กระติ๊บ ชวัลกร โพสต์ข้อความสะเทือนใจ หลังเห็นดรามาใหญ่ 2 พี่น้องตระกูลดัง ลั่นประโยคจุกอก “เด็กบางคนโตมาด้วยการเอาตัวรอด”
จากดรามาร้อนระหว่าง 2 พี่น้องตระกูลดัง ทราย สก๊อต และ พาย สก๊อต หลังจากที่ทรายตัดสินใจเล่าบาดแผลวัยเด็กที่ถูกพี่ชายแท้ ๆ ล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งทุกคนในครอบครัวรู้เรื่องนี้แต่กลับไม่มีใครช่วยเหลืออะไร หลังจากนั้น พาย สุนิษฐ์ ก็ออกมาอัดคลิปโต้กลับ โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำเช่นนั้น
ก่อนที่ทางฝั่งของทรายตัดสินใจปล่อยคลิปเสียงที่แอบบันทึกไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว จนกลายเป็นประเด็นที่ยิ่งสะเทือนใจและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ กระทั่งอยู่ ๆ พาย สก๊อต ก็ปิดอินสตาแกรมไปเสียเฉย ๆ ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ทราย สก๊อต ทนเก็บกดมานาน รอวันแฉคลิปเพิ่ม ลั่น ไม่อยากอยู่บ้านกับคนแบบนี้
ล่าสุด กระติ๊บ ชวัลกร นักแสดงสาวคนดัง ก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกัน หลังข่าวดังถูกประโคมอย่างหนักในช่วงสัปดาห์นี้ โดยระบุว่า “โตมาถึงเข้าใจว่า เด็กบางคนไม่ได้โตด้วย “วัยเด็ก” แต่โตด้วยการเอาตัวรอด” ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เห็นด้วยกับประโยคข้างต้น อีกทั้งหลาย ๆ คนก็เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาในกล่องคอมเมนต์ด้วย
อ้างอิงจาก : FB กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
