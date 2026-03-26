แห่ห่วง! สังข์ ดอกสะเดา ตลกดัง ป่วยปอดอักเสบ ไอ-จุกอก เผยสาเหตุช็อก

สังข์ ดอกสะเดา แอดมิตโรงพยาบาล หลังตรวจพบปอดอักเสบ มีอาการไอและจุกอก ยอมรับสูบบุหรี่หนักวันละ 2-3 ซอง ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้
แฟนคลับส่งกำลังใจ สังข์ ดอกสะเดา แจ้งข่าวหลังตรวจสุขภาพ แพทย์เอกซเรย์พบปอดอักเสบ มีอาการไอและจุกอก จากการสูบบุหรี่ทุกวัน วันละ 2-3ซอง เจ้าตัวโพสต์ข้อความขณะสวมชุดคนไข้สีเขียวนั่งอยู่บนเตียงโรงพยาบาล พร้อมแคปชั่นว่า “ข้าวโรงพยาบาลก็อร่อย แต่ไม่จำเป็นก็อย่ามากินเลยนะ 30 บาท กินทุกมื้อ” พร้อมขอบคุณทุกคำอวยพรและกำลังใจจากแฟน ๆ ที่ส่งมาให้ เผยว่า “อาหารผู้ป่วยข้าวต้ม ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ห่วง และส่งกำลังใจมาให้”
หลังแฟนตลกทราบข่าวก็เข้ามาให้กำลังใจและอวยพรให้ตลกคนดังหายจากอาการป่วยโดยไว และขอให้หยุดสูบบุหรี่โดยเร็ว เช่น
“สู้สู้หายไว ๆ สุขภาพแข็งแรงนะครับคุณสังข์”
“แข็งแรง ๆ หายไว ๆ นะครับพี่”
“ขอให้หายไว ๆ นะครับคุณสังข์ดอกสะเดา”
“สาธุขอให้ผ่านไปด้วยดี”
“ขอให้หายไวไวสุขภาพแข็งแรงครับพี่”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: