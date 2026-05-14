ดังระดับโลก! สื่อต่างชาติรุมตีข่าว “ทราย สก๊อต” แฉคลิปเสียง โยงข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทายาทตระกูลดัง
ประเด็นร้อน ‘ทราย สก๊อต’ ลุกลามข้ามประเทศ สื่อเกาหลีใต้ สิงคโปร์ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และอีกหลายชาติ เกาะติดรายงานข้อกล่าวหาปมล่วงละเมิดทางเพศ โยงทายาทตระกูลดังและคนในวงการบันเทิงไทย
ประเด็นดราม่าร้อนแรงของ ทราย สก๊อต ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในประเทศไทยอีกต่อไป เมื่อล่าสุดสื่อต่างประเทศหลายสำนักทั่วโลกต่างให้ความสนใจและนำเสนอข่าวนี้กันอย่างกว้างขวาง โดยมีรายงานข่าวปรากฏทั้งในสื่อของประเทศเกาหลีใต้ อังกฤษ สิงคโปร์ อินเดีย เวียดนาม จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น
ประเด็นหลักที่สื่อต่างชาติให้ความสนใจและพาดหัวข่าวอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ Vision Thai คือกรณีที่ทายาทตระกูลดัง ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวและตั้งข้อกล่าวหาพี่ชายแท้ ๆ ของตนเอง เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว การแย่งชิงทรัพย์สิน และที่สำคัญที่สุดคือข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศที่ยาวนานนับสิบปี ซึ่งเรื่องราวยังเชื่อมโยงไปถึงบุคคลในวงการบันเทิงไทยที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
เว็บไซต์ข่าวบันเทิงชื่อดังอย่าง Koreaboo ซึ่งมีฐานผู้อ่านทั้งในเกาหลีใต้และผู้ใช้ภาษาอังกฤษ ได้เกาะติดเรื่องนี้โดยตีพิมพ์บทความอย่างน้อย 2 ชิ้น ชิ้นแรกเน้นไปที่เหตุการณ์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ทราย สก๊อต โพสต์วิดีโอลงบนเฟซบุ๊กเพื่อกล่าวหาพี่ชาย ซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก ส่วนบทความชิ้นที่สองได้เจาะลึกถึงประเด็นคลิปเสียงที่หลุดออกมาบนโลกออนไลน์ โดยทางเว็บไซต์ถึงขั้นต้องใส่คำเตือนเนื้อหา (Content Warning) เนื่องจากรายละเอียดมีความรุนแรงและละเอียดอ่อน
นอกจากนี้ สื่อในประเทศสิงคโปร์ (8days) และสื่อในเวียดนาม (Soha, Tienphong, Cafebiz) ยังได้นำเสนอข่าวเจาะลึกถึงเบื้องหลังของครอบครัวมหาเศรษฐีไทย รวมถึงประเด็นข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดที่ยาวนานถึง 12 ปี และผลกระทบที่ลุกลามไปถึงภรรยาของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังที่กำลังตั้งครรภ์
อย่างไรก็ตาม สื่อต่าง ๆ ได้นำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของการเป็น “ข้อกล่าวหา” เท่านั้น เนื่องจากเหตุการณ์ทั้งหมดยังคงเป็นข้อพิพาทที่ต้องรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และยังไม่มีคำตัดสินจากศาลอย่างเป็นทางการ
