ด่วน! ปรับปรุงกฎใหม่ ห้ามขาย-ดื่มเหล้า 8 สถานที่ใหม่ ราชกิจจาฯ เริ่มวันนี้ 12 พ.ค. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 15:41 น.
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎเหล็ก 8 ฉบับ คุมเข้มพื้นที่ห้ามแอลกอฮอล์ ทั้งบนถนน สถานีขนส่ง และท่าเรือ พร้อมเปิดช่อง “สถานีกรุงเทพ” จัดกิจกรรมพิเศษได้

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวม 8 ฉบับ สั่งห้ามขายและบริโภคแอลกอฮอล์ในสถานที่สำคัญหลายจุดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลูกหลานไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

ประกาศทั้ง 8 ฉบับ ปรับปรุงจากกฎหมายเดิมปี 2551 ให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น โดยมีรายละเอียดข้อสั่งห้ามที่น่าสนใจดังนี้

1. บนถนนและยานพาหนะ

รัฐสั่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางเท้า ไหล่ทาง ทางข้าม สะพาน และลานที่ประชาชนใช้สัญจร รวมถึงห้ามขายให้คนขับและคนนั่งในขณะรถกำลังวิ่งอยู่บนทาง
ยกเว้นเพียงรถไฟและรถรางเท่านั้นที่ไม่อยู่ในนิยามของ “รถ” ตามกฎหมายนี้

2. สถานีรถไฟและขบวนรถ

ห้ามขายหรือดื่มเหล้าในบริเวณสถานีรถไฟและบนขบวนรถอย่างเด็ดขาด แต่กฎหมายยังเปิดช่อง “ข้อยกเว้นพิเศษ” ให้จัดกิจกรรมในโถงสถานีกรุงเทพ (ห้องปรับอากาศ) ได้

หากได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และมีมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานเข้าถึงแอลกอฮอล์

3. ท่าเรือและสถานีขนส่ง

ห้ามขายหรือบริโภคแอลกอฮอล์บริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณะ บนเรือโดยสารประจำทาง และสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ

4. โรงงานและหน่วยงานรัฐ

พื้นที่โรงงานห้ามดื่มและขายแอลกอฮอล์เด็ดขาด ยกเว้นโรงงานผลิตสุราที่สามารถขายเป็นปกติธุระ หรือดื่มเพื่อชิม รสชาติในขั้นตอนการผลิต ส่วนพื้นที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ

ห้ามขายและดื่มในสวนสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนพักผ่อน แต่ยังอนุญาตให้ทำได้ในบริเวณที่พักส่วนตัว สโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับ “องค์การสุรา” เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวม 8 ฉบับ

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

