เปิดประวัติ น้องเอี๊ยม เจ้าของเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดตามเกือบแสน
วงการบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ต้องพบกับข่าวเศร้า เมื่อแฟนเพจและผู้ติดตามต่างพากันโพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างกะทันหันของ น้องเอี๊ยม หรือ นางสาววรรนมาฤณทร์ เศวตวิฏสุทธ์ เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก “วันนี้รีวิวอะไรดี” ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านความงามจนเป็นที่รักของแฟนคลับมาอย่างยาวนาน
ทำความรู้จัก น้องเอี๊ยม ครีเอเตอร์สายบิวตี้
น้องเอี๊ยม เป็นบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี เธอเป็นผู้ก่อตั้งและดูแลเพจเฟซบุ๊ก “วันนี้รีวิวอะไรดี” โดยเน้นนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวเครื่องสำอาง สกินแคร์ การดูแลผิวพรรณ และเทคนิคการแต่งหน้า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำให้เพจของเธอเติบโตอย่างต่อเนื่องจนมีผู้ติดตามสูงถึงกว่า 97,000 คน
ความจริงใจ เสน่ห์ที่มัดใจผู้ติดตาม
สิ่งที่ทำให้น้องเอี๊ยมแตกต่างและโดดเด่นในวงการรีวิว คือสไตล์การนำเสนอที่ละเอียดลออและการใช้ภาษาที่สุภาพน่าฟัง เธอเลือกที่จะให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากมุมมองของผู้ใช้งานจริงอย่างตรงไปตรงมา มากกว่าการทำคอนเทนต์เพื่อขายสินค้าเพียงผิวเผิน
แฟนคลับและผู้ติดตามหลายคนจึงยกให้เธอเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทำให้เธอมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นและติดตามผลงานมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกในกลุ่มรีวิวเครื่องสำอาง
การจากไปกะทันหัน ทิ้งไว้เพียงผลงานความทรงจำ
สำหรับข่าวการเสียชีวิตของน้องเอี๊ยม เบื้องต้นมีรายงานยืนยันเพียงว่าเป็นการจากไปอย่างกะทันหัน โดยแฟนคลับพบว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดบนเพจ “วันนี้รีวิวอะไรดี” คือโพสต์งานรีวิวเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา
การสูญเสียครีเอเตอร์สาวมากความสามารถคนนี้ สร้างความตกใจและเสียใจแก่บรรดาผู้ติดตามเป็นอย่างมาก พื้นที่บนโซเชียลมีเดียของเธอจึงเต็มไปด้วยข้อความแสดงความอาลัย และคำขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ ที่เธอเคยแบ่งปันไว้ให้ทุกคน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โพสต์สุดท้าย น้องเอี๊ยม บิวตี้อินฟลูฯ แจ้งอาการป่วย ยังทำงานปกติ ก่อนเสียชีวิต
- เศร้า “น้องเอี๊ยม” อินฟลูสาวเจ้าของเพจ “วันนี้รีวิวอะไรดี” เสียชีวิตแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: