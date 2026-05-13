อ.ปวิน โพสต์เห็นใจ ทราย สก็อต ปมคลิปเสียงแฉ ถูกล่วงละเมิดวัยเด็ก
ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ โพสต์ข้อความสะเทือนใจถึงประเด็นดราม่าคลิปเสียง ทราย สก็อต แฉรายละเอียดถูกล่วงละเมิดตั้งแต่วัย 10 ขวบ ซ้ำครอบครัวเพิกเฉย ชี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมต้องตระหนัก
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจและร่วมกันตั้งคำถามอย่างหนัก สำหรับกรณีดราม่าคลิปเสียงของ ทราย สก็อต ล่าสุด ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ หรือ อ.ปวิน ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความรู้สึกเห็นใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสุดซึ้ง หลังรับทราบข้อมูลที่เผยให้เห็นถึงความเจ็บปวดในอดีต
ศ.ดร.ปวิน ระบุว่า เรื่องราวความขัดแย้งนี้มีความซับซ้อนมาก แต่สิ่งที่สร้างความตกใจจนสะเทือนความรู้สึก คือเนื้อหาในคลิปเสียงที่ทรายบันทึกไว้ ซึ่งบอกเล่ารายละเอียดของการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรง โดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อทรายอายุเพียง 10 ขวบ และผู้ก่อเหตุคือพี่ชายวัย 16 ปี เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นตราบาปที่ติดตัวและสร้างความบอบช้ำให้เด็กคนหนึ่งมาอย่างยาวนาน
“เรื่องของทรายกับพายมันซับซ้อนมาก ข้อมูลที่หลุดออกมาภายใน 24 ชั่วโมง มันทำให้เราหลายคนตกใจแล้วหลายรอบ ตั้งแต่เรื่องการถูกละเมิดทางเพศที่ตัวทรายใช้คำว่า “ข่มขืน” แต่มาวันนี้ พอฟังคลิปเสียงที่ทรายอัดไว้ มันมีอะไรมากกว่านั้น ถึงขนาดเล่ารายละเอียดแบบกราฟิก คือการพี่ชายอายุ 16 ละเมิดทางเพศน้องอายุ 10 ขวบ รวมไปถึงพูดถึงการถูกบังคับให้อมอวัยวะเพศ ซึ่งกลายมาเป็นตราบาปของเด็กที่ไม่มีวันลบออก จนเจ้าตัวบอกว่า มันกระทบกับชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของเค้า จนเค้าไม่สามารถมีแฟนคนใหม่ได้ เพราะรสชาติอวัยวะเพศของพี่ชายยังอยู่ในปาก แถมทรายยังเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากคนในบ้าน แต่ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วย เลยใช้โลกโซเชียลมีเดียเป็นอาวุธในการต่อสู้ นี่เพียงส่วนเดียวเท่านั้น เราไม่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแย่งทรัพย์สิน หรือการเข้ามาเกี่ยวข้องของบุคคลที่สาม และเสียงของชาวเน็ตที่พูดไปต่างๆ นานา ไม่รู้จริงๆ ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไร แต่เห็นใจทรายมาก ณ ตอนนี้”
สิ่งที่น่าสลดใจยิ่งกว่าคือ เมื่อทรายพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากคนในบ้าน กลับไม่มีใครยื่นมือเข้ามาปกป้องดูแล ทำให้เธอต้องตัดสินใจใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อตัวเอง บาดแผลทางจิตใจที่ฝังลึกนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ จนทรายไม่สามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือมีคนรักได้ เนื่องจากความทรงจำอันเลวร้ายยังคงหลอกหลอน
“ส่วนตัวต้องขอเขียนอีกทีว่า รู้สึกเห็นใจทรายสก็อต มาก นี่มันเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมาก ฟังคลิปทรายทีแรกก็รู้สึกตกใจ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นโดยเฉพาะคลิปเสียง ทำให้รู้ว่าปัญหานี้มันใหญ่เหลือเกิน การที่เด็กคนหนึ่งที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ต้องผ่านเหตุการณ์อะไรแบบนั้น การถูกละเมิดทางเพศ ที่โหดที่สุดคือคนที่เป็นครอบครัวเดียวกัน มันเป็นบาดแผลลึกที่จะติดตัวเด็กคนนี้ไปจนตาย เราได้ยินเรื่องประเภทนี้บ่อยในโลกตะวันตก พ่อทำกับลูกสาว พ่อทำกับลูกชาย หรือแม่ทำกับลูกชาย อะไรแบบนี้ แล้วเรารู้ว่ามันกลายมาเป็นปมสำหรับเด็ก ก็ต้องบอกอีกทีว่ารู้สึกเสียใจและเห็นใจทรายสก็อต แต่ประเด็นนี้มันสอนให้คนในสังคมรู้ว่า ปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกครัวเรือน อยู่ที่ว่าคนที่โดนจะแก้ไขปัญหามันอย่างไร แล้วบางครั้ง อย่างในกรณีทราย เงินไม่ได้ช่วยทุกอย่าง เพราะที่แน่ๆ เงินไม่ได้ช่วยลบอดีตที่ขมขื่นได้”
ศ.ดร.ปวิน เน้นย้ำในช่วงท้ายว่า การถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยคนในครอบครัวเดียวกันถือเป็นเรื่องที่โหดร้ายที่สุด และเป็นปมปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยครั้งแม้กระทั่งในสังคมตะวันตก กรณีของทรายถือเป็นอุทาหรณ์ที่สะท้อนให้สังคมเห็นว่า ปัญหาความรุนแรงลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกครัวเรือน และท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะมีเงินตรามากเพียงใด ก็ไม่สามารถลบเลือนอดีตที่ขมขื่น หรือเยียวยาบาดแผลลึกในจิตใจของเหยื่อให้กลับมาสมบูรณ์ได้ดังเดิม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ต๊ะ นารากร สรุปปมดราม่า หลังฟังคลิปเสียง ทราย-พาย ชี้เป็นบาดแผลในใจที่ยากจะลบเลือน
- เผยชีวิตสีเทา ‘ทราย สก๊อต’ พี่เลี้ยงข่มขืน-ล่วงละเมิด แม่คือฝันร้ายวัยเด็ก
- รวมทุกประเด็น! เปิดความสองด้าน “พาย-ทราย สก๊อต” ปมดราม่าปัญหาครอบครัว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: