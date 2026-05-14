ลูกชาย สังข์ ดอกสะเดา อัปเดตอาการพ่อหลังเข้า ICU กับคำถามบีบหัวใจจากปากหมอ

แห่เป็นห่วง! ลูกชายคนกลาง ของ สังข์ ดอกสะเดา อัปเดตอาการพ่อ หลังทรุดหนักเข้า ICU และต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ล่าสุดหมอถามครอบครัวสุดบีบหัวใจ
อาการยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับตลกชื่อดัง สังข์ ดอกสะเดา จากที่เมื่อวันก่อนเขาเพิ่งถูกหามตัวส่งห้อง ICU อีกครั้ง หลังผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดและคอ แต่ครั้งนี้ดูเหมือนอาการจะทรุดหนักขึ้นถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งทางลูกชายคนกลางของ สังข์ ดอกสะเดา เป็นผู้แจ้งข่าวอาการป่วยของพ่อในเฟซบุ๊ก ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด ลูกชาย สังข์ ดอกสะเดา อัปเดตอาการป่วยของพ่ออีกครั้ง แต่รอบนี้ดูจะเป็นครั้งที่เจ็บปวดที่สุดเมื่อคุณหมอที่รักษาตลกดังในห้อง ICU ถามคำถามสำคัญกับลูกชายและญาติของ สังข์ ดอกสะเดา ว่า “ถ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้น ญาติยินยอมให้ปั๊มหัวใจใช่ไหม” ซึ่งทางลูกชายเองก็ตอบตกลงให้ปั๊มหัวใจพ่อ ท่ามกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามจากชาวเน็ต รวมถึงแฟนคลับของตลกดัง
อ้างอิงจาก : FB คุณสังข์ ดอกสะเดา
