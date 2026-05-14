XOXO แถลงด่วน! 'พั้นช์ 4EVE' แจงปมดราม่าเผลอกดไลก์ ย้ำไม่ได้ตั้งใจ อันไลก์ทันที

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 09:34 น.
XOXO แถลงด่วน! 'พั้นช์ 4EVE' แจงปมดราม่าเผลอกดไลก์โพสต์อ่อนไหว ย้ำไม่ได้ตั้งใจ อันไลก์ทันที
ต้นสังกัด XOXO Entertainment ร่อนประกาศขออภัยสังคม กรณี พั้นช์ 4EVE เผลอกดถูกใจเนื้อหาอ่อนไหว ด้านศิลปินสาวออกโรงชี้แจงเกิดจากความไม่รอบคอบ พร้อมยืนยันจุดยืนไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ

ประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ที่แฟนคลับและชาวเน็ตต่างจับตามองอย่างใกล้ชิด เกิดขึ้นเมื่อบัญชีอินสตาแกรมของ ‘พั้นช์ 4EVE’ หรือ ทิพานัน นิลสยาม ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง ปรากฏการกดถูกใจ (Like) โพสต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหวทางสังคม จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกไปเป็นวงกว้าง

ล่าสุด ทางต้นสังกัด XOXO Entertainment ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงและขออภัยอย่างเป็นทางการต่อทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบหรือเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ โดยทางค่ายเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า ทั้งบริษัทและตัวศิลปินไม่มีเจตนาสนับสนุนการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเห็นด้วยกับพฤติกรรมที่เป็นประเด็นทางสังคมดังกล่าวแต่อย่างใด

ขณะเดียวกัน พั้นช์ 4EVE ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัว (@ippunnchyou) โดยนำประกาศจากทางค่ายมาโควตโพสต์ พร้อมอธิบายด้วยตัวเองว่า เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากความไม่รอบคอบในขณะที่กำลังใช้งานสื่อออนไลน์ ทันทีที่เธอทราบเรื่องและตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา ก็ได้รีบดำเนินการยกเลิกการกดถูกใจ (Unlike) โพสต์ต้นทางนั้นออกไปในทันที

นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังระบุเพิ่มเติมว่า ทั้งค่ายและศิลปินขอน้อมรับทุกความคิดเห็นด้วยความเต็มใจ และให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความระมัดระวัง มีความรอบคอบ และไตร่ตรองให้มากยิ่งขึ้นในการใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต ก่อนทิ้งท้ายเพื่อยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนอีกครั้งว่า บริษัท XOXO Entertainment และ พั้นช์ 4EVE ไม่มีเจตนาสนับสนุนการล่วงละเมิดหรือความรุนแรงในทุกรูปแบบ

XOXO ENTERTAINMENT

ประกาศชี้แจง เกี่ยวกับศิลปิน Punch 4EVE ( ทิพานัน นิลสยาม )

จากกรณีที่มีการกล่าวถึงบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับศิลปิน Punch 4EVE (ทิพานัน นิลสยาม) ซึ่งได้มีการกดถูกใจ (Like) โพสต์บนอินสตาแกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหวทางสังคมนั้น

ทางบริษัท XOXO Entertainment และศิลปินได้รับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และมิได้นิ่งนอนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น จึงขอชี้แจงและขออภัยอย่างเป็นทางการ ต่อทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบหรือรู้สึกไม่สบายใจ และขอชี้แจงว่ามิได้มีเจตนาสนับสนุนการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเห็นด้วยกับพฤติกรรมที่เป็นประเด็นทางสังคมแต่อย่างใด

และภายหลังจากทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ศิลปินได้ดำเนินการยกเลิกการกดถูกใจโพสต์ดังกล่าวในทันที นอกจากนี้ ค่ายและศิลปินขอน้อมรับทุกความคิดเห็น พร้อมทั้งจะใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ และไตร่ตรองมากยิ่งขึ้นในการใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

บริษัท XOXO Entertainment และ Punch 4EVE (ทิพานัน นิลสยาม) ขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีเจตนาสนับสนุนการล่วงละเมิดหรือความรุนแรงในทุกรูปแบบ

ขอแสดงความนับถือ XOXO Entertainment

อ้างอิงจาก : @ippunnchyou, @XOXOofficialTH

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

