ใจสู้มาก นางแบบดัง ต้องตัดขา 2 ข้าง เพราะติดเชื้อจากผ้าอนามัยแบบสอด

Aindravudh เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 10:45 น.
เปิดประวัติ ลอเรน วาสเซอร์ โมเดลขาทอง นางแบบผู้เสียขา 2 ข้าง เพราะติดเชื้อแบคทีเรีย

ในโลกแฟชั่น ลอเรน วาสเซอร์ คือนางแบบไม่กี่คน ที่โลกแฟชั่นยอมรับความบกพร่อง ไม่ตรงขนบอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ลอเรน ขึ้นถ่ายแบบบนปกหน้านิตยสาร Vogue Italia ครั้งแรกตอนอายุเพียงไม่กี่เดือน ถ่ายคู่กับแม่ซึ่งเป็นนางแบบดัง เรียกได้ว่าเกิดมาพร้อมกับรันเวย์อยู่ใต้ฝ่าเท้า แต่ชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบนั้นพังทลายในคืนเดียว

วันที่ 3 ตุลาคม 2555 ลอเรนอายุเพียง 24 ปี เธอตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกไม่ค่อยสบาย คิดว่าเป็นแค่ไข้หวัด จึงเปลี่ยนผ้าอนามัยแบบสอดตามปกติ แล้วก็เข้านอน ไม่รู้เลยว่านั่นจะเป็นคืนสุดท้ายที่เธอนอนหลับในฐานะคนที่มีสองขาครบ

ตำรวจพบเธอนอนคว่ำอยู่ในห้องนอน ห่างจากความตายเพียง 10 นาที ตอนถูกนำส่งโรงพยาบาล อวัยวะภายในกำลังล้มเหลวพร้อมกัน หมอต้องถ่ายเลือดหลายครั้ง แพทย์วินิจฉัยว่าเธอติดเชื้อ Toxic Shock Syndrome (TSS) ภาวะแบคทีเรียเป็นพิษจากการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด

ลอเรน วาสเซอร์ มีโอกาสรอดชีวิตไม่ถึง 1% และหัวใจหยุดเต้นถึงสองครั้ง

เมื่อตื่นขึ้นจากอาการโคม่านาน 1 สัปดาห์ครึ่ง เธอไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ความเสียหายที่ขาทั้งสองข้างนั้นไม่อาจย้อนกลับได้ เนื้อตายลามจนต้องตัดขาขวาออกที่หัวเข่า พร้อมนิ้วเท้าซ้ายทั้งหมด

หกปีต่อมา เธอตัดสินใจตัดขาซ้ายออกด้วยตัวเอง หลังจากทนรับความเจ็บปวดเรื้อรังมาอย่างยาวนาน ไม่ใช่เพราะจำเป็น แต่เพราะเธอเลือก เพื่อที่จะได้มีชีวิตต่อไปอย่างที่ต้องการ

แทนที่จะหลบซ่อนความพิการ เธอสั่งทำขาเทียมสีทอง ได้แรงบันดาลใจมาจากฟันทอง ของแร็ปเปอร์ A$AP Rocky เปลี่ยนร่องรอยของโศกนาฏกรรมให้กลายเป็นเครื่องประดับแห่งพลัง

ครอบครัวของนางแบบดังฟ้องร้อง Kimberly-Clark บริษัทแม่ของ Kotex ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยในข้อหาไม่แจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างเพียงพอ คดีนี้ได้รับการยุติในเวลาต่อมา

แต่ลอเรนไม่หยุดแค่นั้น เธอทำงานร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพื่อผลักดันกฎหมายบังคับให้บริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้หญิง ต้องเปิดเผยส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพระยะยาว

ปัจจุบันเธอติดอันดับ Forbes 30 Under 30 เดินแฟชั่นโชว์ที่ New York Fashion Week และร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำอย่าง Savage x Fenty, Louis Vuitton, Balenciaga, Givenchy และ Giorgio Armani โดยที่ขาทองของเธอกลายเป็น signature ที่คนจำได้ทันที

ลอเรนพูดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอว่า TSS เกิดขึ้นกับผู้หญิงมานานกว่า 30 ปีแล้ว มันคร่าชีวิตและทำลายร่างกายผู้หญิงนับพันคนส่วนใหญ่เราไม่รู้จักพวกเธอเลย เพราะพวกเธอเสียชีวิตไปแล้ว หรือครอบครัวเป็นคนเดียวที่แบกเรื่องราวของพวกเธอเอาไว้

ลอเรน วาสเซอร์เป็นคนที่รอดมาเล่า และจะเล่าต่อไปเรื่อยๆ

หมายเหตุ: TSS เป็นภาวะที่พบได้น้อย แต่อันตรายถึงชีวิต อาการเริ่มต้นคล้ายไข้หวัด มีไข้สูง ความดันต่ำ และคลื่นไส้ หากใช้ผ้าอนามัยแบบสอดแล้วมีอาการดังกล่าว ควรถอดออกและพบแพทย์ทันที

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

