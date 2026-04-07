คบกัน 15 ปี จดทะเบียนแล้ว ผัวบอก “ขอมีเมียน้อย” หญิงอีกฝ่ายพร้อมควักจ่าย 5 แสนซื้อตัวผัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 14:17 น.
ภรรยาหลวงวัย 32 แฉสามีหายจากบ้าน 7 วัน ก่อนสารภาพเจอหญิงผ่านติ๊กต็อก ยังแฉเคยนอกใจกับ พนง.บริษัทเมียถึง 4 คน ลั่นไม่ยอมหย่า เดินหน้าฟ้อง

หญิงวัย 32 ปี เปิดใจผ่านทีมข่าว เที่ยงวันทันเหตุการณ์ เล่าว่าตนคบหากับสามีตั้งแต่สมัยมัธยมฯ ตั้งท้องระหว่างเรียน แต่งงานกันในปี 2555 มีลูกชายด้วยกัน 2 คน อายุ 13 ปี และ 11 ปี รวมระยะเวลาที่คบหากันยาวนาน 15 ปี

ด้วยความไว้ใจกัน ทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสในช่วงแรก จนสามีมาชวนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 หลังจากที่เคยพูดเล่น ๆ เรื่องขอมีภรรยาเพิ่มอีกคน

สามีหายไป 7 วัน ก่อนสารภาพขอมีเมียน้อย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ภรรยาหลวงสังเกตว่าสามีเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ไม่กลับบ้าน ไม่รับโทรศัพท์ หรือรับแล้วก็รีบวางสาย เป็นเช่นนี้นาน 7 วัน เมื่อถามตรง ๆ สามีพูดขึ้นว่า “ขอมีเมียน้อย”

ฝ่ายภรรยาหลวงคิดว่าสามีพูดเล่น จึงพูดกลับไปว่าถ้าอยากมีเมียน้อย ให้จ่ายมา 500,000 บาท ถึงจะยอม แต่เมื่อสามีกลับมาบ้านและพูดเรื่องเดิมอย่างจริงจัง พร้อมบอกว่าภรรยาน้อยตกลงจะนำเงิน 5 แสนบาทมาให้ ภรรยาหลวงถึงกับตกใจ

สามียอมรับว่าเจอผู้หญิงอีกคนผ่านติ๊กต็อกเมื่อ 2-3 เดือนก่อน และตกลงเป็นแฟนกันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 นอกจากนี้ยังสารภาพว่าเคยไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นในวันเดียวกันถึง 4 คน ซึ่งทุกคนเป็นพนักงานในบริษัทเดียวกับภรรยาหลวง แต่ไม่มีใครบอกให้เธอรู้

สามีอ้างว่าทนอยู่กับภรรยาหลวงมา 7 ปี เพราะเมื่อ 7 ปีก่อน ภรรยาเคยแชตกับเพื่อนของเขา ทั้งที่เรื่องดังกล่าวไม่มีอะไรเกินเลยและจบไปนานแล้ว ภรรยาหลวงมองว่าสามีนำเรื่องเก่ามาเป็นข้ออ้าง หากไม่พอใจจริงทำไมไม่เลิกกันตั้งแต่ตอนนั้น

ตัดสินใจไม่หย่า เดินหน้าฟ้องเพื่อลูก

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 ภรรยาหลวงโทรบอกสามีว่ายอมรับเงิน 5 แสนบาทและจะทำเรื่องหย่าให้ แต่มีข้อแม้ว่าระหว่างกลับมาหาลูก ห้ามคุยกับผู้หญิงคนนั้น สามีทำไม่ได้ คุยกับภรรยาน้อยตลอดแม้แต่ต่อหน้าลูกทั้งสองคน ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อเปลี่ยนไป

ภรรยาหลวงจึงตัดสินใจไม่หย่า และจะเดินหน้าฟ้องร้องภรรยาน้อยตามกฎหมาย เพราะสงสารลูกชายทั้งสองคนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้

โซเชียลแห่ชม 2 ฝรั่งฮีโร่ ไหวพริบเยี่ยม คุมเชิงชายแปลกหน้า ดักสาวกลางถนนสาทร ข่าว

โซเชียลแห่ชม 2 ฝรั่งฮีโร่ ไหวพริบเยี่ยม คุมเชิงชายแปลกหน้า ดักสาวกลางถนนสาทร

3 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี &quot;สมโณฤกษ์&quot; แรม 5 ค่ำ เดือน 5 หวยลาว

เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี “สมโณฤกษ์” แรม 5 ค่ำ เดือน 5

3 นาที ที่แล้ว
รับประกาศนียบัตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าว

ไวรัลไกลระดับโลก! คลิปมอบประกาศนียบัตร “สาธิต ม.อ.” ผอ.สู้ชีวิตกับนร.สุดๆ

9 นาที ที่แล้ว
จุลพันธ์ รมว.แรงงาน สั่งลุยนโยบายเร่งด่วน &quot;ลดเงินสมทบประกันสังคม&quot; บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน ข่าว

จุลพันธ์ สั่งด่วน “ลดเงินสมทบประกันสังคม” บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน

35 นาที ที่แล้ว
คลินิก รพ คำโฆษณาฉบับใหม่ สุขภาพและการแพทย์

เปิดคำต้องห้าม รพ.-คลินิกใช้โฆษณา “กีหลวม-จึ้งเกิน-พส.จีน” ล้างบางหมด

43 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

47 นาที ที่แล้ว
กบง. เคาะหั่นราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น 2 บาท ลุ้น กบน. ลดราคาหน้าปั๊ม ข่าว

ด่วน! กบง. เคาะหั่นราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น 2 บาท ลุ้น กบน. ลดราคาหน้าปั๊ม

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.เชน” โพสต์ลุยงานทันที เดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ย้ำเรื่องนี้รอไม่ได้

60 นาที ที่แล้ว
อิหร่าน กว้านต้อน 14 ล้านคน ร่วมสละชีพเพื่อชาติ ประกาศพร้อมรบสหรัฐฯ-อิสราเอล ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน กว้านต้อน 14 ล้านคน ร่วมสละชีพเพื่อชาติ ประกาศพร้อมรบสหรัฐฯ-อิสราเอล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะลึกปมร้าว! &quot;สามี-เจ้าแม่เงินกู้&quot; ฝ่ายชายอ้าง รับพฤติกรรมเมียหลวงไม่ได้ ข่าว

เจาะลึกปมร้าว! “สามี-เจ้าแม่เงินกู้” ฝ่ายชายอ้าง รับพฤติกรรมเมียหลวงไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาณิชย์สั่งคุม 7 สินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามขึ้นราคาก่อนได้รับอนุญาต เศรษฐกิจ

พาณิชย์สั่งคุม 7 สินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามขึ้นราคาก่อนได้รับอนุญาต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อย อรัชพร เล่าความลับวันเปิดตัวแฟน ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนัก นึกว่าใช้เอไอแต่งรูป บันเทิง

ก้อย อรัชพร เล่าความลับวันเปิดตัวแฟน ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนัก นึกว่าใช้เอไอแต่งรูป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.กฤช ขอโทษประชาชน หลังอดีตผู้ช่วยถูกจับคดียาเสพติด พรรคส้ม เร่งขับพ้นสมาชิก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลให้ประกันตัว “สนธิ” วางวงเงิน 5 หมื่นบาท ปล่อยตัวไม่มีเงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! AirAsia X ประกาศขึ้นราคาตั๋วสูงสุด 40% และลดเที่ยวบิน 10% รับมือสงครามตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! AirAsia X ประกาศขึ้นราคาตั๋วสูงสุด 40% และลดเที่ยวบิน 10% รับมือสงครามตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แม่แจงแทน “ลูกสาวสาดน้ำมันร้อน” เหตุเครียดสะสม-ภาระเลี้ยงดู 3 ชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. เร่งชงศาลฎีกา เอาผิด 44 อดีต สส.ก้าวไกล คดีแก้ ม.112 ลุ้นยื่น 9 เม.ย.นี้ ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. เร่งชงศาลฎีกา เอาผิด 44 อดีต สส.ก้าวไกล คดีแก้ ม.112 ลุ้นยื่น 9 เม.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คบกัน 15 ปี จดทะเบียนแล้ว ผัวบอก &quot;ขอมีเมียน้อย&quot; หญิงอีกฝ่ายพร้อมควักจ่าย 5 แสนซื้อตัวผัว ข่าว

คบกัน 15 ปี จดทะเบียนแล้ว ผัวบอก “ขอมีเมียน้อย” หญิงอีกฝ่ายพร้อมควักจ่าย 5 แสนซื้อตัวผัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นศิลปินเมืองเพชร &quot;โส อานนท์&quot; เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 65 ปีหลังป่วยมะเร็งลำไส้ บันเทิง

อาลัย “โส อานนท์” นักร้อง-นักแต่งเพลงชื่อดังเมืองเพชร เสียชีวิต หลังป่วยมะเร็งลำไส้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชื่นชมล้นหลาม! ม.มหิดล ไฟเขียว ลางานดูแลครอบครัววาระสุดท้าย 30 วัน รับเงินเดือนเต็ม ข่าว

ชื่นชมล้นหลาม! ม.มหิดล ไฟเขียว ลางานดูแลครอบครัววาระสุดท้าย 30 วัน รับเงินเดือนเต็ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิญา” บุกกลาโหม ยื่นหนังสือตรวจสอบ “กัน จอมพลัง” แทรกแซงหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต &quot;โต เลิม&quot; นั่งแท่นประธานาธิบดีคนใหม่ ข่าวต่างประเทศ

มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต “โต เลิม” นั่งแท่น ปธน.คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ปี 2045

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินสั่งกินข้าวมันไก่ ข่าวการเมือง

อนุทิน สั่งเบรกต้อนรับหรู! กำชับผู้ว่าพากิน “ข้าวหมกไก่-ข้าวมันไก่” ร้านปกติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI เจอเรือต้องสงสัยขนถ่ายน้ำมันกลางทะเล 99 เที่ยว พิรุธเดินทางนานผิดปกติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่ เศรษฐกิจ

เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี &quot;สมโณฤกษ์&quot; แรม 5 ค่ำ เดือน 5

เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี “สมโณฤกษ์” แรม 5 ค่ำ เดือน 5

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
คลินิก รพ คำโฆษณาฉบับใหม่

เปิดคำต้องห้าม รพ.-คลินิกใช้โฆษณา “กีหลวม-จึ้งเกิน-พส.จีน” ล้างบางหมด

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569

“ดร.เชน” โพสต์ลุยงานทันที เดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ย้ำเรื่องนี้รอไม่ได้

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
