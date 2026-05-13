ส่งกำลังใจ! สังข์ ดอกสะเดา ถูกหามส่งรพ.ด่วน อาการทรุดหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

น่าเป็นห่วง! ตลกดัง “สังข์ ดอกสะเดา” ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลด่วน หลังอาการทรุดหนัก ถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
จากกรณีที่ตลกชื่อดัง สังข์ ดอกสะเดา ได้โพสต์ข้อความแจ้งอาการป่วยของตัวเองผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา จากนั้นต้องฉีดยาฆ่าเชื้อควบคู่กับการพ่นยา แม้จะทานอาหารได้แล้ว แต่ก็น้อยลง เพราะมีอาการไอรุนแรงทำให้ลำคอตีบ ทำให้ลำคอตีบ กลืนอาหารและน้ำลำบาก
ล่าสุดลูกชายคนกลางของ สังข์ ดอกสะเดา โพสต์แจ้งข่าวอาการป่วยของตลกดังอีกครั้ง โดยเผยว่าคุณพ่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกครั้ง แต่รอบนี้อาการทรุดหนัก ถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ขณะนี้อยู่ในห้องไอซียู โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนในวงการตลกและแฟนคลับที่ร่วมส่งกำลังใจให้ตลกดังหายจากอาการป่วยโดยเร็ว
“พ่อกลับเข้า โรงพยาบาลนะครับ อาการทรุดหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วครับ ตอนนี้พ่อย้าย เข้าไอซียูแล้วนะครับ ตึกอำนวยการ ชั้น5 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เวลาเยี่ยม 12:30 – 13:30 และ 19:00 – 20:00”
อ้างอิงจาก : FB คุณสังข์ ดอกสะเดา
