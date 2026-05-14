โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” ดำรงตำแหน่ง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” ดำรงตำแหน่ง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยมีใจความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 9 – 10 เมษายน 2569 โดยมี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
