เคลียร์ชัด! 2 มิถุนายน 2569 ไม่ใช่วันหยุดพิเศษ หลังโซเชียลแชร์ อย่าหลงเชื่อ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 11:30 น.
2 มิถุนายน 2569 ไม่ใช่วันหยุดพิเศษ หลังโซเชียลแชร์ อย่าหลงเชื่อ

เคลียร์ชัด! 2 มิถุนายน 2569 ไม่ใช่วันหยุดพิเศษ หลังโซเชียลแชร์ ยันยังไม่มีการหารือเพิ่มวันหยุด วอนประชาชนอย่าหลงเชื่อ

14 พ.ค. 2569 ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โพสต์เตือนผ่านเฟซบุ๊ก หลังมีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่า ครม. มีมติเห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2569 จำนวน 2 วัน ระบุว่า

จากการแชร์ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะเสนอ ครม. ให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2569

ข่าวดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง” ปัจจุบันยังไม่มีการหารือ หรือประกาศวันหยุดยาว แต่อย่างใด ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จ

สำหรับวันหยุดในเดือนมิถุนายน 2569 ยังคงเป็นไปตามปกติ โดยมีเพียง 2 วันหยุดตามกำหนดเดิม ดังนี้

  • วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569)
  • วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โพสต์เตือนข่าวปลอมเรื่องวันหยุด
FB/ ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าสำนักเลขาธิการ ครม. เตรียมเสนอให้วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดวันหยุดยาวต่อเนื่อง แต่สุดท้ายที่ประชุม ครม. ในขณะนั้นได้ให้ความเห็นว่า ในแต่ละปีมีวันหยุดยาวหลายช่วงอยู่แล้ว และการเพิ่มวันหยุดอาจส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน จึงไม่มีการประกาศเพิ่มวันหยุดดังกล่าว

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

