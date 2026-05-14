รองโฆษกฯ แจงแถลงข่าวปลดล็อก 8 กิจการให้ต่างชาติคลาดเคลื่อน ไม่มีวางยา
ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายก แถลงข่าวปลดล็อก 8 กิจการให้ต่างชาติคลาดเคลื่อน อาจจะเกิดจากเนื้อหาหรือพาดหัว ไม่มีวางยา
จากกรณีที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจโดยไม่ต้องขออนุญาต 8 ชนิด ว่าเป็นเพียงการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนซ้ำซ้อน โดยธุรกิจที่ได้รับยกเว้นยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะและการกำกับของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัด
ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคลาดเคลื่อนดังกล่าวว่า ตนยังไม่ได้พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งจากกรณีที่ผิดพลาด อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในเนื้อหา และการพาดหัวข่าว
โดยหลังจากนี้จะระมัดระวังในการสื่อสารที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด เนื่องจากบางเรื่องมีเนื้อหา รายละเอียดค่อนข้างเยอะ ก็อยากให้ติดตาม และอ่านในรายละเอียดด้วย พร้อมยืนยันว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การวางยาทางการเมือง หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างแน่นอน และเรื่องนี้ได้หารือกับพรรคเพื่อไทยแล้ว ซึ่งทางผู้ใหญ่ของพรรคไม่ได้ว่าอะไร
สำหรับธุรกิจ 8 ชนิดประกอบไปด้วย ธุรกิจบริการโทรคมนาคม ธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ธุรกิจบริการบริหารจัดการงานด้านธุรการ ทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้เฉพาะภายในประเทศ ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงินและเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียม ธุรกิจอื่นตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจบริการเป็นตัวแทน ผู้ค้า ที่ปรึกษา หรือผู้จัดการเงินทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
