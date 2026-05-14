ใจสู้มาก นางแบบดัง ต้องตัดขา 2 ข้าง เพราะติดเชื้อจากผ้าอนามัยแบบสอด

เปิดประวัติ ลอเรน วาสเซอร์ โมเดลขาทอง นางแบบผู้เสียขา 2 ข้าง เพราะติดเชื้อแบคทีเรีย
ในโลกแฟชั่น ลอเรน วาสเซอร์ คือนางแบบไม่กี่คน ที่โลกแฟชั่นยอมรับความบกพร่อง ไม่ตรงขนบอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ลอเรน ขึ้นถ่ายแบบบนปกหน้านิตยสาร Vogue Italia ครั้งแรกตอนอายุเพียงไม่กี่เดือน ถ่ายคู่กับแม่ซึ่งเป็นนางแบบดัง เรียกได้ว่าเกิดมาพร้อมกับรันเวย์อยู่ใต้ฝ่าเท้า แต่ชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบนั้นพังทลายในคืนเดียว
วันที่ 3 ตุลาคม 2555 ลอเรนอายุเพียง 24 ปี เธอตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกไม่ค่อยสบาย คิดว่าเป็นแค่ไข้หวัด จึงเปลี่ยนผ้าอนามัยแบบสอดตามปกติ แล้วก็เข้านอน ไม่รู้เลยว่านั่นจะเป็นคืนสุดท้ายที่เธอนอนหลับในฐานะคนที่มีสองขาครบ
ตำรวจพบเธอนอนคว่ำอยู่ในห้องนอน ห่างจากความตายเพียง 10 นาที ตอนถูกนำส่งโรงพยาบาล อวัยวะภายในกำลังล้มเหลวพร้อมกัน หมอต้องถ่ายเลือดหลายครั้ง แพทย์วินิจฉัยว่าเธอติดเชื้อ Toxic Shock Syndrome (TSS) ภาวะแบคทีเรียเป็นพิษจากการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด
ลอเรน วาสเซอร์ มีโอกาสรอดชีวิตไม่ถึง 1% และหัวใจหยุดเต้นถึงสองครั้ง
เมื่อตื่นขึ้นจากอาการโคม่านาน 1 สัปดาห์ครึ่ง เธอไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ความเสียหายที่ขาทั้งสองข้างนั้นไม่อาจย้อนกลับได้ เนื้อตายลามจนต้องตัดขาขวาออกที่หัวเข่า พร้อมนิ้วเท้าซ้ายทั้งหมด
หกปีต่อมา เธอตัดสินใจตัดขาซ้ายออกด้วยตัวเอง หลังจากทนรับความเจ็บปวดเรื้อรังมาอย่างยาวนาน ไม่ใช่เพราะจำเป็น แต่เพราะเธอเลือก เพื่อที่จะได้มีชีวิตต่อไปอย่างที่ต้องการ
แทนที่จะหลบซ่อนความพิการ เธอสั่งทำขาเทียมสีทอง ได้แรงบันดาลใจมาจากฟันทอง ของแร็ปเปอร์ A$AP Rocky เปลี่ยนร่องรอยของโศกนาฏกรรมให้กลายเป็นเครื่องประดับแห่งพลัง
ครอบครัวของนางแบบดังฟ้องร้อง Kimberly-Clark บริษัทแม่ของ Kotex ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยในข้อหาไม่แจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างเพียงพอ คดีนี้ได้รับการยุติในเวลาต่อมา
แต่ลอเรนไม่หยุดแค่นั้น เธอทำงานร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพื่อผลักดันกฎหมายบังคับให้บริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้หญิง ต้องเปิดเผยส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพระยะยาว
ปัจจุบันเธอติดอันดับ Forbes 30 Under 30 เดินแฟชั่นโชว์ที่ New York Fashion Week และร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำอย่าง Savage x Fenty, Louis Vuitton, Balenciaga, Givenchy และ Giorgio Armani โดยที่ขาทองของเธอกลายเป็น signature ที่คนจำได้ทันที
ลอเรนพูดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอว่า TSS เกิดขึ้นกับผู้หญิงมานานกว่า 30 ปีแล้ว มันคร่าชีวิตและทำลายร่างกายผู้หญิงนับพันคนส่วนใหญ่เราไม่รู้จักพวกเธอเลย เพราะพวกเธอเสียชีวิตไปแล้ว หรือครอบครัวเป็นคนเดียวที่แบกเรื่องราวของพวกเธอเอาไว้
ลอเรน วาสเซอร์เป็นคนที่รอดมาเล่า และจะเล่าต่อไปเรื่อยๆ
หมายเหตุ: TSS เป็นภาวะที่พบได้น้อย แต่อันตรายถึงชีวิต อาการเริ่มต้นคล้ายไข้หวัด มีไข้สูง ความดันต่ำ และคลื่นไส้ หากใช้ผ้าอนามัยแบบสอดแล้วมีอาการดังกล่าว ควรถอดออกและพบแพทย์ทันที
