ทราย สก๊อต ทนเก็บกดมานาน รอวันแฉคลิปเพิ่ม ลั่น ไม่อยากอยู่บ้านกับคนแบบนี้

ทราย สก๊อต โต้กลับพี่ชาย ขอใช้หลักฐานตอบทุกข้อสงสัย พร้อมงัดข้อมูลเตรียมแฉญาติ เผยปมแม่ฟ้องทวงบ้าน อัปเดตสภาพจิตใจเต็มร้อย พร้อมสู้เต็มที่
เมื่อวันที่ 13 พฤษคม 2569 ทราย สก๊อต ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ APOP TODAY ผ่านทางช่อง AMARINTV : อมรินทร์ทีวี กรณีที่ พาย สุนิษฐ์ ออกมาชี้แจงเรื่องราวในอดีตในมุมที่ต่างออกไปว่า ตนขอให้หลักฐานที่มีเป็นตัวตอบคำถามทุกอย่าง ส่วนเรื่องที่พี่ชายอ้างว่าติดต่อตนไม่ได้นั้น ทรายระบุว่าเมื่อปีที่แล้วตนพยายามพูดคุยก่อนงานแต่งงาน แต่ฝั่งนั้นไม่อยากคุย ซึ่งตนเองก็ไม่อยากเห็นหน้าคนกลุ่มนี้ในชีวิตอยู่แล้วเพราะเป็นพิษต่อตนเอง
ช่วงต้นปีฝั่งพี่ชายยังสามารถส่งทนายมาติดต่อตนได้เลย ดังนั้นหากพยายามจะติดต่อกันจริง ๆ ก็ย่อมทำได้
ทราย สก๊อต เผยว่า นิสัยของคนที่ทำเรื่องแบบนี้มักจะหาทางออกด้วยการแก้ตัว ตนจึงต้องอัดเสียงเอาไว้เป็นหลักฐาน ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ตนไม่ใช่เหยื่อของใครอีกต่อไปจะไม่ทนอยู่ภายใต้เรื่องเลวร้ายแบบนี้ ผิดก็คือผิด ไม่สนว่าจะมีเลือดเนื้อสายเดียวกันหรือไม่ ทั้งยังฝากกำลังใจถึงผู้ที่เคยเผชิญเหตุการณ์เลวร้ายแบบเดียวกันว่า ไม่ต้องกลัว พวกเราสามารถก้าวออกมาจากจุดนั้นได้
สำหรับประเด็นที่หนุ่มทรายโพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่เตรียมเปิดเผยหลักฐานเกี่ยวกับญาติ ๆ เพิ่มเติมนั้น เขาอธิบายว่า การที่ผู้ชายคนหนึ่งต้องทนเก็บกดมานานขนาดนี้ ย่อมมีองค์ประกอบและตัวละครอีกหลายคนที่ชอบเสนอผ่านสื่อว่าเป็นคนดูแลหรือใจดีกับตน แต่ด้วยสัญชาตญาณวัยเด็กและตรรกะของคนกลุ่มนี้ที่ตนเห็นมาทั้งชีวิต ทำให้ตนไม่เคยไว้ใจ จึงได้เก็บรวบรวมหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้ว รอเพียงทำตามใจตัวเองว่าจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่
ในเรื่องข้อพิพาทเรื่องที่ดินและบ้าน ทรายมองว่าไม่ใช่เรื่องซับซ้อน เพราะไม่มีใครในโลกอยากอยู่บ้านเดียวกับคนทำร้ายตนเอง สถานที่ที่คนแบบนั้นควรอยู่คือ “คุก” ไม่ใช่การมานั่งถกเถียงเรื่องทรัพย์สิน ทั้งยังเผยว่าเป็นเรื่องแปลกมากที่แม่แท้ ๆ จะมาฟ้องร้องลูกเพื่อทวงทรัพย์สินคืน ทั้ง ๆ ที่แม่รับรู้มาตลอดว่าพี่ชายทำอะไรกับน้องชาย พร้อมกล่าวว่าตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เขาเป็นคนจ่ายภาษีบ้านหลังดังกล่าวเพียงคนเดียว
ส่วนประเด็นเรื่องการ์ดเชิญงานแต่งงานจากพี่ชาย ทรายระบุว่าตนไม่มีเหตุผลที่จะไปยืนปาร์ตี้หรือตัดเค้กกับคนที่ทำร้ายตน การเข้าคุกต่างหากคือการแก้ปัญหา ไม่ใช่การส่งการ์ดเชิญ ยืนยันว่าสภาพจิตใจตอนนี้เต็มร้อย พร้อมสู้เต็มที่กล่าวว่า “ทรายคือผู้ชายที่ว่ายน้ำข้ามทะเลครับ ทรายสู้ได้”
ก่อนหน้านี้ พาย สุนิษฐ์ ออกมาชี้แจงโต้ข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและไม่เคยเกิดขึ้น ตนไม่มีวันทำเรื่องที่น่าขยะแขยงเช่นนั้นกับน้องชายแท้ ๆ อย่างแน่นอน และรู้สึกเสียใจที่น้องคิดแบบนั้น
ส่วนประเด็นเรื่องคลิปเสียง พายระบุว่าตนไม่ทราบว่าถูกแอบบันทึกเสียง แต่สันนิษฐานว่าเป็นการคุยกันเรื่องการทะเลาะและกลั่นแกล้งกันในสมัยเด็กตามประสาพี่น้อง ซึ่งอาจจะรุนแรงไปบ้าง แต่ตนยังเด็ก ไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดี ได้ขอโทษและเคลียร์ใจกับน้องไปหลายรอบแล้ว ยืนยันว่าไม่ได้คิดเรื่องล่วงละเมิดกับน้องเลย
สุดท้ายในประเด็นการฟ้องร้องเรื่องบ้านที่หัวหิน พายอธิบายว่า บ้านหลังดังกล่าวเดิมเป็นของคุณตาที่มอบให้คุณแม่ จากนั้นคุณแม่ก็มอบต่อให้ตนและทราย สาเหตุที่คุณแม่ต้องฟ้องร้องเรียกคืน เป็นเพราะมีการทำลายทรัพย์สินเกิดขึ้น มีการนำบุคคลภายนอกบุกรุกเข้ามา รวมถึงมีการเอาของส่วนกลางไปจัดการ คุณแม่จึงต้องการเรียกคืนเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและคนในบ้าน
