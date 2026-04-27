ส่งกำลังใจ! ตลกคนดัง อาการทรุด หายใจไม่ออก-ปอดไม่ดี ตัดพ้อป่วยหนัก ไร้คนเยี่ยม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 16:20 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 16:20 น.
สังข์ ดอกสะเดา หายใจไม่ออก ใช้ออกซิเจนช่วย

สังข์ ดอกสะเดา หายใจไม่ออกให้ออกซิเจน 24 ชม. หลังนอน ICU เหนื่อย-หอบ ปอดไม่ค่อยดี เตรียมผ่าตัด 30 เม.ย. นี้ เผยกำลังใจดี แม้โดดเดี่ยว ป่วยหนักไร้คนมาเยี่ยม

อัปเดตอาการ สังข์ ดอกสะเดา พบก้อนเนื้อในปอด แพทย์สงสัยมะเร็งระยะแพร่กระจาย รอการผ่าตัด 30 เมษายนนี้ ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหว หลังนอนแอดมิดที่ห้อง ICU มีอาการปอดไม่ค่อยดี เหนื่อยง่าย หายใจไม่ถึงท้อง และหอบ ต้องพ่นยาตลอดทั้งวัน แต่ยืนยันว่ากำลังใจดีมาก

วานนี้ 26 เมษายน 2569 สังข์ ดอกสะเดา เผยผ่านเฟซบุ๊กว่า “ยังสู้ได้อีกหลายยกนะ แม้หมอจะพ่นยาให้ทั้งวัน พรุ่งนี้วันจันทร์ แพทย์เฉพาะทางจะมาตรวจอาการ ก่อนผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอด ที่คาดว่าจะเป็นมะรุมปอด ใจสู้ซะอย่าง อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด” พร้อมทั้งเปิดใจว่า “รู้สึกโดดเดี่ยว คนไม่ดังเป็นเรื่องปกติ นอนป่วยไข้ไร้ใครมาเยี่ยม มีเมียคอยให้กำลังใจข้าง ๆ เตียง ก็ชื่นใจแล้ว”

จากนั้น ตลกคนดัง อัปเดตเพิ่มเติมว่า ต้องฉีดยาฆ่าเชื้อควบคู่พ่นยาตลอดทั้งวัน โดยจะมีแพทย์เฉพาะทางมาตรวจอาการทางปอดที่คาดว่าจะเป็นมะเร็งปอด และเตรียมเข้าห้องผ่าตัดในวันที่ 30 เม.ย นี้ ส่วนเรื่องการทานอาหารนั้น สังข์ ดอกสะเดา ยังทานข้าวได้แต่ไม่มาก เนื่องจากไอมาก ๆ ทำให้ลำคอตีบกลืนข้าวน้ำลำบาก

วันนี้ (27 เมษายน 2569) สังข์ ดอกสะเดา มีอาการหายใจไม่ออกเป็นช่วง ๆ ต้องพ่นยาทุก 6 ชั่วโมง และให้ออกซิเจนตลอด 24 ชั่วโมง แม้จะมีอาการป่วยแต่เจ้าตัวยังสู้ไหว ใจแข็งแรง พร้อมขอบคุณทุกความห่วงใยและทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ตนหายจากอาการป่วยโดยเร็ว

ภาพจาก Facebook : คุณสังข์ ดอกสะเดา
