มายด์ ลภัสลัล แจงดราม่ายุ่งเรื่อง ‘พาย สุนิษฐ์’ ยันไม่ได้ล้ำเส้น แต่สามีตกเป็นจําเลยสังคม

มายด์ ลภัสลัล แจงดราม่าชาวเน็ตวิจารณ์ยุ่งครอบครัว พาย สุนิษฐ์ ยันไม่ได้ล้ำเส้น-ก้าวก่าย แต่ให้พื้นที่สามีโต้ข้อกล่าวหา ทราย สก็อต หลังตกเป็นจำเลยสังคม
เคลื่อนไหวแล้ว สำหรับ พาย สุนิษฐ์ สามีของ มายด์ ลภัสลัล ออกมาอัดคลิปโต้กลับหลัง ทราย สก็อต น้องชายกล่าวหาว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กหลายครั้ง แม้จะขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวแล้วแต่ถูกปฏิเสธ และไม่อยากให้ทุกคนเรียกตนว่าทายาทสิงห์อีก
ฝั่ง พาย สุนิษฐ์ ขอออกมาโต้ข้อกล่าวหาปกป้องครอบครัว ทั้งภรรยาและลูกน้อยที่กำลังจะเกิด ยืนยันว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ใช่ความจริง ไม่เคยคิดเรื่องแบบนั้น น่าขยะแขยง ส่วนคลิปเสียงที่น้องชายกล่าวว่ามีหลักฐานที่ตนขอโทษเรื่องราวในอดีต เป็นเรื่องการกล่าวขอโทษที่เคยกลั่นแกล้งในวัยเด็กตามประสาพี่น้อง ไม่ใช่เรื่องล่วงละเมิดแน่นอน
อย่างไรก็ดี คลิปชี้แจงของหนุ่มพายโพสต์ลงอินสตาแกรมของภรรยาสาว wjmild ความเห็นชาวเน็ตบางส่วนวิจารณ์ว่าเธอไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวของสามี ฝั่ง มายด์ ลภัสลัล ชี้แจงว่า “สําหรับคนที่บอกมายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาไม่ควรเข้ามายุ่ง ขอชี้แจงนะคะ มายไม่เคยมีความคิดที่จะล้ำเส้นในเรื่องของครอบครัว หรือก้าวก่ายเลยแม้แต่น้อย มายมีหน้าที่ แค่ support สามีของมายที่ถูกกล่าวหาตกเป็นจําเลยของสังคม
มายแค่เป็นกระบอกเสียงให้สามีในการเผยแพร่ขอเท็จจริงเท่านั้น สามีของมายด์ไม่เคยเปิดสาธารณะในไอจี และไม่มีความคิดที่จะเปิด เค้ารักพื้นที่ส่วนตัวของเค้ามาก
มายจึงต้องใช้พื้นที่ของมายด์ในการชี้แจงข้อเท็จจริงและหลักฐาน อยากให้ทุกคนเข้าใจและเคารพตรงนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน พาย สุนิษฐ์ โต้ ทราย สก็อต ไม่เคยข่มขืน แจงปมคลิปเสียง ฟ้องทวงบ้านเพราะพาคนบุกรุก
- มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว
- ประวัติ พาย สุนิษฐ์ ทายาทสิงห์ พี่ชายทราย สก๊อต คุณพ่อป้ายแดง สามี มายด์ ลภัสลัล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: