สังข์ ดอกสะเดา โต้ข่าวเสียชีวิต หลังเจอก้อนเนื้อในปอด หวั่นมะเร็งแพร่กระจาย

สังข์ ดอกสะเดา โพสต์โต้ข่าวปลอมยืนยันยังไม่ตาย โดนกุข่าวจนคนแห่อาลัยวุ่น หลังพบก้อนเนื้อในปอด แพทย์สงสัยมะเร็งระยะแพร่กระจาย แฟนคลับส่งกำลังใจสู้ต่อ
ส่งกำลังให้ต่อเนื่องกับตลกคนดัง สังข์ ดอกสะเดา มีอาการแน่นอกและหายใจไม่ออกมาเป็นเวลาเกือบเดือน หลังจากนั้นเข้าเอกซเรย์พบก้อนเนื้อในปอดหมอสงสัยมะเร็งระยะแพร่กระจาย รอการผ่าตัด 30 เมษายนนี้ ล่าสุดเจ้าตัวอัปเดตว่าอาการป่วยดีขึ้นมาก กลืนอาหารและน้ำได้ปกติ รวมทั้งไม่แน่นหน้าอก หายใจสะดวก และไอน้อยลงแล้ว
ล่าสุดดูเหมือนกระแสข่าวอาการป่วยของตลกคนดังถูกแชร์ลงโซเชียลจนมีข้อมูลและรายละเอียดที่บิดเบือนไป วันนี้ (17 เมษาษยน 2569) เจ้าตัวออกโต้ข่าวการเสียชีวิตผ่านเฟซบุ๊ก คุณสังข์ ดอกสะเดา ระบุว่า “#นี่ผมตายไปแล้วหรือนี่ โอ้..พระเจ้าช่วย ไปกันใหญ่แล้ว” พร้อมดึงสติคนที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจกับการสูญเสียว่าตนยังไม่เสียชีวิต ซึ่งข่าวที่ออกไปนั้นเป็นข่าวปลอม “ไอ้คนแสดงความเสียใจนี่ก็เน้าะ xูยังไม่ตาย มันเป็นข่าวปลอม”
สำหรับอาการป่วยของ สังข์ ดอกสะเดา ก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมาแจ้งว่าแพทย์เอกซเรย์พบปอดอักเสบ มีอาการไอและจุกอก เนื่องจากในอดีตเคยสูบบุหรี่หนักทุกวัน วันละ 2-3 ซอง แต่ไม่ได้ดื่มเหล้าของมึนเมาทุกชนิด
หลังจากแฟน ๆ ตลกทราบข่าวอาการป่วยก็เข้ามาให้กำลังใจ ขอให้ผ่านการรักษาไปแบบราบรื่น และกลับมาสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาขอบคุณทุกพลังใจที่ส่งให้ว่า “ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจ จะสู้จนถึงที่สุดเลยครับ”
