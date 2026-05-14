แห่ยกย่อง 6 ดารา ยืนเคียงข้าง ทราย สก๊อต

ชาวเน็ตแห่ยกย่อง 6 ดาราดังรุ่นใหญ่ ยืนเคียงข้าง ทราย สก๊อต คอมเมนต์ให้กำลังใจ หลังเผชิญแรงกดดันและแผลในใจภายในครอบครัว
มหากาพย์ดรามาภายในครอบครัวระหว่าง ทราย สก๊อต และพี่ชาย พาย สุนิษฐ์ ปมล่วงละเมิดทางเพศช่วงวัยเด็ก ทำให้เกิดเป็นแผลในใจจนถึงปัจจุบัน ยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะมีบทสรุปเช่นไร หลังจากที่ ทราย ยอมเปิดหลักฐานเด็ดคลิปเสียงที่ถูกบันทึกไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ขณะเคลียร์กับพี่ชายต่อหน้าครอบครัวในเรื่องดังกล่าว จนกลายเป็นประเด็นใหญ่บนโลกออนไลน์อีกครั้งช่วงสายวานนนี้ (13 พ.ค. 69) กระทั่งขณะนี้ พาย สุนิษฐ์ ปิดอินสตาแกรมส่วนตัวไปแล้ว และคาดว่าเร็ว ๆ นี้อาจมีการออกมาแถลงข่าว หรืออาจมีการนัดพูดคุยภายใน ซึ่งหากมีความคืบหน้าเช่นไรทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
แม้ว่าขณะนี้สื่อกำลังทำหน้าที่นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากทั้ง 2 ฝ่าย ทางกลับกันหลังจากที่ ทราย สก๊อต ออกมาอัดคลิปเล่าปมในใจที่เกิดขึ้น กระทั่งปล่อยคลิปเสียงหลักฐาน ท่ามกลางกระแสดรามากลับมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งออกมาชื่นชมยกย่องคนบันเทิงหลาย ๆ คนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ ทราย สก๊อต เป็นคนแรก ๆ ตั้งแต่เกิดเรื่อง
รายชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากเพราะเป็นคนแรกที่เคลื่อนไหวให้กำลังใจ ทราย สก๊อต นั่นก็คือ หลุยส์ สก๊อต นั่นเอง ต่อมาก็จะมี หนูเล็ก ก่อนบ่าย, เบนซ์ พรชิตา, หนูแหม่ม สุริวิภา, น้ำชา ชีรณัฐ และเบียร์ เดอะวอยซ์ นอกจากนี้ยังมีคนบันเทิงรุ่นใหญ่อีกหลายท่านที่ออกมาแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครับ และเพื่อเคียงข้าง ทราย สก๊อต ทำให้โลกออนไลน์ต่างก็หยิบยกชื่อของคนบันเทิงเหล่านี้มาชื่นชมกันอย่างไม่ขาดสาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อ.ปวิน โพสต์เห็นใจ ทราย สก็อต ปมคลิปเสียงแฉ ถูกล่วงละเมิดวัยเด็ก
- “หลุยส์ สก๊อต” โผล่เมนต์ ส่งกำลังใจ “ทราย สก๊อต” หลังเผยปมขัดแย้งครอบครัว
- เผยโฉม คุณพ่อ ทราย สก๊อต สมัยหนุ่ม ๆ หล่อเข้มแบบลูกครึ่ง ส่งต่อมาถึงรุ่นลูก
อ้างอิงจาก :
ติดตาม The Thaiger บน Google News: