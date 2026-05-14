ทราย สก๊อต เปิดใจ หลังปล่อยคลิปเสียงยืนยันถูกพี่ชายล่วงละเมิด ลั่น “คนแบบนี้ต้องติดคุก”

ทราย สก๊อต เปิดใจ หลังปล่อยคลิปเสียงยืนยันถูกพี่ชาย ‘พาย สุนิษฐ์’ ล่วงละเมิดทางเพศ ลั่น “คนโรคจิตกับเด็กแบบนี้ต้องติดคุกเท่านั้น”
จากกรณีปมร้อน 2 พี่น้องตระกูลดัง ล่าสุด ทราย สก๊อต เปิดใจให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของ ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 ถึงเรื่องราวดรามาใหญ่ที่เกิดขึ้น โดยช่วงหนึ่ง ทราย สก๊อต ได้มีการพูดถึงคลิปของพี่ชาย “พาย สก๊อต” และพี่สะใภ้ “มายด์ ลภัสลัล” ที่ออกมาชี้แจงทั้งเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ และเรื่องที่ดิน ทราย เผยว่า
“คลิปที่พาย (พี่ชาย) ออกมาชี้แจงไม่ได้ดูครับ “ผมเบื่อหน้าผู้ชายที่ข่ม…ผมแล้ว”
ที่มายด์ (ภรรยาพาย) ชี้แจงเรื่องที่ดิน มองว่า เขาควรชี้แจงเรื่องที่สามีเขา เป็นคนที่ข่ม…น้องดีกว่าครับ ไม่ต้องสนเรื่องที่ดินที่ไม่เกี่ยวกับเขาดีกว่า มันมีปัญหาเรื่องที่ใหญ่กว่าที่ดินตอนนี้ครับ คือคนที่ข่ม…น้องแล้วยังไม่เข้าคุก แต่จริง ๆ คิดไปคิดมา เรื่องการให้เขาเข้าคุกก็ยิ่งดี คือต้องอธิบายนะครับว่า คนที่วิปริตแบบนี้ นิสัยเขาไม่เปลี่ยน เราไม่รู้ว่าเขาจะทำกับคนอื่นหรือเปล่า คนที่ทำแบบนี้หนึ่งครั้งมันทำอีกครับ มันเหมือนกับนิสัยของคนที่โรคจิตกับเด็ก”
อ้างอิงจาก : ข่าวเวิร์คพอยท์ 23, FB ใต้เตียงดารา
