ข่าวการเมือง

รองโฆษกฯ แจงแถลงข่าวปลดล็อก 8 กิจการให้ต่างชาติคลาดเคลื่อน ไม่มีวางยา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 10:28 น.
63

ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายก แถลงข่าวปลดล็อก 8 กิจการให้ต่างชาติคลาดเคลื่อน อาจจะเกิดจากเนื้อหาหรือพาดหัว ไม่มีวางยา

จากกรณีที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจโดยไม่ต้องขออนุญาต 8 ชนิด ว่าเป็นเพียงการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนซ้ำซ้อน โดยธุรกิจที่ได้รับยกเว้นยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะและการกำกับของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัด

ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคลาดเคลื่อนดังกล่าวว่า ตนยังไม่ได้พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งจากกรณีที่ผิดพลาด อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในเนื้อหา และการพาดหัวข่าว

โดยหลังจากนี้จะระมัดระวังในการสื่อสารที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด เนื่องจากบางเรื่องมีเนื้อหา รายละเอียดค่อนข้างเยอะ ก็อยากให้ติดตาม และอ่านในรายละเอียดด้วย พร้อมยืนยันว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การวางยาทางการเมือง หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างแน่นอน และเรื่องนี้ได้หารือกับพรรคเพื่อไทยแล้ว ซึ่งทางผู้ใหญ่ของพรรคไม่ได้ว่าอะไร

สำหรับธุรกิจ 8 ชนิดประกอบไปด้วย ธุรกิจบริการโทรคมนาคม ธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ธุรกิจบริการบริหารจัดการงานด้านธุรการ ทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้เฉพาะภายในประเทศ ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงินและเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียม ธุรกิจอื่นตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจบริการเป็นตัวแทน ผู้ค้า ที่ปรึกษา หรือผู้จัดการเงินทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

