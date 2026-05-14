เจ้าหน้าที่เข้าสอบ หลังเจอปลาหมอคางดำในทะเลพัทยา วอนประชาชนช่วยจับ
เจ้าหน้าที่เข้าสอบ หลังเจอปลาหมอคางดำในทะเลพัทยา วอนประชาชนช่วยจับ ยืนยันสามารถแปรรูปหรือนำมาปรุงเพื่อบริโภคได้
นางมยุรี ณ พัทลุง ประมงอำเภอบางละมุง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือ ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งจากประชาชนและสื่อสังคมออนไลน์ว่า พบปลาหมอคางดำในพื้นที่ทะเลพัทยานั้น
นางมยุรี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบวันนี้ไม่พบปลาหมอคางดำแต่อย่างใด โดยชาวบ้านที่มาหาปลาเล่าว่า หาปลาแถวนี้นานกว่า 10 ปีแล้ว แต่เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ได้ออกมาตกปลาตามปกติ พบปลาหมอคางดำเป็นฝูงหลายฝูงว่ายอยู่ในทะเล จึงได้เอาแหมาหว่านได้ปลาหมอคางดำจำนวนมากจึงได้เอาไปตากแดดรับประทาน ก่อนแจ้งทางประมงอำเภอได้รีบทราบ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่สำรวจบริเวณสะพานนาเกลือ ซึ่งเป็นจุดที่มีการแจ้งพบก่อนหน้านี้ รวมถึงบริเวณชายหาดพัทยาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์ โดยคาดว่าการพบปลาหมอคางดำทั้งสองจุดอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
โดยปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในพื้นที่น้ำกร่อยบริเวณชายฝั่ง แต่ยังไม่พบในเขตทะเลลึก ทั้งนี้ช่วงฤดูฝนที่มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเล อาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลา ก่อนหน้านี้เคยมีรายงานพบปลาชนิดดังกล่าวบริเวณปากคลองบางละมุง ก่อนสถานการณ์จะเงียบไปช่วงหนึ่ง กระทั่งล่าสุดกลับมาพบอีกครั้งในพื้นที่ชายฝั่งพัทยา
ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชน หากพบหรือจับปลาหมอคางดำ สามารถนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปเพื่อบริโภคได้ เนื่องจากสามารถรับประทานได้ตามปกติ แต่หากพบเป็นปลาขนาดเล็กและ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จบดราม่า กรมประมงยันปลากระป๋องฉาวใช้ “ปลานิล” ไม่ใช่ปลาหมอคางดำ ฟันข้อหาอาหารปลอม
- ศาลรับฟ้อง ดำเนินคดีแบบกลุ่ม “ซีพีเอฟ” ปมปลาหมอคางดำ ยังไม่ชี้ขาดความผิด
- องค์กรสิ่งแวดล้อมส่งจดหมายถึงนายกฯ หลังชาวบ้านพบปลาตุ่มขึ้นในอีสาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: