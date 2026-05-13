มายด์ ลภัสลัล แจงดราม่ายุ่งเรื่อง ‘พาย สุนิษฐ์’ ยันไม่ได้ล้ำเส้น แต่สามีตกเป็นจําเลยสังคม

sukanlaya s. เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 09:36 น.
มายด์ ลภัสลัล แจงดราม่าชาวเน็ตวิจารณ์ยุ่งครอบครัว พาย สุนิษฐ์ ยันไม่ได้ล้ำเส้น-ก้าวก่าย แต่ให้พื้นที่สามีโต้ข้อกล่าวหา ทราย สก็อต หลังตกเป็นจำเลยสังคม

เคลื่อนไหวแล้ว สำหรับ พาย สุนิษฐ์ สามีของ มายด์ ลภัสลัล ออกมาอัดคลิปโต้กลับหลัง ทราย สก็อต น้องชายกล่าวหาว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กหลายครั้ง แม้จะขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวแล้วแต่ถูกปฏิเสธ และไม่อยากให้ทุกคนเรียกตนว่าทายาทสิงห์อีก

ฝั่ง พาย สุนิษฐ์ ขอออกมาโต้ข้อกล่าวหาปกป้องครอบครัว ทั้งภรรยาและลูกน้อยที่กำลังจะเกิด ยืนยันว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ใช่ความจริง ไม่เคยคิดเรื่องแบบนั้น น่าขยะแขยง ส่วนคลิปเสียงที่น้องชายกล่าวว่ามีหลักฐานที่ตนขอโทษเรื่องราวในอดีต เป็นเรื่องการกล่าวขอโทษที่เคยกลั่นแกล้งในวัยเด็กตามประสาพี่น้อง ไม่ใช่เรื่องล่วงละเมิดแน่นอน

อย่างไรก็ดี คลิปชี้แจงของหนุ่มพายโพสต์ลงอินสตาแกรมของภรรยาสาว wjmild ความเห็นชาวเน็ตบางส่วนวิจารณ์ว่าเธอไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวของสามี ฝั่ง มายด์ ลภัสลัล ชี้แจงว่า “สําหรับคนที่บอกมายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาไม่ควรเข้ามายุ่ง ขอชี้แจงนะคะ มายไม่เคยมีความคิดที่จะล้ำเส้นในเรื่องของครอบครัว หรือก้าวก่ายเลยแม้แต่น้อย มายมีหน้าที่ แค่ support สามีของมายที่ถูกกล่าวหาตกเป็นจําเลยของสังคม

มายแค่เป็นกระบอกเสียงให้สามีในการเผยแพร่ขอเท็จจริงเท่านั้น สามีของมายด์ไม่เคยเปิดสาธารณะในไอจี และไม่มีความคิดที่จะเปิด เค้ารักพื้นที่ส่วนตัวของเค้ามาก

มายจึงต้องใช้พื้นที่ของมายด์ในการชี้แจงข้อเท็จจริงและหลักฐาน อยากให้ทุกคนเข้าใจและเคารพตรงนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

พาย สุนิษ และ มายด์ ลภัสลัล
ภาพจาก Instagram : wjmild

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

