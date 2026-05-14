ทัวร์ลง! ป้อง ณวัฒน์ แซว เจอร์ราร์ด วันนี้จะลื่นอีกมั้ย ทำแฟนหงส์แดงเดือด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 14:55 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 14:55 น.
ภาพจาก : IG/pongnawat

ป้อง ณวัฒน์ พระเอกหนุ่มโพสต์ภาพร่วมเฟรมอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลในงานฟุตบอลนัดพิเศษ ดันเขียนข้อความจี้ปมแผลในใจ ทำเอาคอบอลไม่พอใจอย่างหนัก ล่าสุดลบประโยคเจ้าปัญหาทิ้งแล้ว

ดราม่าบังเกิดหลัง ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ พระเอกชื่อดัง โพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียส่วนตัว เขาไปร่วมงาน Living Legends Football Festival 2026 เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2569 งานนี้มีอดีตนักเตะระดับโลกเดินทางมาไทยหลายคน นำโดย สตีเวน เจอร์ราร์ด, โคลด มาเกเลเล่, มิเชล ซัลกาโด, ควินตัน ฟอร์จูน และสตีฟ แม็คมานามาน ป้องมีโอกาสลงสนามเตะฟุตบอลนัดพิเศษร่วมกับเซเลบไทยคนอื่น ๆ และได้ถ่ายภาพคู่กับเจอร์ราร์ด

หลังจบงาน ป้องโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับเจอร์ราร์ด เขาเขียนแคปชั่นภาษาอังกฤษและไทยชื่นชมว่า เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ได้เตะบอลกับตำนานลิเวอร์พูลที่มืออาชีพสุด ๆ แต่ประโยคปิดท้ายดันเขียนแซวว่า “วันนี้จะลื่นอีกมั้ย” ประโยคนี้ทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากไม่พอใจ แฟนบอลมองว่าเขาหยิบบาดแผลสำคัญในอดีตของเจอร์ราร์ดมาล้อเล่น

ภาพจาก : IG/pongnawat

ปม “ลื่น” นี้ย้อนกลับไปถึงเกมพรีเมียร์ลีกวันที่ 27 เมษายน 2014 นัดนั้นลิเวอร์พูลเจอกับเชลซี เจอร์ราร์ดเสียหลักลื่นล้มจน เดมบา บา ฉกบอลไปยิงประตูให้เชลซี สุดท้ายลิเวอร์พูลแพ้ 0-2 เหตุการณ์นั้นทำให้ลิเวอร์พูลพลาดแชมป์ลีกฤดูกาล 2013/14 แฟนบอลมองว่าเรื่องนี้เป็นความเจ็บปวด เจอร์ราร์ดเป็นกัปตันระดับสัญลักษณ์ของสโมสร การหยิบเรื่องนี้มาเขียนแซวออกสื่อสาธารณะจึงดูไม่ให้เกียรติและผิดที่ผิดเวลา

หลังจากมีกระแสวิจารณ์อย่างหนัก ป้อง ณวัฒน์ ได้เข้ามาแก้ไขแคปชั่นใหม่ เขาตัดประโยคแซวเรื่อง “ลื่น” ทิ้งไปทั้งหมด เหลือเพียงข้อความชื่นชมความมืออาชีพและบอกว่าเป็นเกียรติที่ได้ลงสนามด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ยังคงถูกพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่แฟนบอลบนโลกออนไลน์ต่อไป

ภาพจาก : IG/pongnawat

“พี่ก็โตแล้วนะคะ ใช้ชีวิตมาก็นาน อยู่ในวงการก็ก่อนชาวบ้านเขา ก่อนพิมพ์ไม่ไตร่ตรองก่อนหรอคะ จริงๆเหมือนทางนักบอลเค้ากรองเรื่องคำถามและการพูดกับนักเตะเรื่องนี้กับทางงานด้วยนะคะ แสดงว่าเค้าซีเรียสจริงๆ แต่นี่พิมพ์สะนึกว่าชาวเนตเวล 0 แทนที่จะยินดีที่ได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่น ขอให้เป็นงานสุดท้ายที่คุณได้รับโอกาสแบบนี้อีกนะคะ”

“หนูขออนุญาตนะคะพี่ป้อง เจอร์ราดเคยพูดไว้ว่า เค้ารู้สึกว่า เค้าชอบเมืองไทยเพราะคนที่นี่และแฟนบอลน่ารักและให้เกียรติกับเขามาก เค้าไปมาหลายประเทศเจอแฟนบอลมาเยอะแต่เค้าบอกว่าสบายใจกับประเทศไทย ซึ่งเค้าเป็นคนเลือกงานได้ค่ะ ถ้าเค้าไม่สบายใจที่จะไปที่ไหนเขาก็จะไม่ไป ซึ่งครั้งนี้เขาก็เลือกมาประเทศไทยอีกครั้ง จากใจแฟนบอลอย่างพวกเรา หนูอยากให้เขารู้สึกแบบนั้นไปตลอดเลยค่ะ ไม่อยากให้มีอะไรทำให้เขารู้สึกไม่ดีเลย”

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

