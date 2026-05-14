ข่าวดาราบันเทิง

เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 13:08 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 13:08 น.
65
เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง

เชียร์ ฑิฆัมพร ขอลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล วอนอย่าตัดสินแค่ประโยคเดียว ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง ย้ำจุดยืน ไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศ

โดนทัวร์ลงสนั่นเกือบทั้งวงการบันเทิง หลังจากที่ มายด์ ลภัสลัล ออกมาโพสต์ชี้แจงแทนฝั่งของสามี พาย สุนิษฐ์ และมีเพื่อนพ้องในวงการเข้าไปกดไลก์และคอมเมนต์กันอย่างมากมาย จนชาวเน็ตขนรถทัวร์ไปลงเป็นรายบุคคลว่าไม่เห็นใจเหยื่อที่โดนกระทำอย่าง ทราย สก๊อต แต่กลับไปอวยยศให้ฝั่งคนผิด

ล่าสุดนักแสดงดัง เชียร์ ฑิฆัมพร ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ มายด์ ลภัสลัล และโดนดรามาเช่นกัน จนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ข้อความขอโทษ พร้อมชี้แจงเจตนารมณ์ของตัวเองที่เข้าไปคอมเมนต์เพราะเป็นห่วงเพื่อนกับหลานในท้อง ยืนกรานจุดยืนยังชัดเจน “ไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศ” เตือนชาวเน็ตวิจารณ์ไม่สุภาพ-ล้ำเส้นก็มีราคาที่ต้องจ่ายเช่นกัน

เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง-5

“เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าเชียร์ยืนหยัด ไม่สนับสนุนเรื่องการถูกล่วงละเมิด เชียร์ขอลบคอมเมนต์เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และมีจุดยืนว่า ไม่ว่าใคร เพศใด อายุเท่าไหร่ ก็ไม่สมควรถูกกระทำ มี trauma จนมีผลกับการใช้ชีวิต ขอส่งกำลังใจให้ผ่านเรื่องที่ยากลำบากนี้ด้วยนะคะ

แม้ว่าเจตนาในการคอมเมนต์ยืนกรานว่าต้องการให้กำลังใจน้องสาวที่กำลังตั้งครรภ์ เพราะห่วงเด็กในท้องเท่านั้น แต่หากสร้างความเข้าใจผิด เชียร์ขอโทษและขอบคุณที่ติชมถึงความไม่เหมาะสม รับทราบเรียนรู้รับผิดชอบในส่วนนั้นค่ะ

แม้เชียร์จะรู้จักมายด์ รักและเป็นห่วงน้องและหลาน แต่นั่นไม่ได้ = ตัดสิน ผิดถูกต้องว่ากันไปตามเรื่องราว…ขอให้ผ่านเรื่องราวที่บอบช้ำนี้โดยเร็วนะคะ

และสิ่งสำคัญ คือดารแสดงความเห็นอย่างมีสติ หากใครคอมเมนต์ไม่สุภาพ ล้ำเส้นกัน อาจมีราคาที่ต้องจ่ายเช่นกัน ไม่ใช่แค่โพสต์ของเชียร์ หรือ ใครคนใดคนหนึ่งนะคะ อย่าลืมว่าเราคือคนรับข่าวสาร และการชี้แจงเป็นเรื่องของครอบครัว ระมัดระวังส่วนนี้ด้วยนะคะ”

เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง-1 เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง-2 เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง-3 เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง-4

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Thikam Ritta (@cheerny14)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG cheerny14

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประวัติ มารีน่า ศดานันท์ 10 เรื่องน่ารู้ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ บันเทิง

ประวัติ มารีน่า ศดานันท์ 10 เรื่องน่ารู้ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.ฟิลิปปินส์ ประชุมด่วน ยิงกันในวุฒิสภา ขณะพยายามจับมือขวา “ดูแตร์เต”

13 นาที ที่แล้ว
เทคโนโลยี

รีวิว Google Fitbit Air VS Whoop ออกกำลังกายจริงจัง ควรซื้อไหม

20 นาที ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา ยังวิกฤต ล่าสุดลูกชายยกเลิกผ่าตัด-ปั๊มหัวใจ หวังให้พ่อไม่ทรมาน บันเทิง

สังข์ ดอกสะเดา ยังวิกฤต ล่าสุดลูกชายยกเลิกผ่าตัด-ปั๊มหัวใจ หวังให้พ่อไม่ทรมาน

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก ชี้เขมรยิงยั่วยุ เกิดต่อเนื่องมาตลอด หวังไทยใช้อาวุธตอบโต้

46 นาที ที่แล้ว
ธปท. หั่น GDP ปี 69 เหลือ 1.5% สงครามฉุดส่งออก-ลงทุน กนง. ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ประคองเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ

ธปท. หั่น GDP ปี 69 เหลือ 1.5% สงครามฉุดส่งออก-ลงทุน กนง. ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ประคองเศรษฐกิจ

47 นาที ที่แล้ว
ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต ข่าวต่างประเทศ

ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต

47 นาที ที่แล้ว
มารีน่า น้องสาวมาร์กี้ ขอโทษ ทราย สก๊อต บันเทิง

มารีน่า น้องสาวมาร์กี้ ขอโทษ ทราย สก๊อต แค่ห่วงคนกำลังท้อง ไม่น่ายุ่งแต่แรก

48 นาที ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ โพสต์เดือดปมดราม่า ทราย สก๊อต ลั่นสังคมควรช่วยเหยื่อก่อนถามหาหลักฐาน! บันเทิง

แพท วงเคลียร์ โพสต์เดือดปมดราม่า ทราย สก๊อต ลั่นสังคมควรช่วยเหยื่อก่อนถามหาหลักฐาน!

50 นาที ที่แล้ว
เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง บันเทิง

เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจสู้มาก นางแบบดัง ต้องตัดขา 2 ข้าง เพราะติดเชื้อจากผ้าอนามัยแบบสอด บันเทิง

ใจสู้มาก นางแบบดัง ต้องตัดขา 2 ข้าง เพราะติดเชื้อจากผ้าอนามัยแบบสอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศรีสุวรรณ” ร้อง “อนุทิน” เร่งแก้รถพุ่มพวง ดัดแปลงรถโดยไม่ได้รับอนุญาต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เคาะเพิ่มวันหยุดยาวพิเศษ มิถุนายน-กรกฎาคม 2569 เป็นข่าวปลอม เศรษฐกิจ

ครม. เคาะเพิ่มวันหยุดยาวพิเศษ มิถุนายน-กรกฎาคม 2569 เป็นข่าวปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดใจ ทราย สก๊อต หลังปล่อยคลิปเสียงยืนยันถูกพี่ชายล่วงละเมิด ลั่น &quot;คนแบบนี้ต้องติดคุก&quot; บันเทิง

ทราย สก๊อต เปิดใจ หลังปล่อยคลิปเสียงยืนยันถูกพี่ชายล่วงละเมิด ลั่น “คนแบบนี้ต้องติดคุก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วินัยเหล็ก! คลิปทหารจีนยืนนิ่งไม่ไหวติงรับ ‘ทรัมป์’ แม้เครื่อง Air Force One จอดประชิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ เผย ไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ 15 พ.ค. คาดฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระติ๊บ ชวัลกร โพสต์ข้อความสะเทือนใจ หลังเห็นดรามาใหญ่ 2 พี่น้องตระกูลดัง ทราย-พาย บันเทิง

กระติ๊บ ชวัลกร โพสต์ข้อความสะเทือนใจ หลังเห็นดรามาใหญ่ 2 พี่น้องตระกูลดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 มิถุนายน 2569 ไม่ใช่วันหยุดพิเศษ หลังโซเชียลแชร์ อย่าหลงเชื่อ ข่าว

เคลียร์ชัด! 2 มิถุนายน 2569 ไม่ใช่วันหยุดพิเศษ หลังโซเชียลแชร์ อย่าหลงเชื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดังระดับโลก! สื่อต่างชาติรุมตีข่าว “ทราย สก๊อต” แฉคลิปเสียง โยงข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทายาทตระกูลดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มญี่ปุ่นวัย 27 ปี ส่งจดหมาย ขู่วางระเบิดสำนักงานใหญ่ “นินเทนโด”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันโอนเงินเดือนต่อให้พ่อตามสัญญา ข่าว

สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันดูแลพ่อต่อตามสัญญา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กสม. ชี้ไม่ควรมีใครควรถูกละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปมโกนหัวมาดาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เพชร&quot; อินฟลูฯ ชื่อดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ บันเทิง

“เพชร PetchZ” อินฟลูฯ ดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต งัดหลักฐานโต้พี่ชาย เตรียมแฉญาติเพิ่ม เผยปมแม่ฟ้องทวงบ้าน บันเทิง

ทราย สก๊อต ทนเก็บกดมานาน รอวันแฉคลิปเพิ่ม ลั่น ไม่อยากอยู่บ้านกับคนแบบนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่เข้าสอบ หลังเจอปลาหมอคางดำในทะเลพัทยา วอนประชาชนช่วยจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 13:08 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 13:08 น.
65
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปธน.ฟิลิปปินส์ ประชุมด่วน ยิงกันในวุฒิสภา ขณะพยายามจับมือขวา “ดูแตร์เต”

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569

รีวิว Google Fitbit Air VS Whoop ออกกำลังกายจริงจัง ควรซื้อไหม

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569

โฆษกกองทัพบก ชี้เขมรยิงยั่วยุ เกิดต่อเนื่องมาตลอด หวังไทยใช้อาวุธตอบโต้

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
ธปท. หั่น GDP ปี 69 เหลือ 1.5% สงครามฉุดส่งออก-ลงทุน กนง. ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ประคองเศรษฐกิจ

ธปท. หั่น GDP ปี 69 เหลือ 1.5% สงครามฉุดส่งออก-ลงทุน กนง. ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ประคองเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
Back to top button