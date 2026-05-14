วินัยเหล็ก! คลิปทหารจีนยืนนิ่งไม่ไหวติงรับ ‘ทรัมป์’ แม้เครื่อง Air Force One จอดประชิด
คลิปไวรัลเผยภาพนาทีประวัติศาสตร์ ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ เยือนปักกิ่ง แต่กองทหารเกียรติยศจีนกลับขโมยซีนด้วยสมาธิขั้นสูง ยืนนิ่งสนิทท่ามกลางเสียงคำรามและลมแรงจากเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
กลายเป็นภาพจำที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ สำหรับการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อคืนวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากคณะผู้ติดตามระดับซีอีโอโลกอย่าง อีลอน มัสก์ และ ทิม คุก จะถูกจับตามองแล้ว สิ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมคลิปเหตุการณ์อย่างมาก คือระเบียบวินัยของกองทหารเกียรติยศจีน
ประเด็นที่ถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางคือวินาทีที่เครื่องบิน Air Force One ซึ่งเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ กำลังเคลื่อนตัวเข้าเทียบรันเวย์ ท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์ที่แผดคำรามก้องและลมพายุที่เกิดจากการขับเคลื่อนในระยะประชิด แต่ทหารจีนที่ยืนเรียงแถวต้อนรับกลับแสดงให้เห็นถึง “วินัยเหล็ก” โดยทุกคนยืนนิ่งสนิท ไม่มีการสะดุ้งไหวติง หรือขยับเขยื้อนร่างกายแม้แต่เซนติเมตรเดียว
ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความชื่นชมในสมาธิและการฝึกฝนที่เข้มงวด โดยระบุว่าการยืนนิ่งท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนและเสียงที่ดังสนั่นระดับนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และถือเป็นเกียรติยศที่สะท้อนถึงมาตรฐานการฝึกทหารระดับสูงสุดของจีน
สำหรับการเยือนจีนในรอบหลายปีครั้งนี้ ทรัมป์มีกำหนดการเข้าพบประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เพื่อหารือในประเด็นสำคัญ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเปิดตลาดการค้าให้แก่บริษัทสหรัฐฯ และสถานการณ์ความมั่นคงโลก โดยมีการจัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ ณ หอประชุมใหญ่ประชาชน (Great Hall of the People) ท่ามกลางบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจที่คนทั้งโลกกำลังจับตามอง
