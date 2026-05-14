บันเทิง

เปิดประวัติ น้องเอี๊ยม เจ้าของเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดตามเกือบแสน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 10:38 น.
61
ประวัติ น้องเอี๊ยม เจ้าของเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี
ภาพจาก : วันนี้รีวิวอะไรดี (@wanneereviewaraidee)

วงการบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ต้องพบกับข่าวเศร้า เมื่อแฟนเพจและผู้ติดตามต่างพากันโพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างกะทันหันของ น้องเอี๊ยม หรือ นางสาววรรนมาฤณทร์ เศวตวิฏสุทธ์ เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก “วันนี้รีวิวอะไรดี” ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านความงามจนเป็นที่รักของแฟนคลับมาอย่างยาวนาน

ทำความรู้จัก น้องเอี๊ยม ครีเอเตอร์สายบิวตี้

น้องเอี๊ยม เป็นบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี เธอเป็นผู้ก่อตั้งและดูแลเพจเฟซบุ๊ก “วันนี้รีวิวอะไรดี” โดยเน้นนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวเครื่องสำอาง สกินแคร์ การดูแลผิวพรรณ และเทคนิคการแต่งหน้า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำให้เพจของเธอเติบโตอย่างต่อเนื่องจนมีผู้ติดตามสูงถึงกว่า 97,000 คน

ความจริงใจ เสน่ห์ที่มัดใจผู้ติดตาม

สิ่งที่ทำให้น้องเอี๊ยมแตกต่างและโดดเด่นในวงการรีวิว คือสไตล์การนำเสนอที่ละเอียดลออและการใช้ภาษาที่สุภาพน่าฟัง เธอเลือกที่จะให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากมุมมองของผู้ใช้งานจริงอย่างตรงไปตรงมา มากกว่าการทำคอนเทนต์เพื่อขายสินค้าเพียงผิวเผิน

แฟนคลับและผู้ติดตามหลายคนจึงยกให้เธอเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทำให้เธอมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นและติดตามผลงานมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกในกลุ่มรีวิวเครื่องสำอาง

ทำความรู้จัก น้องเอี๊ยม ครีเอเตอร์สายบิวตี้
ภาพจาก : วันนี้รีวิวอะไรดี (@wanneereviewaraidee)

การจากไปกะทันหัน ทิ้งไว้เพียงผลงานความทรงจำ

สำหรับข่าวการเสียชีวิตของน้องเอี๊ยม เบื้องต้นมีรายงานยืนยันเพียงว่าเป็นการจากไปอย่างกะทันหัน โดยแฟนคลับพบว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดบนเพจ “วันนี้รีวิวอะไรดี” คือโพสต์งานรีวิวเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา

การสูญเสียครีเอเตอร์สาวมากความสามารถคนนี้ สร้างความตกใจและเสียใจแก่บรรดาผู้ติดตามเป็นอย่างมาก พื้นที่บนโซเชียลมีเดียของเธอจึงเต็มไปด้วยข้อความแสดงความอาลัย และคำขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ ที่เธอเคยแบ่งปันไว้ให้ทุกคน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพจาก : วันนี้รีวิวอะไรดี (@wanneereviewaraidee)
ภาพจาก : วันนี้รีวิวอะไรดี (@wanneereviewaraidee)
ภาพจาก : วันนี้รีวิวอะไรดี (@wanneereviewaraidee)
ภาพจาก : วันนี้รีวิวอะไรดี (@wanneereviewaraidee)
ภาพจาก : วันนี้รีวิวอะไรดี (@wanneereviewaraidee)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันโอนเงินเดือนต่อให้พ่อตามสัญญา ข่าว

สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันดูแลพ่อต่อตามสัญญา

7 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กสม. ชี้ไม่ควรมีใครควรถูกละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปมโกนหัวมาดาม

3 นาที ที่แล้ว
&quot;เพชร&quot; อินฟลูฯ ชื่อดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ บันเทิง

“เพชร PetchZ” อินฟลูฯ ดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ

9 นาที ที่แล้ว
ทราย สก๊อต งัดหลักฐานโต้พี่ชาย เตรียมแฉญาติเพิ่ม เผยปมแม่ฟ้องทวงบ้าน บันเทิง

ทราย สก๊อต ทนเก็บกดมานาน รอวันแฉคลิปเพิ่ม ลั่น ไม่อยากอยู่บ้านกับคนแบบนี้

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่เข้าสอบ หลังเจอปลาหมอคางดำในทะเลพัทยา วอนประชาชนช่วยจับ

17 นาที ที่แล้ว
ลูกชาย สังข์ ดอกสะเดา อัปเดตอาการพ่อหลังเข้า ICU กับคำถามบีบหัวใจจากปากหมอ บันเทิง

ลูกชาย สังข์ ดอกสะเดา อัปเดตอาการพ่อหลังเข้า ICU กับคำถามบีบหัวใจจากปากหมอ

29 นาที ที่แล้ว
ประวัติ น้องเอี๊ยม เจ้าของเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี บันเทิง

เปิดประวัติ น้องเอี๊ยม เจ้าของเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ผู้ติดตามเกือบแสน

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองโฆษกฯ แจงแถลงข่าวปลดล็อก 8 กิจการให้ต่างชาติคลาดเคลื่อน ไม่มีวางยา

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” ดำรงตำแหน่ง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ

51 นาที ที่แล้ว
เต ตะวัน ขอโทษกดไลก์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยันจุดยืน ไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัว บันเทิง

เต ตะวัน ขอโทษกดไลก์โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยันจุดยืน ไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัว

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯ ตัดสินให้ ชายจีนมีความผิด ถูกกล่าวหาช่วยเปิดสถานีตำรวจลับในนิวยอร์ก

56 นาที ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย น้องเอี๊ยม เพจวันนี้รีวิวอะไรดี ก่อนเสียชีวิต บันเทิง

โพสต์สุดท้าย น้องเอี๊ยม บิวตี้อินฟลูฯ แจ้งอาการป่วย ยังทำงานปกติ ก่อนเสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สมัครงาน กทม. ลูกจ้างชั่วคราวกว่า 100 อัตรา สำนักการคลัง-เขตดอนเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นนท์ อินทนนท์ ร่อนจดหมายขอโทษ รับพลาดกดไลก์โพสต์อ่อนไหว แฟนคลับผิดหวัง ลั่นขอเลิกติดตาม บันเทิง

นนท์ อินทนนท์ ร่อนจดหมายขอโทษ รับพลาดกดไลก์โพสต์อ่อนไหว แฟนคลับผิดหวัง ลั่นขอเลิกติดตาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แห่ยกย่อง 6 ดารา ยืนเคียงข้าง ทราย สก๊อต บันเทิง

แห่ยกย่อง 6 ดารา ยืนเคียงข้าง ทราย สก๊อต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น! &quot;พาย สุนิษฐ์&quot; ปิดไอจีแล้ว ชาวเน็ตงงหนัก หลังดรามาสองพี่น้องถล่ม ข่าวดารา

เกิดอะไรขึ้น! “พาย สุนิษฐ์” ปิดไอจีแล้ว ชาวเน็ตงงหนัก หลังดรามาสองพี่น้องถล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิใจไทย” ยืนยันคลิปเสียง “อนุทิน” บอกเปิดด่าน AI ทั้งหมด หวังผลทางการเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ตอบชัดโอกาสเชิญ ทราย-พาย ออกโหนกระแส บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ตอบโอกาสเชิญ ทราย-พาย ออกโหนกระแส หวั่นเรื่องบานปลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 14 พ.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 จับตาเปิดตลาดเช้า หลังวานนี้เหวี่ยง 19 รอบ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 14 พ.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 200 บาท ทองรูปพรรณขายออก 72,600 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นายกฯ ทราบเรื่องแล้ว ทหารกัมพูชายิง 11 นัด ไทยยิงโต้ 2 นัด ยืนยันไม่มีอะไรให้กังวล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
XOXO แถลงด่วน! &#039;พั้นช์ 4EVE&#039; แจงปมดราม่าเผลอกดไลก์โพสต์อ่อนไหว ย้ำไม่ได้ตั้งใจ อันไลก์ทันที บันเทิง

XOXO แถลงด่วน! ‘พั้นช์ 4EVE’ แจงปมดราม่าเผลอกดไลก์ ย้ำไม่ได้ตั้งใจ อันไลก์ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 19 ช็อก ตื่นจากโคม่า ถามหาลูกสาว 3 คน หมอบอก ชีวิตครอบครัว 7 ปี &quot;ไม่เคยมีอยู่จริง&quot; ข่าวต่างประเทศ

สาว 19 ช็อก ตื่นจากโคม่า ถามหาลูกสาว 3 คน หมอบอก ชีวิตครอบครัว 7 ปี “ไม่เคยมีอยู่จริง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า “น้องเอี๊ยม” อินฟลูสาวเจ้าของเพจ “วันนี้รีวิวอะไรดี” เสียชีวิตแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุกตลอดชีวิต นักเขียนหนังสือเด็กช่วยลูกรับมือการตายของพ่อ พลิกเป็นคนฆ่าเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กลาโหม สั่งเก็บหลักฐาน หลังเขมรยิง 11 นัด ยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 10:38 น.
61
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันโอนเงินเดือนต่อให้พ่อตามสัญญา

สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันดูแลพ่อต่อตามสัญญา

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569

กสม. ชี้ไม่ควรมีใครควรถูกละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปมโกนหัวมาดาม

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569

เจ้าหน้าที่เข้าสอบ หลังเจอปลาหมอคางดำในทะเลพัทยา วอนประชาชนช่วยจับ

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569

รองโฆษกฯ แจงแถลงข่าวปลดล็อก 8 กิจการให้ต่างชาติคลาดเคลื่อน ไม่มีวางยา

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
Back to top button