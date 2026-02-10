สาวโพสต์รูปโป๊เมียน้อยพ่อลงเว็บนัดยิ้ม งงหนัก! เจอส่งกลับซังเตหลังเพิ่งพ้นโทษ
เปิดวีรกรรมฉาว เอเลเนอร์ บราวน์ แท็กทีมพี่สาวอดีตตำรวจ วางแผนทำลายชีวิตชู้รักของคุณพ่อบังเกิดเกล้า ด้วยรูปลับและโพสต์ประจาน ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ IG ตัดพ้อถูกตัดขาดจากโลกภายนอก หลังโดนเรียกตัวกลับเข้าเรือนจำแบบไร้สาเหตุชัดเจน
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในอังกฤษอีกครั้ง เมื่อ เอเลเนอร์ บราวน์ (Eleanor Brown) หญิงสาววัย 26 ปี ผู้สร้างตำนานความแค้นด้วยการนำรูปนู้ดของชู้รักพ่อไปโพสต์ประจานบนเว็บไซต์ขายบริการ ถูกส่งตัวกลับเข้าสู่เรือนจำทันที ทั้งที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาใช้ชีวิตนอกคุกได้เพียงไม่นาน
ย้อนกลับไปในคดีที่เป็นต้นเหตุ เอเลเนอร์ถูกตัดสินจำคุกเมื่อเดือนตุลาคม 2024 หลังจากเธอก่อเหตุที่ศาลระบุว่า “พยาบาท เห็นแก่ตัว และไร้ซึ่งจิตสำนึก” โดยเธอได้รับแรงยุจาก โซฟี พี่สาวซึ่งในขณะนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แอบนำภาพลับที่เมียน้อยส่งให้พ่อของพวกเธอไปอัปโหลดลงเว็บไซต์นัดยิ้ม
ไม่เพียงแค่รูปนู้ด แต่เธอยังใจเหี้ยมถึงขั้นใส่เบอร์โทรศัพท์ของสามีเหยื่อลงไปด้วย เพื่อให้เหล่าเสือผู้หญิงรุมกระหน่ำโทรไปขอซื้อบริการจากภรรยาของเขา จนทำให้ครอบครัวของเหยื่อต้องตกอยู่ในสภาพขวัญผวาและอับอายขายหน้าอย่างรุนแรง
ล่าสุด มีความเคลื่อนไหวจากบัญชีโซเชียลมีเดียของเอเลเนอร์ ยืนยันว่าเธอถูก “เรียกตัวกลับเข้าคุก” แม้จะไม่มีการระบุสาเหตุที่แน่ชัดจากกรมราชทัณฑ์ แต่เธอเองได้โพสต์ข้อความลงบนอินสตราแกมก่อนถูกคุมตัวว่า ได้ถูกสั่งห้ามติดต่อกับแม่และคนภายนอกอย่างสิ้นเชิง
“พวกเขาไม่ให้ฉันติดต่อแม่ ไม่ให้ใช้โทรศัพท์สาธารณะ ฉันติดต่อทนายไม่ได้จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้ ช่วยบอกแม่ทีว่าให้ไปหาพวกนักข่าว เรื่องนี้มันบ้าไปแล้ว!” ข้อความส่วนหนึ่งที่เธอโพสต์ด้วยความเดือดดาล
คำตัดสินที่ไร้ความปรานี “ความพยาบาทที่น่าตกใจ”
ในวันพิพากษา ผู้พิพากษา อเล็กซ์ เมนารี เคยกล่าวไว้ว่า พฤติกรรมของเอเลเนอร์นั้นน่าตกใจ เพราะนอกจากจะไม่สำนึกผิดแล้ว เธอยังพยายามทำลายธุรกิจของสามีเหยื่อด้วยการโพสต์ข้อความด่าทอ และเคยข่มขู่ลูกสาวของเหยื่อว่า
“ฉันจะทำให้แม่ของเธอไม่มีวันลืมสิ่งที่ทำไว้กับครอบครัวของฉัน”
ขณะที่พี่สาวของเธอ โซฟี บราวน์ ก็ได้รับบทเรียนราคาแพงไม่แพ้กัน โดยถูกไล่ออกจากราชการและสั่งห้ามกลับเข้ารับตำแหน่งตำรวจตลอดชีวิตฐานมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้แค้นครั้งนี้
ด้านเหยื่อสาวระบุในแถลงการณ์ต่อศาลว่า คำว่า “ถูกย่ำยี” ยังน้อยไปสำหรับสิ่งที่เธอได้รับ และเธอแทบไม่เชื่อว่าผู้หญิงด้วยกันจะกล้าทำเรื่องที่น่าขยะแขยงเช่นนี้เพื่อให้คนแปลกหน้าเข้ามาดูรูปลับของเธอเพื่อความบันเทิงทางเพศ
ปัจจุบัน ทางกระทรวงยุติธรรมของอังกฤษยังไม่มีการแถลงถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเรียกตัวลูกสาวจอมแสบกลับเข้าคุกในครั้งนี้ ซึ่งทางสำนักข่าวเดอะซันจอมแฉของอังกฤษถึงกับยืนกรานจะเกาะติดสถานการณ์และรายงานให้ทราบต่อไปเลยทีเดียว.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เปิดวาร์ป เมียน้อยปูติน เลี้ยงต้อยตั้งแต่ 17 สวยทรงสะบึม เซ็กซี่มาก
- เมียหลวงแค้น จ้างสาวติดเชื้อ HIV ล่อผัวมีเซ็กซ์ สุดท้ายติดเอดส์ แพร่ใส่เมียน้อย
- เพจดังเตือน ด่าคนอื่นลูกเมียน้อย ไม่เอ่ยชื่อ ก็ติดคุก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: