม หนูเสียใจมากๆ ค่ะ กับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่หนูควรเรียนรู้กับบทเรียนในครั้งนี้

เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับหนู และหนูจะนำทุกคำตักเตือนและคำวิจารณ์ไปทบทวน ปรับปรุงตัวเอง รวมถึงระมัดระวังในการแสดงออกและการใช้โซเชียลมีเดียให้มากขึ้นค่ะ

ขอโทษจริงๆค่ะ”

ขณะที่ทาง YUPP ต้นสังกัดออกแถลงระบุว่า “จากกรณีที่มีการพูดถึงบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับศิลปิน MILLI (ดนุภา คณาธีรกุล) ที่ได้มีการ กดถูกใจโพสต์บนอินสตาแกรม ซึ่งมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับประเด็นอ่อนไหวที่กำลังเป็นที่ถกเถียงอยู่ ในขณะนี้ ทางบริษัท วายยูพีพี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และขอชี้แจง เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ทางบริษัทและศิลปินรับทราบถึงความไม่เหมาะสม รวมถึงผลกระทบและความรู้สึกของ ผู้ที่ได้รับความไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการกระทําดังกล่าวเกิดจากความไม่รอบคอบและ ขาดการพิจารณาอย่างเหมาะสมต่อบริบทและความละเอียดอ่อนของประเด็นในสังคม มิได้มีเจตนา สนับสนุนหรือเห็นด้วยกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรง หรือการกระทํา ที่ไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ MILLI (ดนุภา คณารีรกุล) และบริษัท วายยูพีพี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ขออภัยต่อทุกความ ไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอน้อมรับทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงและ เพิ่มความระมัดระวังในการดำาเนินงานต่อไป

บริษัทและศิลปินขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่เคยมีเจตนาและไม่มีนโยบายสนับสนุนการล่วงละเมิด ทางเพศ ความรุนแรง หรือการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดต่อสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่นในทุกกรณี”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

