คบกัน 15 ปี จดทะเบียนแล้ว ผัวบอก “ขอมีเมียน้อย” หญิงอีกฝ่ายพร้อมควักจ่าย 5 แสนซื้อตัวผัว
ภรรยาหลวงวัย 32 แฉสามีหายจากบ้าน 7 วัน ก่อนสารภาพเจอหญิงผ่านติ๊กต็อก ยังแฉเคยนอกใจกับ พนง.บริษัทเมียถึง 4 คน ลั่นไม่ยอมหย่า เดินหน้าฟ้อง
หญิงวัย 32 ปี เปิดใจผ่านทีมข่าว เที่ยงวันทันเหตุการณ์ เล่าว่าตนคบหากับสามีตั้งแต่สมัยมัธยมฯ ตั้งท้องระหว่างเรียน แต่งงานกันในปี 2555 มีลูกชายด้วยกัน 2 คน อายุ 13 ปี และ 11 ปี รวมระยะเวลาที่คบหากันยาวนาน 15 ปี
ด้วยความไว้ใจกัน ทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสในช่วงแรก จนสามีมาชวนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 หลังจากที่เคยพูดเล่น ๆ เรื่องขอมีภรรยาเพิ่มอีกคน
สามีหายไป 7 วัน ก่อนสารภาพขอมีเมียน้อย
เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ภรรยาหลวงสังเกตว่าสามีเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ไม่กลับบ้าน ไม่รับโทรศัพท์ หรือรับแล้วก็รีบวางสาย เป็นเช่นนี้นาน 7 วัน เมื่อถามตรง ๆ สามีพูดขึ้นว่า “ขอมีเมียน้อย”
ฝ่ายภรรยาหลวงคิดว่าสามีพูดเล่น จึงพูดกลับไปว่าถ้าอยากมีเมียน้อย ให้จ่ายมา 500,000 บาท ถึงจะยอม แต่เมื่อสามีกลับมาบ้านและพูดเรื่องเดิมอย่างจริงจัง พร้อมบอกว่าภรรยาน้อยตกลงจะนำเงิน 5 แสนบาทมาให้ ภรรยาหลวงถึงกับตกใจ
สามียอมรับว่าเจอผู้หญิงอีกคนผ่านติ๊กต็อกเมื่อ 2-3 เดือนก่อน และตกลงเป็นแฟนกันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 นอกจากนี้ยังสารภาพว่าเคยไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นในวันเดียวกันถึง 4 คน ซึ่งทุกคนเป็นพนักงานในบริษัทเดียวกับภรรยาหลวง แต่ไม่มีใครบอกให้เธอรู้
สามีอ้างว่าทนอยู่กับภรรยาหลวงมา 7 ปี เพราะเมื่อ 7 ปีก่อน ภรรยาเคยแชตกับเพื่อนของเขา ทั้งที่เรื่องดังกล่าวไม่มีอะไรเกินเลยและจบไปนานแล้ว ภรรยาหลวงมองว่าสามีนำเรื่องเก่ามาเป็นข้ออ้าง หากไม่พอใจจริงทำไมไม่เลิกกันตั้งแต่ตอนนั้น
ตัดสินใจไม่หย่า เดินหน้าฟ้องเพื่อลูก
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 ภรรยาหลวงโทรบอกสามีว่ายอมรับเงิน 5 แสนบาทและจะทำเรื่องหย่าให้ แต่มีข้อแม้ว่าระหว่างกลับมาหาลูก ห้ามคุยกับผู้หญิงคนนั้น สามีทำไม่ได้ คุยกับภรรยาน้อยตลอดแม้แต่ต่อหน้าลูกทั้งสองคน ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อเปลี่ยนไป
ภรรยาหลวงจึงตัดสินใจไม่หย่า และจะเดินหน้าฟ้องร้องภรรยาน้อยตามกฎหมาย เพราะสงสารลูกชายทั้งสองคนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้
