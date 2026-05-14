แพท วงเคลียร์ โพสต์เดือดปมดราม่า ทราย สก๊อต ลั่นสังคมควรช่วยเหยื่อก่อนถามหาหลักฐาน!
นักร้องสาว แพท วงเคลียร์ เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โพสต์ให้กำลังใจ ทราย สก๊อต และผู้เสียหายจากการถูกล่วงละเมิด วอนสังคมเลิกตั้งคำถามซ้ำเติมเหยื่อ ควรโอบกอดด้วยความเป็นมนุษย์
กระแสดราม่าของ ทราย สก๊อต กรณีตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนักร้องสาวชื่อดัง แพท วงเคลียร์ (FB/patklear) ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อเป็นกระบอกเสียงและส่งกำลังใจให้ผู้เสียหายทุกคน
แพทเปิดประเด็นด้วยการตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของคนในสังคม ที่มักจะด่วนตั้งข้อสงสัยกับผู้เสียหายเสมอว่า ทำไมเพิ่งมาพูดเอาตอนนี้ หรือหลักฐานอยู่ไหน เธออธิบายความรู้สึกของเหยื่อว่า กว่าจิตใจที่แตกสลายจะสามารถประกอบร่างและลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งนั้นเป็นเรื่องยาก การรวบรวมความกล้าเพื่อออกมาพูดความจริงต้องใช้เวลา บางคนเลือกที่จะเก็บความเจ็บปวดนี้ไว้เป็นแผลเป็นไปตลอดชีวิตโดยไม่เคยบอกใครเลยด้วยซ้ำ
นักร้องสาวยังเน้นย้ำถึงความโหดร้ายในกรณีที่ครอบครัวไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย และโลกภายนอกก็เต็มไปด้วยอันตราย ทำให้ผู้เสียหายเลือกที่จะปิดปากเงียบ เธอวิงวอนให้คนในสังคมปรับมุมมองใหม่ หากมีใครสักคนที่ทนเงียบมานานตัดสินใจเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ นั่นหมายความว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างถึงที่สุดแล้ว ขอให้ทุกคนเลือกที่จะเชื่อและยื่นมือเข้าช่วยเหลือก่อน ส่วนเรื่องหลักฐานค่อยตามมาทีหลัง พร้อมฝากประโยคทิ้งท้ายให้ทุกคนโอบกอดกันด้วยความเป็นมนุษย์
นอกจากนี้ แพทยังคอมเมนต์ส่งกำลังใจเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมว่า
“To all the hearts that need to be healed. You are loved. Remember who you are. Self-love and self-respect are truly the only way home. You are so brave.”
เพื่อเป็นพลังใจให้กับทุกหัวใจที่กำลังต้องการการเยียวยา และชื่นชมในความกล้าหาญของผู้ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัวเอง
